Những doanh nghiệp bất động sản đầu tiên hé lộ kế hoạch kinh doanh năm 2026

Năm 2026 được dự báo tiếp tục là giai đoạn nhiều biến động đối với thị trường bất động sản khi doanh nghiệp phải thích ứng với những thay đổi về chính sách, nguồn vốn và nhu cầu của khách hàng.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh với những chiến lược riêng nhằm tìm kiếm cơ hội tăng trưởng, tái cơ cấu sản phẩm và củng cố nền tảng tài chính.

Trong bức tranh chung đó, CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE) là một trong những đơn vị đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ.

Cụ thể, tại Hội thảo Gặp gỡ các nhà đầu tư diễn ra hồi đầu tháng 12/2025, Taseco Land đã thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, tương ứng lần lượt gấp khoảng 3 lần và 5 lần mức kết quả thực hiện được trong năm 2025.

Theo lãnh đạo Taseco Land, các dự án đã bán hàng từ trước năm 2025 như Central Riverside (Thanh Hóa), Nghi Sơn Central Park (Thanh Hóa), Central Square (Thái Nguyên) và các dự án mở bán mới năm 2025 như Khu công nghiệp Taseco Đồng Văn 3, sẽ tiếp tục đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp.

Năm 2026, Taseco Land cũng dự kiến mở bán dự án Phố đi bộ Thái Nguyên, dự án Duy Tiên (Hà Nam), dự án Trung Văn.... Nguồn hàng dồi dào từ các dự án này hứa hẹn sẽ mang tới nguồn doanh thu tiềm năng cho doanh nghiệp trong năm tới.

Một doanh nghiệp bất động sản khác cũng vừa công bố kế hoạch năm 2026 là CTCP Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, MCK: SGR, sàn HoSE).

Theo đó, Saigonres đặt mục tiêu tổng doanh thu trong năm 2026 dự kiến đạt 1.380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 380 tỷ đồng và tổng mức đầu tư dự kiến 3.850 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo báo cáo kết quả hoạt động sản kinh doanh năm 2025, Saigonres mang về doanh thu 337 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 159 tỷ đồng và chi phí đầu tư 198,2 tỷ đồng.

Như vậy, so với kết quả kinh doanh thực hiện được trong năm 2025, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 của Saigonres cho thấy doanh thu dự kiến cao gấp hơn 4 lần; lợi nhuận trước thuế cũng dự kiến tăng 139% và chi phí đầu tư cao gấp hơn 19 lần.

Cùng xu hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh mới, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) cũng đã sớm công bố định hướng hoạt động cho năm 2026.

Cụ thể, tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Hội nghị người lao động năm 2026 của Hodeco diễn ra ngày 8/1/2025, lãnh đạo công ty đã công bố triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với doanh thu dự kiến đạt 2.005 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 608 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 486 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Hodeco nhận định thị trường bất động sản sẽ dần phục hồi, đi kèm những cơ hội và thách thức đan xen. Trên cơ sở đó, công ty xác định tiếp tục tập trung hoàn thiện pháp lý dự án, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống ERP, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững.

Hồi tháng 1/2026, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE) có buổi chia sẻ thông tin đầu năm đến các nhà đầu tư, đối tác và cổ đông lớn nhằm cập nhật kết quả kinh doanh năm 2025 và trao đổi về triển vọng năm 2026.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến mang về lợi nhuận ròng đạt trên 2.000 tỷ đồng trong năm 2026. Động lực tăng trưởng chính đến từ dự án Gladia by the Waters (quy mô 11,8ha tại đường Võ Chí Công, Phường Bình Trưng, TP. HCM) - liên doanh với Keppel, trong đó Khang Điền sở hữu 51%.

Doanh nghiệp dự kiến hoàn tất bán hàng và ghi nhận lợi nhuận từ các sản phẩm thấp tầng tại dự án này. Đồng thời tiếp tục tiêu thụ lượng sản phẩm còn lại tại một số dự án hiện hữu trên địa bàn TP.HCM.

Bên cạnh đó, công ty cho biết đang tích cực trao đổi các cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết các dự án tại TP.HCM với nhiều đối tác uy tín trong và ngoài nước. Các thỏa thuận hợp tác được triển khai sẽ đóng góp thêm cho dòng tiền và lợi nhuận lớn cho công ty trong năm 2026.



