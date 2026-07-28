Nam diễn viên nổi tiếng vừa đột tử ở tuổi 43

Cái chết đột ngột của diễn viên Vương Khải (tên thật Vương Kiến Long), gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim truyền hình do đài Sanlih sản xuất, hôm 26 vừa qua đã làm dấy lên làn sóng quan tâm về tình trạng đột tử ở người trẻ và trung niên.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), lực lượng cứu hộ địa phương đã có mặt tại hiện trường nhưng xác định nam diễn viên đã tử vong. Nguyên nhân chính xác vẫn đang được cảnh sát và cơ quan công tố địa phương điều tra. Sự ra đi bất ngờ của anh khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bàng hoàng, đồng thời làm gia tăng những lo ngại về nguy cơ đột tử.

Tiến sĩ Lin Wei-wen, Giám đốc Khoa Tim mạch và Trung tâm Can thiệp tim mạch của Bệnh viện Tai-An, cho biết trước đó dư luận cũng xôn xao trước trường hợp một nha sĩ 42 tuổi qua đời đột ngột. Theo ông, dù đột tử ở người trẻ vẫn chưa phải hiện tượng phổ biến, số ca xảy ra ở nhóm tuổi 40-50 đã có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Vị chuyên gia nhận định tình trạng này có liên quan đến việc các bệnh lý như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường và bệnh tim mạch ngày càng xuất hiện nhiều ở người trẻ tuổi. Bên cạnh đó, làm việc quá sức, thiếu ngủ kéo dài, căng thẳng và sinh hoạt thất thường cũng là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ.

Theo bác sĩ Lin, đột tử là tình trạng tử vong xảy ra bất ngờ, không thể lường trước. Phần lớn các trường hợp có nguyên nhân từ bệnh lý tim mạch hoặc mạch máu não. Chẳng hạn, nhồi máu cơ tim diện rộng có thể dẫn đến sốc tim, trong khi nhồi máu cơ tim cũng có thể gây rối loạn nhịp nguy hiểm và dẫn đến ngừng tim. Ngoài ra, các bệnh lý như rối loạn nhịp tim bẩm sinh, bệnh cơ tim, viêm cơ tim, bệnh van tim, bóc tách động mạch chủ hoặc thuyên tắc phổi cũng có thể gây đột tử.

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Chuyên gia này cũng lưu ý nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ không chỉ gia tăng vào mùa đông mà cả trong mùa hè. Nhiệt độ cao khiến các mạch máu dưới da giãn ra để tản nhiệt, làm cơ thể mất nhiều nước hơn, máu trở nên cô đặc và dễ hình thành cục máu đông.

Ngoài ra, việc di chuyển đột ngột từ môi trường ngoài trời nắng nóng vào phòng điều hòa có nhiệt độ thấp, với mức chênh lệch trên 10 độ C trong thời gian ngắn, có thể khiến mạch máu co thắt nhanh, làm huyết áp biến động mạnh. Với những người đã có tình trạng xơ vữa hoặc hẹp mạch máu, điều này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố cấp tính như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Theo bác sĩ Lin, trước khi xảy ra đột tử, nhiều người thực tế đã xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo nhưng thường nhầm lẫn với tình trạng mệt mỏi thông thường. Bên cạnh các triệu chứng điển hình như đau tức ngực và khó thở, những biểu hiện như kiệt sức bất thường, suy giảm thể lực đột ngột, chóng mặt, tim đập nhanh, vã mồ hôi lạnh hoặc khó thở cũng cần được đặc biệt lưu ý. Nếu các triệu chứng này tái diễn nhiều lần, người bệnh nên đi khám sớm để được đánh giá.

Để hạn chế nguy cơ đột tử, bác sĩ Lin khuyến cáo mỗi người cần xác định xem mình có thuộc nhóm nguy cơ cao hay không. Nhóm này bao gồm nam giới trên 45 tuổi, phụ nữ sau mãn kinh, người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, người bị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc đái tháo đường, người hút thuốc lá, béo phì và những người có lối sống thiếu điều độ.

Đối với các trường hợp nguy cơ cao, việc theo dõi sức khỏe định kỳ là rất cần thiết. Tùy từng đối tượng, bác sĩ có thể chỉ định các xét nghiệm như điện tâm đồ, điện tâm đồ gắng sức, siêu âm tim hoặc chụp CT mạch vành nhằm phát hiện sớm các bất thường tim mạch và giảm nguy cơ xảy ra những biến cố nghiêm trọng.

(Nguồn: tw.news.yahoo)