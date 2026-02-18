Năm 2026: Dòng tiền sẽ hướng về đâu?

Năm 2025 thị trường chứng khoán Việt Nam đã có xu hướng tăng trưởng tích cực. Ảnh minh họa

"HẦM TRÚ ẨN" VÀNG, "CỦA ĐỂ DÀNH" BẤT ĐỘNG SẢN HAY "ĐỘT PHÁ CHỚP NHOÁNG" CHỨNG KHOÁN?

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội tăng tốc, nhưng thế giới xung quanh vẫn còn đó những cơn gió ngược từ địa chính trị, lạm phát và các biến động tài chính toàn cầu. Trong bức tranh đan xen ấy, dòng tiền của nhà đầu tư đang âm thầm tìm cho mình những “bến neo” phù hợp - nơi vừa an toàn, vừa có khả năng sinh sôi theo thời gian.

Sóng gió ngoài kia, tâm lý “trú ẩn” lên ngôi

Nhìn lại năm 2025, PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế cho rằng rủi ro địa chính trị gia tăng rõ rệt, bất ổn kinh tế toàn cầu ngày càng hiện hữu. Trong bối cảnh đó, tâm lý phòng thủ trở thành lựa chọn tự nhiên của dòng tiền.

Không phải ngẫu nhiên mà vàng và bạc trở thành những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Chỉ trong vòng một năm, giá vàng tăng khoảng 80%, còn bạc thậm chí tăng tới 140%. Những con số này không chỉ phản ánh sức nóng của thị trường kim loại quý, mà còn cho thấy nhu cầu tìm kiếm các tài sản bền vững đang lớn dần trong tâm thức nhà đầu tư.

Ở góc nhìn cụ thể hơn, TS. Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rằng bước sang năm 2026, hầu hết các kênh đầu tư đều đứng trước những thử thách riêng. Trong đó, vàng được dự báo là kênh biến động mạnh nhất, tiếp theo là thị trường chứng khoán.

Thị trường vàng đang trải qua những mốc giá chưa từng có tiền lệ. Giá vàng thế giới có thời điểm áp sát các ngưỡng kỷ lục, trong khi vàng trong nước liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Dù các biện pháp quản lý được triển khai, tâm lý đám đông vẫn khiến vàng trở thành kênh đầu tư nhạy cảm và khó đoán.

Xét thuần túy trên tiêu chí lợi nhuận, vàng đang là kênh đầu tư vượt trội. Năm 2025, vàng mang lại mức sinh lời khoảng 80%, trong khi hiếm có kênh đầu tư nào đạt được tỷ lệ tương tự. Ngay cả bất động sản - một kênh đầu tư truyền thống - cũng rất khó đạt mức lợi nhuận trên 30% trong thời gian ngắn.

“Với những nhà đầu tư đã nắm giữ vàng, tôi cho rằng không nên bán để chuyển sang bất động sản ở thời điểm này. Nếu mục tiêu là lợi nhuận, vàng vẫn đang chiếm ưu thế”, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Cùng quan điểm, PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, vàng vẫn đóng vai trò như một công cụ bảo hiểm tài sản quan trọng trong danh mục đầu tư. Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn, nhà đầu tư thường tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, nguyên tắc quan trọng là không chạy theo tin đồn hay tâm lý đám đông. Đầu tư cần dựa trên kiến thức, chiến lược rõ ràng hoặc sự tư vấn chuyên môn.

Về triển vọng giá, PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng xu hướng tăng của vàng chưa kết thúc. Nhiều dự báo quốc tế cho thấy giá vàng vẫn còn dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn, trong bối cảnh bất ổn chính sách và căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

“Vàng và bạc luôn là cặp bài trùng trong danh mục phòng vệ. Nhà đầu tư không nên vội vã bán hết vàng để chuyển sang các kênh khác. Thay vào đó, nên phân bổ lại tỷ trọng, chỉ chốt lời một phần khi đạt kỳ vọng để tái đầu tư vào các tài sản chất lượng”, ông Long khuyến nghị.

Bất động sản - giá trị bền bỉ theo năm tháng

Nếu vàng là nơi trú ẩn ngắn và trung hạn, thì bất động sản tiếp tục được nhìn nhận như “của để dành” của dòng tiền dài hạn. Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, dòng tiền luôn tìm đến những kênh có khả năng sinh lời bền vững.

Ba kênh đầu tư truyền thống - vàng, chứng khoán và bất động sản - vẫn giữ vai trò chủ đạo. Trong đó, bất động sản nổi bật nhờ khả năng tạo “lợi nhuận kép”: vừa tăng giá theo thời gian, vừa tạo dòng tiền từ cho thuê hoặc khai thác. Lịch sử thị trường cho thấy, giá bất động sản về dài hạn gần như chỉ đi lên, đặc biệt trong bối cảnh chi phí đất đai và các chính sách quản lý mới đang tạo lực đẩy lên mặt bằng giá.

PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đánh giá, nếu nhìn trong tầm nhìn dài hạn, bất động sản vẫn là kênh đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, thị trường sẽ phân hóa mạnh sau các đợt sáp nhập đơn vị hành chính, đòi hỏi nhà đầu tư phải lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên quy hoạch, hạ tầng và khả năng kết nối.

Theo PGS.TS Ngô Trí Long, bất động sản an toàn nhờ tính hữu hạn của đất đai trong khi nhu cầu ngày càng tăng. Tuy nhiên, chỉ những bất động sản “hoa hậu” - pháp lý minh bạch, vị trí tốt, hạ tầng đồng bộ - mới thực sự tạo giá trị bền vững và thanh khoản cao.

“Năm 2026, thị trường bất động sản sẽ hưởng lợi từ việc tháo gỡ pháp lý và đẩy mạnh đầu tư công. Dòng vốn hạ tầng không chỉ tác động đến đô thị lớn mà còn lan tỏa sang các vùng kinh tế mới”, TS. Nguyễn Văn Đính nhận định.

Chứng khoán: Xuân có nắng, nhưng không trải đều

Với thị trường chứng khoán, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng năm 2025 đã có xu hướng tăng trưởng tích cực, song dòng tiền không lan tỏa đồng đều mà tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Theo các chuyên gia, kỳ vọng nâng hạng thị trường có thể mở ra cơ hội thu hút dòng vốn mới, nhưng rủi ro từ biến động toàn cầu vẫn song hành. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư cần quản trị rủi ro tốt hơn, thay vì chạy theo chỉ số.

Xuân 2026 mở ra với nhiều kỳ vọng, nhưng cũng nhắc nhở nhà đầu tư về giá trị của sự tỉnh táo và bền bỉ. Khi thế giới còn nhiều biến động, dòng tiền không tìm kiếm những cú “đột phá chớp nhoáng”, mà hướng tới những giá trị có thể đi cùng năm tháng.

Giữa vàng, bất động sản và chứng khoán, mỗi kênh đều có vai trò riêng. Điều quan trọng không nằm ở việc chọn kênh “nóng” nhất, mà là chọn kênh phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu tích lũy của mỗi người. Đó cũng chính là thông điệp của mùa Xuân mới: đầu tư không chỉ để sinh lời, mà để an tâm bước tiếp trên hành trình dài phía trước.