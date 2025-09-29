Năm 2025 sắp hết, bạn đã kịp làm những việc này để giữ tài chính an toàn chưa?

1. Kiểm tra khoản tiết kiệm

9 tháng đã qua, bạn đã để dành được bao nhiêu? Bạn đã xây quỹ dự phòng như thế nào? Nếu quỹ dự phòng chưa đạt 3–6 tháng chi tiêu, thì 3 tháng cuối năm chính là cơ hội để bổ sung. Đây là "tấm đệm" an toàn trước mọi rủi ro như ốm đau, thất nghiệp hay biến động bất ngờ.

Để kỷ luật hơn, hãy thiết lập lệnh chuyển khoản tự động vào tài khoản tiết kiệm. Đồng thời, tranh thủ so sánh lãi suất tại các ngân hàng để chọn ra nơi gửi phù hợp nhất trong bối cảnh cuối năm thường có nhiều chính sách khuyến khích gửi tiền.

2. Lập ngân sách

Những tháng cuối năm thường kéo theo nhiều khoản mua sắm và chi tiêu lễ Tết. Đây cũng là thời điểm dễ khiến ngân sách "thủng" nếu không kiểm soát tốt.

Hãy dành chút thời gian rà soát lại chi tiêu cả năm: khoản nào vượt dự tính, khoản nào hợp lý. Từ đó, lập ngân sách mới cho 3 tháng còn lại, đồng thời chuẩn bị cho năm tới. Một bản ngân sách rõ ràng sẽ giúp bạn hạn chế mua sắm cảm tính, biết mình nên chi bao nhiêu và có thể tiết kiệm ở đâu.

3. Rà soát và trả nợ

Nợ luôn là gánh nặng lớn nhất khiến tài chính cá nhân mất cân bằng. Hãy liệt kê tất cả các khoản vay – từ thẻ tín dụng, vay tiêu dùng đến vay bạn bè, người thân – và xem xét mức độ ưu tiên trả.

Nếu không thể tất toán hết, hãy tập trung xử lý các khoản nợ có lãi suất cao nhất. Đặc biệt, đừng quên thanh toán dư nợ thẻ tín dụng đúng hạn để giữ điểm tín dụng tốt, giúp bạn thuận lợi hơn khi cần vay vốn trong năm tới.

4. Đánh giá lại danh mục đầu tư

2025 là một năm biến động: vàng liên tục lập đỉnh mới, chứng khoán có nhiều phiên tăng giảm mạnh, bất động sản phân hóa rõ rệt, lãi suất ngân hàng thay đổi linh hoạt. Với bức tranh này, việc "ngó lại" danh mục đầu tư là vô cùng cần thiết.

Xem lại tỷ trọng: kênh nào mang lại hiệu quả, kênh nào đang tiềm ẩn rủi ro vượt quá sức chịu đựng. Đồng thời cân nhắc nhu cầu thực tế trong năm tới – mua xe, mua nhà hay chuẩn bị nghỉ hưu – để điều chỉnh cho phù hợp. Một danh mục cân đối sẽ giúp bạn giữ vững mục tiêu, tránh bị cuốn theo biến động ngắn hạn của thị trường.

Ba tháng cuối năm có thể trôi qua rất nhanh, nhưng lại đủ để bạn "dọn dẹp" tài chính, củng cố nền tảng cho năm mới. Tiết kiệm nhiều hơn, lập ngân sách rõ ràng, xử lý nợ nần và cân đối lại đầu tư – bốn bước tưởng chừng cơ bản nhưng sẽ tạo ra khác biệt lớn nếu được thực hiện ngay hôm nay.

Tài chính cá nhân vốn không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là cả hành trình xây dựng thói quen và kỷ luật. Và 3 tháng còn lại của 2025 chính là lúc thích hợp nhất để bắt đầu.