Nam giới tuổi thọ ngắn thường có "3 to, 2 trắng", không có cái nào thì quả là may mắn

Dù nam hay nữ, ai cũng muốn mình sống khỏe và sống lâu. Tuy nhiên, tuổi thọ của chúng ta bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Bao gồm cả những yếu tố không thể thay đổi và có thể điều chỉnh để cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

Các nghiên cứu cho thấy ngoài gen thì những thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày là lý do mà tuổi thọ trung bình của nam giới thấp hơn nữ giới. Lối sống thiếu lành mạnh cũng có thể dẫn tới sự khác biệt về ngoại hình đáng kể. Nhờ vậy mà chúng ta có thể nhận ra những nam giới tuổi thọ ngắn thông qua “3 to, 2 trắng” trên cơ thể.

“3 to” thường thấy ở nam giới có tuổi thọ ngắn

3 bộ phận này trên cơ thể nam giới càng to thì nguy cơ “đoản thọ” càng cao:

Cổ to

Cổ to không chỉ làm chúng ta xấu xí hơn mà còn là tín hiệu cảnh báo cơ thể đang không khỏe mạnh. Theo đó, những người có cổ to bất thường thường do thừa cân, béo phì, chất béo tích tụ nhiều trong cơ thể, trong đó có ở cả phần cổ. Những người này dễ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não, rối loạn chuyển hóa.

Ảnh minh họa

Thậm chí cổ to có thể là dấu hiệu của rất nhiều bệnh tật nguy hiểm như ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến giáp, ung thư thực quản. Đồng thời, cổ to cũng cho thấy trao đổi chất kém, vấn đề sức khỏe liên quan hạch bạch huyết, thói quen ăn uống kém.

Bụng to

Dù chưa đến mức thừa cân, béo phì hay không thì bụng to cũng là một dấu hiệu không tốt của sức khỏe, tuổi thọ và tốc độ lão hóa ở cả hai giới. Do quá trình trao đổi chất trong cơ thể chậm lại, chậm đốt cháy chất béo hơn. Chưa kể, rác thải và độc tố cũng tịch tụ nhiều, mỡ nội tạng dễ hình thành nhưng rất khó để giảm dẫn tới vòng bụng ngày càng to.

Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng người có vòng eo trên 89cm có nguy cơ tử vong cao hơn 79% so với những người có số đo eo dưới 71cm. Bởi họ dễ mắc bệnh tim mạch, hô hấp và ung thư, gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa… cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Mắt cá chân to

Mắt cá chân và có thể là cả phần bắp chân bị sưng, trên lâm sàng thường liên quan đến phù nề, tích nước, tích tụ chất độc hại. Vì vậy sẽ không phải là tín hiệu tốt với sức khỏe và tuổi thọ.

Phần chân, nhất là mắt cá chân sưng phù thường liên quan chức năng thận bị suy yếu dẫn đến giữ nước và muối trong cơ thể. Mặt khác, nếu mắt cá chân thường sưng phù vào buổi chiều tối, điều này còn có thể liên quan đến bệnh tim, đặc biệt là suy tim. Do khả năng cung cấp máu của tim bị giảm, sự lưu thông của nước cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến chi dưới dễ xuất hiện phù nề.

Nam giới tuổi thọ ngắn thường có “2 trắng” trên cơ thể

Nếu bản thân bạn hoặc những nam giới xung quanh có “2 trắng” này trên cơ thể thì rất dễ nằm trong nhóm người “đoản thọ”:

Móng tay trắng

Nhiều người không chú ý đến việc chăm sóc móng tay, thường xuyên bỏ qua các thay đổi ở móng tay. Móng tay xuất hiện màu trắng, không được hồng hào là biểu hiện về sức khỏe tim, phổi không ổn định.

Đặc biệt, nếu móng tay xuất hiện các đốm trắng thì có thể là một dấu hiệu cảnh báo rằng bạn đang bị thiếu sắt do không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nếu bạn thấy móng tay trắng bệch với phần viền tối hơn thì đó còn có thể là biểu hiện cảnh báo bệnh gan. Lúc này, bạn hãy chủ động đi khám ngay để phòng tránh nguy cơ gặp phải những vấn đề sức khỏe nguy hiểm.

Lòng bàn tay, bàn chân trắng

Nếu thấy lòng bàn tay và lòng bàn chân chuyển sang màu trắng lâu ngày thì cần chú ý, sức khỏe có thể bị tổn hại. Bàn tay và bàn chân của người bình thường phải ở trạng thái hồng hào, chứng tỏ lượng máu được cung cấp đủ và chức năng tuần hoàn máu vẫn bình thường.

Ảnh minh họa

Một số người có vấn đề về sức khỏe, khí huyết lưu thông bị cản trở dẫn đến máu cung cấp cho cục bộ không đủ, lòng bàn tay và lòng bàn bàn chân sẽ trắng bệch rõ ràng, thậm chí không có máu. Nếu việc lưu thông máu không được thuận lợi, độc tố tích tụ quá nhiều, lâu dần dễ sinh bệnh. Đặc biệt nếu có bệnh mà không được xử lý kịp thời thì rất dễ ảnh hưởng đến tuổi thọ nên chúng ta càng phải chú ý hơn.

Nguồn: Sohu, Daily Mail