"Tôi rất trân quý Hòa Minzy và những ca sĩ trẻ như vậy" – Quang Lê nói.

Mới đây, tại buổi trò chuyện với ca sĩ Quang Lê, danh ca Hương Lan đã chia sẻ về mong muốn của mình với các nghệ sĩ đàn em.

Nam ca sĩ ở Mỹ: "Hòa Minzy luôn khoanh tay cúi đầu chào tôi"- Ảnh 1.

Quang Lê và Hương Lan

Theo đó, bà mong muốn các nghệ sĩ thế hệ sau này phải biết phép tắc, lễ phép, sống biết trên biết dưới, biết cách cư xử, đối xử ra sao với đồng nghiệp, với bề trên, với tiền bối và cả với người kém tuổi.

Hương Lan thừa nhận, những gì bà nói thẳng ra sẽ khiến nhiều đồng nghiệp, tiền bối lớn tuổi không thích nhưng bà vẫn phải nói vì đó là bổn phận, trách nhiệm của một người hơn 60 năm làm nghề.

Bà khẳng định, mình không dạy ai về đạo đức làm người, chỉ bàn về đạo đức làm nghề trong giới nghệ sĩ vì dù sao bà cũng có 60 năm kinh nghiệm. Bà nói: "Ở kênh Youtube của tôi, tôi muốn đánh mạnh vào vấn đề này cho giới trẻ sau này và ngay cả người lớn cũng phải nhìn lại bản thân mình".

Ca sĩ Quang Lê nghe vậy liền lên tiếng chia sẻ: "Hồi xưa tôi có gặp cô Phương Dung. Cô Phương Dung bảo tôi mấy đứa trẻ bây giờ gặp cô không chào.

Nam ca sĩ ở Mỹ: "Hòa Minzy luôn khoanh tay cúi đầu chào tôi"- Ảnh 2.

Hòa Minzy

Tôi thông cảm cho các bạn trẻ vì nhiều khi cô Phương Dung thuộc thế hệ xưa, không có nhiều hình ảnh, băng đĩa. Cô lại có thời gian biền biệt ở nước ngoài thì làm sao lớp trẻ ngày nay biết được. Chúng tôi cũng cần thông cảm.

Đến bản thân tôi, nhiều khi ca sĩ trẻ gặp tôi, chưa chắc biết tôi là ai nên không chào cũng đúng. Làm sao tôi trách các bạn ấy được, cũng đành thôi.

Nhưng tôi lại rất quý một số ca sĩ trẻ dù hát nhạc trẻ, tuổi cũng đáng tuổi con tôi nhưng hễ gặp tôi là khoanh tay chào. Tôi rất trân quý điều đó.

Điền hình như Hòa Minzy, cô ca sĩ đang rất nổi tiếng. Lần nào gặp tôi, Hòa Minzy cũng khoanh tay cúi đầu chào tôi. Tôi rất trân quý Hòa Minzy và những ca sĩ trẻ như vậy.

Với người Việt Nam, lời chào cao hơn mâm cỗ. Cứ chào hỏi đàng hoàng, lễ phép là đã khiến người ta thiện cảm, trân quý mình hơn rồi".

Được biết, cách đây vài tháng, Hương Lan cũng từng gây xôn xao khi lên tiếng nhắc một số đồng nghiệp về đạo đức với người làm nghề, thấy người khác sa ngã, gặp nạn thì nhảy vào cười chê, hùa theo, giậu đổ bìm leo.

Hòa Minzy chuyển khoản 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào Nghệ An chịu ảnh hưởng thiên tai

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

