Năm 2026 và cuộc thanh lọc lao động: Tương lai nào cho nhân viên khi AI học tập kỹ năng quá nhanh?

Bản chất của "Chưng cất kỹ năng" và quy trình số hóa con người

Tờ ThinkChina cho hay trước cuộc chuyển dịch tàn khốc định hình lại thị trường việc làm này, mỗi cá nhân cần tái định nghĩa giá trị bản thân nếu không muốn trở nên lỗi thời trong chính văn phòng của mình.

Để hiểu được sự chuyển dịch này thì chúng ta cần nhìn lại quá trình tự động hóa trước đây. Các thế hệ tự động hóa doanh nghiệp trước đây, dựa trên tự động hóa quy trình bằng robot (RPA), chủ yếu dựa vào các bot phần mềm để mô phỏng tương tác của con người với giao diện người dùng.

RPA giống như những cánh tay cơ khí trên dây chuyền lắp ráp: hiệu quả, chính xác nhưng chỉ lặp lại các nhiệm vụ được lập trình sẵn. Nếu quy trình thay đổi, bot sẽ bị lỗi.﻿

Ngược lại, hệ thống AI của năm 2026 sở hữu khả năng hiểu ngữ cảnh, tự học và thích nghi.

Đây chính là khái niệm "chưng cất kỹ năng", nghĩa là doanh nghiệp không chỉ là số hóa tài liệu, mà còn nắm bắt "linh hồn" của quá trình làm việc, từ nhịp độ bàn phím, phong cách giao tiếp đến mô hình ra quyết định trong các tình huống khó khăn. Doanh nghiệp giờ đây không chỉ sở hữu sản phẩm đầu ra, họ sở hữu cách thức tạo ra sản phẩm đó.

Các tập đoàn công nghệ lớn như Meta và Amazon đang dẫn đầu xu hướng này. Điển hình là dự án "Sáng kiến Năng lực Mô hình" của Meta, tập trung tận dụng dữ liệu từ công việc hàng ngày của nhân viên để đào tạo các tác nhân AI mạnh mẽ hơn như Muse Spark.

Điều này tạo ra một vòng lặp nghịch lý: người lao động, bằng việc thực hiện công việc của mình một cách xuất sắc, vô tình cung cấp chính nguyên liệu cần thiết để công nghệ thay thế vị trí của họ trong tương lai.

Sự thay đổi này đang gây ra một cuộc khủng hoảng trong ngành phần mềm truyền thống. Mô hình phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), vốn dựa trên các gói đăng ký định kỳ cho các công cụ như Microsoft Office, Salesforce, hay Jira đang bị thách thức.

Hiện nay thị trường đang chuyển dịch sang mô hình mới, trong đó doanh nghiệp không mua công cụ để làm việc mà trả tiền cho kết quả cuối cùng.

Nếu AI có thể hoàn thành báo cáo, kiểm tra mã nguồn hoặc quản lý chiến dịch marketing, thì tại sao doanh nghiệp lại phải mua phần mềm và trả lương cho nhân viên vận hành nó?

Sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu ngành SaaS trong năm 2026 là minh chứng rõ rệt cho nỗi lo này. Các nhà đầu tư không còn hứng thú với các công ty chỉ cung cấp công cụ. Họ tập trung vào các công ty cung cấp "nhân viên AI" có khả năng ra kết quả ngay lập tức. Điều này buộc thị trường lao động phải tái cấu trúc mạnh mẽ.

Nhóm nhân viên dễ bị tổn thương nhất là những người làm các công việc định lượng cao: kế toán, nhập liệu, dịch vụ khách hàng cấp độ 1, và kiểm tra chất lượng.

Ngược lại, những người có kỹ năng "hàng top", kết hợp chuyên môn sâu sắc với tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và khả năng quản lý AI sẽ trở thành lực lượng lao động trụ cột.

McKinsey ước tính rằng khoảng 72% kỹ năng hiện tại của con người vẫn sẽ hữu dụng, nhưng môi trường làm việc sẽ thay đổi hoàn toàn: con người không còn là người thực thi, mà là người điều phối các tác nhân AI.﻿

Ngoài các vấn đề về kinh tế và pháp lý, sự "chưng cất kỹ năng" còn gây ra một hệ lụy vô hình: sự xói mòn văn hóa tổ chức.

Điều bị mất đi khi một nhân viên rời đi không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là "trí nhớ cảm xúc" của đội ngũ, sự hòa hợp giữa các cá nhân, nhịp điệu phối hợp, và niềm tin được xây dựng qua thời gian.

Khi doanh nghiệp chuyển đổi thành một cỗ máy gồm các nhân viên kỹ thuật số, họ vô tình loại bỏ yếu tố "con người", yếu tố làm nên sự sáng tạo đột phá mà AI chưa thể sao chép.

