Một gã khổng lồ thương mại điện tử với 500 triệu người dùng vừa bị phạt vì bán đồ bất hợp pháp

Gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc Temu vừa phải hứng chịu án phạt lên tới 200 triệu Euro (khoảng 232 triệu USD). Quyết định được đưa ra sau khi một cuộc điều tra toàn diện của Liên minh Châu Âu (EU) kết luận nền tảng này đã thất bại trong việc bảo vệ người tiêu dùng trước các sản phẩm bất hợp pháp, bao gồm đồ chơi chứa độc tố gây hại và thiết bị điện tử không an toàn.

Án phạt từ khối liên minh 27 quốc gia này là bước leo thang tiếp theo sau những kết quả điều tra sơ bộ vào năm ngoái. Thời điểm đó, giới chức EU đã cảnh báo Temu đang đẩy người tiêu dùng vào ma trận rủi ro cao khi bày bán tràn lan các mặt hàng như đồ chơi trẻ em và thiết bị điện tử nhỏ không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt của châu Âu.

Cơ quan hành pháp của liên minh đã đưa ra hình phạt này dựa trên Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA). Đây là bộ luật toàn diện buộc các nền tảng trực tuyến phải thắt chặt trách nhiệm, bảo vệ người dùng mạng khỏi các nội dung độc hại hoặc hàng hóa kém chất lượng, nếu không muốn đối mặt với những án phạt tài chính khổng lồ.

Đây là lần thứ hai Brussels rút thẻ phạt dựa trên khung pháp lý DSA có tuổi đời 3 năm này. Trước đó vào năm ngoái, mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk cũng từng phải lĩnh án phạt 120 triệu USD.

Ngay sau phán quyết, phía Temu tuyên bố không đồng tình với quyết định của EU và cho rằng mức phạt trên là thiếu cân nhắc và quá nặng nề.

Công ty lập luận rằng quyết định này chỉ liên quan đến đợt đánh giá DSA đầu tiên của Ủy ban châu Âu đối với Temu vào năm 2024 và không phản ánh đúng trạng thái hệ thống hiện tại. Trong một thông báo chính thức, đại diện nền tảng này phân trần: “Temu đã hợp tác trên tinh thần xây dựng với Ủy ban trong suốt quá trình điều tra, đồng thời đã triển khai thêm nhiều bước đi nhằm thắt chặt quy trình đánh giá rủi ro, quản trị nền tảng và bảo vệ người dùng”.

Temu nhanh chóng bùng nổ và phổ biến trên toàn cầu nhờ chiến lược cung ứng hàng hóa giá rẻ giật mình, từ quần áo cho đến đồ gia dụng, được vận chuyển trực tiếp từ các nhà bán hàng tại Trung Quốc. Nền tảng này hiện sở hữu tới 92 triệu người dùng tại EU và thuộc sở hữu của PDD Holdings Inc - tập đoàn đứng sau trang thương mại điện tử nội địa đình đám Pinduoduo.

Ủy ban châu Âu khẳng định Temu đã hoàn toàn thất bại trong việc xác định, phân tích và đánh giá các rủi ro mang tính hệ thống từ những hàng hóa bất hợp pháp tràn lặp trên ứng dụng, để lại những tổn hại trực tiếp cho người tiêu dùng châu Âu.

Để thu thập bằng chứng, các điều tra viên đã tiến hành một chiến dịch mua sắm bí ẩn. Kết quả trả về rất đáng báo động khi hàng loạt sản phẩm không đạt chuẩn bị phát hiện, đặc biệt là các loại củ sạc thiết bị điện tử hoàn toàn không vượt qua được các bài kiểm tra an toàn cơ bản.

Nghiêm trọng hơn, họ tìm thấy một tỷ lệ rất cao đồ chơi trẻ em ẩn chứa hiểm họa lớn cho trẻ nhỏ: Hoặc là chứa hàm lượng hóa chất độc hại vượt quá giới hạn an toàn cho phép, hoặc có các bộ phận lỏng lẻo dễ rơi ra gây nguy cơ hóc và ngạt thở cho trẻ. Ủy ban nhấn mạnh việc không thực hiện các bước đánh giá rủi ro đúng quy chuẩn là một hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với các quy tắc kỹ thuật số của khối.

Bà Henna Virkunnen, Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban Châu Âu, đanh thép tuyên bố các cuộc đánh giá rủi ro không phải là những bài tập mang tính thủ tục trốn tránh trách nhiệm cho có.

“Quy trình đánh giá của Temu đã đánh giá thấp các rủi ro cụ thể, thiếu tính chi tiết, không dựa trên các bằng chứng vững chắc và hoàn toàn không có tính toàn diện. Nó đẩy các cơ quan quản lý, người dùng và công chúng vào bóng tối trước quy mô thực tế của những mối nguy hại từ hàng lậu, hàng giả trên Temu. Đã đến lúc Temu phải thượng tôn pháp luật”.

Giới chức EU ra tối hậu thư cho Temu đến cuối tháng 8 phải nộp một kế hoạch hành động cụ thể để khắc phục triệt để tình trạng trên. Nếu tiếp tục không tuân thủ và dây dưa, gã khổng lồ này có thể phải đối mặt với các án phạt lũy tiến cộng dồn theo từng ngày, từng tuần hoặc từng tháng.

Hiện Temu sở hữu khoảng 416 triệu đến hơn 530 triệu người dùng tích cực hàng tháng trên toàn thế giới. Sự bùng nổ này giúp Temu vượt qua nhiều đối thủ và trở thành một trong những ứng dụng mua sắm có tốc độ tăng trưởng người dùng nhanh nhất lịch sử thương mại điện tử﻿.

Theo: ABC News, The NY Times