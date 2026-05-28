Thế giới nóng lên có thể làm mưa đá nguy hiểm hơn

Thành viên nhóm Husky Hail Hunter thu thập mưa đá trong chiến dịch Project ICECHIP tại Texas, Mỹ, ngày 6/6/2025. (Ảnh: AP)

Những trận mưa đá lớn và gây thiệt hại nặng nề có thể xuất hiện nhiều hơn trong bối cảnh khí hậu Trái Đất tiếp tục nóng lên do phát thải từ nhiên liệu hóa thạch, theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature.

Theo nghiên cứu, các cơn bão tạo ra mưa đá có kích thước lớn hơn viên bi lớn có thể tăng 38% đến 47% vào cuối thế kỷ này, tùy mức phát thải khí giữ nhiệt. Trong khi đó, các cơn bão tạo ra mưa đá nhỏ hơn có thể giảm 4% đến 8%.

Mưa đá thường không gây nhiều thương vong, nhưng thiệt hại kinh tế rất lớn. Ông John Allen, giáo sư khí tượng học tại Đại học Central Michigan (Mỹ) và là đồng tác giả nghiên cứu, cho biết mưa đá hiện gây thiệt hại khoảng 10 tỷ USD mỗi năm tại Mỹ và khoảng 80 tỷ USD trên toàn cầu.

Kỹ sư Tim Marshall đo một viên mưa đá lớn trong chiến dịch Project ICECHIP tại Texas, Mỹ, ngày 6/6/2025. (Ảnh: AP)

Theo ông Allen, mưa đá gây thiệt hại lớn hơn lốc xoáy và chi phí khắc phục hiện có thể vượt mức thiệt hại do một vài cơn bão lớn gây ra mỗi năm. Ông cảnh báo nhiều công trình hiện chưa được thiết kế đủ khả năng chống chịu mưa đá, kể cả tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Các nhà khoa học cho biết mưa đá lớn nguy hiểm hơn vì có khối lượng lớn, rơi nhanh hơn và tạo lực va đập mạnh hơn. Mưa đá nhỏ có thể làm hư hại cây trồng, trong khi mưa đá đường kính khoảng 5 cm có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho xe cộ, mái nhà, tấm pin năng lượng mặt trời và hạ tầng khác.

Một cơn mưa đá tại Texas, Mỹ, ngày 6/6/2025. (Ảnh: AP)

Không khí ấm hơn giữ được nhiều hơi nước hơn, qua đó làm tăng năng lượng trong khí quyển và tạo các luồng khí đi lên mạnh hơn trong bão. Điều này khiến điều kiện hình thành mưa đá lớn trở nên thuận lợi hơn. Ngược lại, các viên mưa đá nhỏ dễ tan chảy hơn trong bầu khí quyển ấm.

Nghiên cứu cho thấy Argentina, châu Âu, Canada và vùng đồng bằng phía Bắc nước Mỹ có thể ghi nhận mức tăng lớn nhất về mưa đá kích thước lớn. Một số khu vực nhiệt đới có thể chứng kiến mưa đá giảm do các viên mưa đá nhỏ tan nhanh hơn.

Các chuyên gia cũng lưu ý thiệt hại trong tương lai không chỉ phụ thuộc vào khí hậu, mà còn phụ thuộc vào nơi con người xây dựng nhà cửa, hạ tầng và mức độ chống chịu của các công trình trước hiện tượng thời tiết cực đoan.