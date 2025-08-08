MyVIB – Hệ sinh thái tài chính cá nhân hiện đại

Tiếp tục mở rộng dấu ấn - MyVIB khẳng định vị thế ngân hàng số hàng đầu Việt Nam

6 tháng đầu năm 2025, MyVIB ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ. Số lượng khách giao dịch qua ngân hàng số này tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó giao dịch bằng QR tăng 86%, các dịch vụ thanh toán hóa đơn như điện, nước, ADSL tăng 60%.

Số lượng khách hàng mới của VIB qua MyVIB tăng đến 84%. Tỷ lệ người dùng hoạt động thường xuyên trên ứng dụng cũng tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số ấn tượng này không chỉ phản ánh xu hướng thanh toán không tiền mặt của người dùng, mà còn cho thấy hiệu quả từ chiến lược đầu tư công nghệ tập trung vào cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính số của VIB.

Tính đến nay, MyVIB đang phục vụ hơn 70% khách hàng cá nhân của VIB, với hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Trong năm 2024, tỷ lệ giao dịch qua kênh số tại VIB đạt 97%, cao top đầu ngành.

MyVIB đang trở thành trợ lý tài chính cho mỗi khách hàng

Với MyVIB, người dùng có thể mở tài khoản, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán QR và hóa đơn, mở thẻ tín dụng, ứng tiền từ sổ tiết kiệm, mua ngoại tệ, gửi tiết kiệm đa ngoại tệ, hay dễ dàng đặt vé xem phim, vé máy bay, khách sạn, xe khách, mua bảo hiểm, nạp tiền điện thoại, thẻ game... Tất cả được thiết kế liền mạch và an toàn.

Đáng chú ý là sự ra mắt của tài khoản Siêu Lợi Suất vào ngày 17.2.2025 trên MyVIB, đây là sản phẩm giúp tiền nhàn rỗi của người dùng sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm mà vẫn có thể linh hoạt rút hay chi tiêu. Tính năng này thu hút hơn nửa triệu người dùng sau 4 tháng.

MyVIB cũng là ngân hàng số tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ vào trải nghiệm khách hàng với ViePro – trợ lý ảo AI thế hệ mới có khả năng phản hồi 24/7 thắc mắc của người dùng.

Bên cạnh đó, MyVIB còn ứng dụng Gen AI, Big Data và Machine Learning để phân tích hành vi tài chính cá nhân, đưa ra các gợi ý chi tiêu, cảnh báo biến động số dư, nhắc nợ thẻ tín dụng, cho phép cài đặt thanh toán.

Song song đó, loạt công nghệ hiện đại như virtual camera, định danh sinh trắc học và hạ tầng cloud-native cũng giúp bảo mật tối đa và rút ngắn thời gian giao dịch cho khách hàng.

Tri ân người dùng qua nhiều ưu đãi thiết thực, có những trải nghiệm vượt trên cả vật chất

Là bạn đồng hành trong tài chính cá nhân, MyVIB vừa khẳng định vị thế bằng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, vừa mang đến cho người dùng những ưu đãi với lợi ích vượt trội.

Nổi bật nhất chính là ưu đãi mang đặc trưng MyVIB – hoàn đến 50% khi thanh toán điện, nước, internet... Chương trình ưu đãi quen thuộc này đã đồng hành cùng người dùng MyVIB từ năm 2023 đến nay, giúp MyVIB ghi điểm trong việc đơn giản hóa hoạt động thanh toán hóa đơn, mang đến sự tiện lợi, tiết kiệm và đáng tin cậy cho người dùng.

Bên cạnh đó là loạt các ưu đãi quy mô lớn với các giải thưởng giá trị và những trải nghiệm độc đáo, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng.

Với chương trình "Cùng MyVIB giao dịch bứt phá, đón Mercedes về nhà", khách hàng Lê Công Phú, chủ nhân phần thưởng cao nhất xe Mercedes-Benz C 200 Avantgarde Plus đã chia sẻ: "Tôi rất tin tưởng vào chất lượng dịch vụ của VIB, đặc biệt là MyVIB, vừa tiện ích, bảo mật, lại thân thiện với người dùng".

Đại diện VIB trao thưởng xe Mercedes-Benz C 200 Avantgarde Plus cho khách hàng Lê Công Phú

Hay trải nghiệm khó có thể mua được bằng tiền từ tour 8 ngày 7 đêm độc quyền cùng Anh Trai "Say Hi" tại Las Vegas từ chương trình "Say Hi Las Vegas".

Mỗi chiến dịch ưu đãi của VIB đều được thiết kế từ sự thấu hiểu khách hàng, đồng thời khuyến khích khách hàng khám phá ngày một sâu hơn hệ sinh thái tài chính số thông minh của MyVIB.

Với tốc độ tăng trưởng ổn định cùng nền tảng công nghệ vững chắc, MyVIB không chỉ là ứng dụng giao dịch, mà còn là giải pháp quản lý tài chính cá nhân thông minh, an toàn cho người dùng Việt. Tải MyVIB ngay để trải nghiệm sự tiện lợi cùng nhiều ưu đãi đặc biệt.



