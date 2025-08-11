Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam A Bank thay đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động

11-08-2025 - 15:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Nam A Bank thay đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa nhận Quyết định số 2933/QĐ-NHNN ngày 06/08/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức chấp thuận sửa đổi nội dung về vốn điều lệ của Nam A Bank từ mức 13.725.505.530.000 đồng lên 17.156.864.800.000 đồng.

Cụ thể, Quyết định số 2933/QĐ-NHNN ngày 06/08/2025 sửa đổi nội dung Vốn điều lệ quy định tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 18/GP-NHNN ngày 13/04/2023 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Nam Á như sau: "Vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á là 17.156.864.800.000 đồng (Mười bảy nghìn một trăm năm mươi sáu tỷ, tám trăm sáu mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng)". Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép số 18/GP-NHNN ngày 13/04/2023.

Việc Nam A Bank tiếp tục tăng vốn điều lệ là minh chứng cho hoạt động hiệu quả, minh bạch, bền vững của Ngân hàng trên thị trường tài chính Việt Nam. Hoạt động này cũng góp phần tăng cường năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung – dài hạn, cung cấp các giải pháp tài chính đa dạng cho khách hàng.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Nam A Bank

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng tư nhân duy nhất hút tiền gửi hơn cả VietinBank và Vietcombank trong nửa đầu năm

Ngân hàng tư nhân duy nhất hút tiền gửi hơn cả VietinBank và Vietcombank trong nửa đầu năm Nổi bật

Giá vàng liên tục xô đổ kỷ lục, muốn đầu tư cần chú ý gì?

Giá vàng liên tục xô đổ kỷ lục, muốn đầu tư cần chú ý gì? Nổi bật

Đập tan tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia quy mô hàng tỷ USD, tóm gọn 'ông trùm' Nguyễn Văn Hạ

Đập tan tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia quy mô hàng tỷ USD, tóm gọn 'ông trùm' Nguyễn Văn Hạ

14:46 , 11/08/2025
Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt, cân bằng hợp lý với lãi suất

Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt, cân bằng hợp lý với lãi suất

14:35 , 11/08/2025
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng mạnh lên trên 6%, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng mạnh lên trên 6%, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm thanh khoản

11:06 , 11/08/2025
Khi giới trẻ viết lại quy tắc về "lòng trung thành", "nhảy việc" thành xu hướng: Cách Techcombank, FPT Software, Viettel, Unilever,... giữ chân nhân tài

Khi giới trẻ viết lại quy tắc về "lòng trung thành", "nhảy việc" thành xu hướng: Cách Techcombank, FPT Software, Viettel, Unilever,... giữ chân nhân tài

10:53 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên