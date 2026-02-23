Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2026 rồi, thuê nhà không còn nhờ may rủi, lượng người xem Tin Xác thực cao gấp đôi

23-02-2026 - 08:00 AM | Bất động sản

Năm 2026 rồi, thuê nhà không còn nhờ may rủi, lượng người xem Tin Xác thực cao gấp đôi

Sau Tết, nhu cầu thuê nhà TP.HCM tăng cao. Giữa ma trận thông tin, người thuê có xu hướng dùng công nghệ để sàng lọc.

Theo đó, Tin Xác thực trên Batdongsan.com.vn được xem nhiều gấp 1,8 lần, liên hệ gấp 2,4 lần so với tin thường.

Nhu cầu thuê phòng trọ tăng 130%

Theo dữ liệu của nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn, trong tháng 1/2026, mức độ quan tâm bất động sản cho thuê tại TP.HCM tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhu cầu thuê phòng trọ tăng vọt 130%, còn chung cư tăng 52% và nhà riêng tăng 50%.

Cầu tăng mạnh kéo theo giá nhích lên, khiến việc tìm nhà càng thêm áp lực. Chị Ngọc Trâm (27 tuổi, nhân viên truyền thông tại Bình Thạnh) cho biết căn hộ 1 phòng ngủ chị đang thuê vừa tăng giá từ 7,5 triệu đồng lên 8,4 triệu đồng/tháng sau Tết. Tìm chỗ mới, theo chị, không hề đơn giản: "Tin trên hội nhóm nhiều, giá đăng thì hấp dẫn nhưng đi xem thực tế lại cao hơn, ảnh không đúng hiện trạng, hoặc phát sinh thêm các khoản phí mập mờ".

Từ "lướt tin" sang "lọc tin": Người thuê ưu tiên thông tin đã kiểm chứng

Trong bối cảnh thị trường sôi động nhưng nhiều rủi ro, người thuê có xu hướng chuyển từ các kênh rao vặt tự do sang nền tảng công nghệ bất động sản có cơ chế kiểm duyệt.

Tại Batdongsan.com.vn, các tin đăng gắn nhãn xanh Tin Xác thực đã được kiểm duyệt về hình ảnh, vị trí, đặc điểm đúng với thực tế, giá thuê phù hợp với thị trường.

Thống kê từ nền tảng công nghệ này cho thấy, Tin Xác thực có lượng xem cao gấp 1,8 lần và tỷ lệ khách hàng liên hệ cao gấp 2,4 lần so với tin thường. Điều này phản ánh xu hướng rõ nét của người dùng trong năm 2026: ưu tiên nguồn thông tin uy tín, thay vì "ngụp lặn" trong biển tin rao trôi nổi trên mạng xã hội.

Bạn Mạnh Quân (20 tuổi, Sinh viên) là một trong những người đổi thói quen tìm nhà. Sau nhiều lần "vỡ mộng" vì nhà không đúng mô tả, Quân chuyển sang tìm trên Batdongsan.com.vn và lọc Tin Xác thực. "Chưa đầy một tuần mình đã thuê được căn trọ đúng như hình, giá rõ ràng, không phát sinh. Quan trọng nhất là cảm giác yên tâm, không lo bị ‘dắt mũi’ như trước", Mạnh Quân chia sẻ.

Không chỉ giúp giảm rủi ro thông tin ảo, các bộ lọc thông minh theo khu vực, tầm giá, diện tích, loại hình còn giúp người thuê nhanh chóng khoanh vùng lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Theo các chuyên gia, sau Tết, giá thuê nhà tại TP.HCM thường nhích lên khoảng 5-15% tùy khu vực. Với kho dữ liệu lớn, cập nhật liên tục, Batdongsan.com.vn cung cấp Lịch sử giá theo từng xã, phường, từng phân khúc giúp người thuê, mua nhà tự tin đàm phán, tránh bị ép giá vô lý.

Giữa mùa cao điểm, chọn đúng nguồn tin ngay từ đầu không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, mà còn là bước khởi động chắc chắn để an cư và có nhiều vận may trong năm mới.

Xem tin cho thuê nhà xác thực tại đây!

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại những vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội

Dồn dập khởi công, động thổ...Sunshine Group khai xuân với 3 dự án lớn tại những vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội Nổi bật

Trường hợp nào được cấp Giấy chứng nhận và miễn tiền sử dụng đất?

Trường hợp nào được cấp Giấy chứng nhận và miễn tiền sử dụng đất? Nổi bật

Sau giai đoạn trầm lắng, bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 ra sao?

Sau giai đoạn trầm lắng, bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 ra sao?

08:59 , 23/02/2026
Làng cổ Đông Sơn - một trong 10 làng cổ đẹp nhất Việt Nam bên bờ sông Mã

Làng cổ Đông Sơn - một trong 10 làng cổ đẹp nhất Việt Nam bên bờ sông Mã

08:48 , 23/02/2026
Thủ tướng giao nhiệm vụ quan trọng cho tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng giao nhiệm vụ quan trọng cho tỉnh Phú Thọ

08:36 , 23/02/2026
VCBS: Chung cư phía Bắc chững lại ở đỉnh giá, người mua trở nên thận trọng...dòng tiền dịch chuyển vào phía Nam

VCBS: Chung cư phía Bắc chững lại ở đỉnh giá, người mua trở nên thận trọng...dòng tiền dịch chuyển vào phía Nam

08:33 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên