Mỹ và Nhật cùng bắt tay dò tìm báu vật ở độ sâu 6.000 mét dưới đáy biển, hy vọng tìm ra cơ hội "mong manh"

Theo trang IE, Hoa Kỳ và Nhật Bản đang nghiên cứu một dự án khai thác khoáng sản dưới đáy biển quy mô lớn gần đảo Minamitorishima xa xôi của Nhật Bản, nơi có các mỏ giàu đất hiếm nằm ở độ sâu khoảng 6.000 mét dưới mặt biển.

Dự án này có thể trở thành một trong những hoạt động khai thác sâu nhất từng được thực hiện và có thể đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Mỹ và Nhật Bản nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các khoáng sản chiến lược quan trọng.

Dự án này không chỉ đơn thuần là khai thác mỏ. Cốt lõi của nó là cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát chuỗi cung ứng hỗ trợ cho xe điện, thiết bị điện tử, công nghệ năng lượng tái tạo, sản xuất tiên tiến và hệ thống quốc phòng.

Các nguyên tố đất hiếm là một nhóm khoáng chất có tính chất từ tính, điện và hóa học bất thường. Chúng rất cần thiết cho việc sản xuất nam châm hiệu suất cao, động cơ, thiết bị điện tử và một số công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Chuỗi cung ứng đất hiếm

Ảnh: Nikkei Asia

Trung Quốc đã xây dựng vị thế vững chắc trên toàn bộ chuỗi cung ứng đất hiếm, đặc biệt là trong khâu chế biến và tinh chế. Sức ảnh hưởng đó đã khiến việc đa dạng hóa trở thành ưu tiên chiến lược đối với Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nền kinh tế công nghiệp khác.

Đối với Nhật Bản, vấn đề này đặc biệt quan trọng. Quốc gia này đã dành nhiều năm để tìm kiếm các nguồn và công nghệ thay thế. Minamitorishima, một mỏ nằm sâu hàng nghìn mét dưới Thái Bình Dương, mang đến một cơ hội tiềm năng đáng kể .

Minamitorishima là một hòn đảo nhỏ của Nhật Bản nằm ngoài khơi Thái Bình Dương. Các cuộc khảo sát đã xác định được lớp bùn giàu khoáng chất ở đáy biển xung quanh, chứa các nguyên tố bao gồm yttrium, gadolinium và dysprosium.

Vật liệu chứa khoáng chất này nằm ở độ sâu khoảng 6 km. Việc khai thác vật liệu từ độ sâu như vậy đặt ra những thách thức kỹ thuật khổng lồ liên quan đến áp suất cực cao, bơm đường dài, tàu chuyên dụng và thiết bị dưới biển.

Nhật Bản đã và đang nghiên cứu công nghệ cần thiết để vượt qua những trở ngại đó. Một chương trình do chính phủ Nhật Bản hậu thuẫn đang phát triển một hệ thống được thiết kế để liên tục nâng lớp bùn giàu đất hiếm từ đáy biển. Các kế hoạch trước đó dự kiến thử nghiệm hệ thống ở độ sâu khoảng 6.000 mét và đánh giá xem liệu nó có thể thu hồi hàng trăm tấn bùn mỗi ngày hay không.

Đã lên kế hoạch cho thử nghiệm tinh chế

Mục tiêu trước mắt không phải là đột nhiên tạo ra một mỏ thương mại khổng lồ. Thay vào đó, Nhật Bản đang cố gắng chứng minh rằng công nghệ này hoạt động hiệu quả. Một cuộc thử nghiệm khai thác và tinh chế kéo dài một tháng đã được lên kế hoạch như một phần của chương trình rộng lớn hơn của quốc gia này. Hệ thống được đề xuất sẽ đưa bùn đáy biển lên bề mặt và sau đó vận chuyển vật liệu để xử lý và phân tách.

Ảnh: Mining

Song song bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đã đầu tư hàng chục tỷ yên vào chương trình này kể từ năm 2018. Động thái này cho thấy Tokyo coi trọng dự án như thế nào. Câu hỏi lớn tiếp theo là liệu công nghệ này có thể chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang hoạt động khai thác khả thi về mặt kinh tế hay không.

Đối với Hoa Kỳ, sức hấp dẫn là điều hiển nhiên: một nguồn khoáng sản quan trọng tiềm năng khác nằm ngoài chuỗi cung ứng của Trung Quốc.

Do đó, dự án này đang nổi lên ở giao điểm của khai thác mỏ, công nghệ. Hoa Kỳ muốn tăng cường khả năng tiếp cận các khoáng sản quan trọng, trong khi Tokyo muốn xây dựng khả năng phục hồi lớn hơn cho chuỗi cung ứng công nghiệp của riêng mình.

Một sự hợp tác thành công giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể vượt ra ngoài việc chỉ đơn thuần khai thác vật liệu từ đáy biển. Nó có thể đóng góp vào sự phát triển của một chuỗi cung ứng từ mỏ đến nam châm rộng lớn hơn, bao gồm khai thác, chế biến, tinh chế và cuối cùng là sản xuất các thành phần có giá trị cao. Các nhà phân tích được trích dẫn trong các báo cáo về dự án đã mô tả sự hội nhập như vậy như một cách tiềm năng để giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc đối với lĩnh vực này.