Dự án "colleague.skill" của Zhou Tianyi là một ví dụ điển hình. Khi Zhou Tianyi, một nhà nghiên cứu tại Thượng Hải ra mắt dự án "colleague.skill" trên GitHub, mục đích ban đầu của ông là bảo tồn tri thức thể chế của nhóm. Hệ thống nhập dữ liệu từ các ứng dụng như Feishu, DingTalk để tự động hóa báo cáo và kiểm tra mã nguồn. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị các doanh nghiệp biến tướng thành công cụ để "tinh lọc" nhân sự.

Khi cộng đồng mã nguồn mở nhảy vào dự án, họ bắt đầu tạo ra các module không phải để tăng năng suất, mà để bảo tồn những ký ức, những câu chuyện vui, và phong cách làm việc của các đồng nghiệp đã rời đi.

Doanh nghiệp cần hiểu rằng con người không phải là tài nguyên đào tạo vô hạn. Nếu quá lạm dụng, họ sẽ nhận lại một môi trường làm việc vô cảm, nơi nhân viên chỉ làm việc cầm chừng để tránh bị "chưng cất" dữ liệu, hoặc tệ hơn, là sự tháo chạy của những nhân tài ưu tú nhất.

Rào cản pháp lý, đạo đức và tầm nhìn tương lai

Việc thu thập dữ liệu nhân viên để đào tạo AI không phải là một vùng xám, nó đang trở thành một bãi mìn pháp lý. Tại Trung Quốc, các vụ kiện gần đây đã thiết lập những tiền lệ quan trọng.

Vụ kiện tại Hàng Châu, nơi tòa án buộc công ty bồi thường 261.000 RMB vì sa thải nhân viên dựa trên lý do "AI làm tốt hơn", là hồi chuông cảnh báo.

Tòa án khẳng định: việc nâng cấp công nghệ không phải là căn cứ pháp lý để đơn phương thay đổi hợp đồng lao động. Các luật sư như Shan Qidi (Công ty Luật Zhejiang Kinding) nhấn mạnh rằng mối quan hệ lao động vốn dĩ không bình đẳng.

Khi nhân viên bị đặt dưới áp lực phải đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân, sự "đồng ý" đó không có giá trị thực chất. Các chuyên gia pháp lý khác, như Song Xiaoran (Công ty Luật Beijing Chance Bridge), đề xuất rằng dữ liệu hành vi của con người khi làm việc phải được coi là tài sản cá nhân đặc biệt.

Cuộc tranh luận pháp lý này không chỉ dừng lại ở quyền riêng tư. Nó chạm tới cốt lõi của quyền lao động trong kỷ nguyên số: Liệu chuyên môn tích lũy hàng chục năm của một con người có thể bị "cướp đi" và đóng gói vào một tệp tin máy tính?

Để hướng tới tương lai, thay vì chạy đua với AI, các tổ chức cần tập trung vào việc định nghĩa lại khái niệm "công việc". Các công ty cần đầu tư vào các chương trình "học tập suốt đời", giúp nhân viên chuyển đổi từ người thực thi sang người quản trị hệ thống AI.

Việc ghép đôi nhân viên trẻ (nhạy bén công nghệ) với nhân viên lâu năm (giàu kinh nghiệm chuyên môn) có thể tạo ra một lực lượng lao động lai, nơi AI được huấn luyện bởi con người thay vì thay thế con người.

Quan trọng nhất, các doanh nghiệp cần minh bạch về cách dữ liệu nhân viên được sử dụng. Nếu AI được đào tạo trên dữ liệu của nhân viên, nhân viên đó phải nhận được lợi ích từ sự gia tăng năng suất mà nó mang lại.

Tóm lại, năm 2026 là năm bản lề. Cuộc cách mạng AI không phải là cuộc chiến giữa người và máy, mà là cuộc chiến về cách chúng ta sử dụng công nghệ để nâng cao giá trị con người.

Sự "chưng cất kỹ năng" có thể mang lại hiệu quả tức thời, nhưng sự phát triển bền vững chỉ đến từ sự tôn trọng giá trị nhân văn trong công việc. Các doanh nghiệp cần tự hỏi: Khi tất cả quy trình đã được AI hóa, cái gì còn lại làm nên giá trị cốt lõi của công ty?

Nếu câu trả lời là "không gì cả", thì công ty đó đã đánh mất linh hồn của mình trong quá trình theo đuổi hiệu quả số. Thị trường việc làm tương lai sẽ không dành cho những ai sợ hãi AI, mà dành cho những ai biết cách bắt tay với nó, giữ vững quyền lợi của mình, và không bao giờ để thuật toán định nghĩa giá trị của bản thân.

Nguồn: ThinkChina. SCMP