Năm 2026 rồi, thuê nhà không còn nhờ may rủi, lượng người xem Tin Xác thực cao gấp đôi

Nhu cầu thuê phòng trọ tăng 130%

Theo dữ liệu của nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn, trong tháng 1/2026, mức độ quan tâm bất động sản cho thuê tại TP.HCM tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhu cầu thuê phòng trọ tăng vọt 130%, còn chung cư tăng 52% và nhà riêng tăng 50%.

Cầu tăng mạnh kéo theo giá nhích lên, khiến việc tìm nhà càng thêm áp lực. Chị Ngọc Trâm (27 tuổi, nhân viên truyền thông tại Bình Thạnh) cho biết căn hộ 1 phòng ngủ chị đang thuê vừa tăng giá từ 7,5 triệu đồng lên 8,4 triệu đồng/tháng sau Tết. Tìm chỗ mới, theo chị, không hề đơn giản: "Tin trên hội nhóm nhiều, giá đăng thì hấp dẫn nhưng đi xem thực tế lại cao hơn, ảnh không đúng hiện trạng, hoặc phát sinh thêm các khoản phí mập mờ".

Từ "lướt tin" sang "lọc tin": Người thuê ưu tiên thông tin đã kiểm chứng

Trong bối cảnh thị trường sôi động nhưng nhiều rủi ro, người thuê có xu hướng chuyển từ các kênh rao vặt tự do sang nền tảng công nghệ bất động sản có cơ chế kiểm duyệt.

Tại Batdongsan.com.vn, các tin đăng gắn nhãn xanh Tin Xác thực đã được kiểm duyệt về hình ảnh, vị trí, đặc điểm đúng với thực tế, giá thuê phù hợp với thị trường.

Thống kê từ nền tảng công nghệ này cho thấy, Tin Xác thực có lượng xem cao gấp 1,8 lần và tỷ lệ khách hàng liên hệ cao gấp 2,4 lần so với tin thường. Điều này phản ánh xu hướng rõ nét của người dùng trong năm 2026: ưu tiên nguồn thông tin uy tín, thay vì "ngụp lặn" trong biển tin rao trôi nổi trên mạng xã hội.

Bạn Mạnh Quân (20 tuổi, Sinh viên) là một trong những người đổi thói quen tìm nhà. Sau nhiều lần "vỡ mộng" vì nhà không đúng mô tả, Quân chuyển sang tìm trên Batdongsan.com.vn và lọc Tin Xác thực. "Chưa đầy một tuần mình đã thuê được căn trọ đúng như hình, giá rõ ràng, không phát sinh. Quan trọng nhất là cảm giác yên tâm, không lo bị ‘dắt mũi’ như trước", Mạnh Quân chia sẻ.

Không chỉ giúp giảm rủi ro thông tin ảo, các bộ lọc thông minh theo khu vực, tầm giá, diện tích, loại hình còn giúp người thuê nhanh chóng khoanh vùng lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Theo các chuyên gia, sau Tết, giá thuê nhà tại TP.HCM thường nhích lên khoảng 5-15% tùy khu vực. Với kho dữ liệu lớn, cập nhật liên tục, Batdongsan.com.vn cung cấp Lịch sử giá theo từng xã, phường, từng phân khúc giúp người thuê, mua nhà tự tin đàm phán, tránh bị ép giá vô lý.

Giữa mùa cao điểm, chọn đúng nguồn tin ngay từ đầu không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, mà còn là bước khởi động chắc chắn để an cư và có nhiều vận may trong năm mới.

