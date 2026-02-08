Nam ca sĩ đình đám sinh năm 1997 được hỗ trợ việc này

Mới đây, Quân A.P đã trình diễn trong một sự kiện âm nhạc ở Lạng Sơn. Đêm diễn có sự góp mặt của nam ca sĩ nổi tiếng thu hút hàng nghìn khán giả tham dự. Giọng ca Anh trai say hi mặc trang phục lịch lãm, biểu diễn nhiều ca khúc quen thuộc và tạo nên không khí sôi động.

Sau khi kết thúc phần trình diễn, Quân A.P được lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ dẫn qua khu vực đông đúc khán giả và tổ chức rời khỏi khu lễ hội an toàn. Cán bộ an ninh đã hướng dẫn, phân luồng, hộ tống nam ca sĩ qua đoạn đường đông người nhằm đảm bảo trật tự và tránh nguy cơ xảy ra va chạm hay sự cố không mong muốn.

Quân A.P được lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn nhiệt tình hỗ trợ ra về sau đêm diễn

Sau đó, hình ảnh Quân A.P được lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ rời sân khấu và ra về an toàn đã được nhiều người ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trên trang fanpage chính thức, giọng ca Anh trai say hi đã đăng dòng trạng thái chân thành: “Hôm nay vui quá, em cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ em Quân trong đêm diễn này ạ”. Lời cảm ơn này thu hút nhiều bình luận từ người hâm mộ và cư dân mạng.

Quân A.P là ngôi sao được giới trẻ yêu thích, sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo

Quân A.P, tên thật là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997. Anh nổi tiếng với hàng loạt bản hit ballad và pop được yêu thích như Ai là người thương em, Còn gì đau hơn chữ đã từng hay Bông hoa đẹp nhất... và liên tục giữ vị trí trong top nhạc số trong nước. Anh cũng mở rộng hoạt động nghệ thuật với nhiều sản phẩm mới và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình đình đám như Anh trai say hi, Running man Việt Nam...