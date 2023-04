"Nằm im" cũng kiếm được tiền là có thật: Người đàn ông kiện 544 công ty dùng hình ảnh "nằm bẹp" trái phép, nhận bồi thường 1,1 triệu USD

Nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Ge You đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng khi có thông tin cho rằng anh đã kiếm được 7,59 triệu NDT (khoảng 1,1 triệu USD) tiền bồi thường liên quan đến hàng trăm vụ kiện bản quyền hình ảnh. Cụ thể, Ge You đã thực hiện 544 vụ kiện cạo buộc các công ty sử dụng hình ảnh nhân vật anh thủ vai trong quảng cáo thương mại trực tuyến mà không được cho phép.

Ge You sinh năm 1957 tại Bắc Kinh, Ge ra mắt công chúng vào những năm 1980 và trở thành một cái tên quen thuộc ở Trung Quốc vào những năm 1990. Anh đóng vai chính trong một số bộ phim kinh điển của Trung Quốc, bao gồm To Live của Trương Nghệ Mưu , The Dream Factory của Feng Xiaogang và Let the Bullets Fly của Jiang Wen , và đã giành được Giải thưởng Liên hoan phim Cannes cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1994.





Diễn viên Ge You

Năm 1993, anh thủ vai Ge Ji Chunsheng trong bộ phim sitcom Tôi yêu gia đình nổi tiếng ở Trung Quốc. Nhân vật là một kẻ bế tắc, thường nằm ườn trên ghế sofa tại nhà của các nhân vật chính. Hình ảnh nhân vật Gẹn Ji Chunsheng lười biếng, nằm dài trên ghế đã trở thành meme lan truyền nhiều năm qua trên mạng xã hội. Thậm chí, tư thế nằm dài của nhân vật này còn được đặt nhiều biệt danh riêng.



Kể từ năm 2016, cụm từ "tang ping" – nghĩa đen là nằm bẹp, nổi lên nhằm chỉ thái độ sống thụ động của nhiều thế hệ trong xã hội. Họ là những người không có tham vọng, không có mục tiêu mua nhà, mua xe, chỉ muốn sống ngày qua ngày. Đáng chú ý là, văn hóa "tang ping" – nằm im và mặc kệ đời ngày càng gia tăng ở Trung Quốc. Nó ngày càng được coi là một lối sống mơ ước của những người trẻ tuổi Trung Quốc do áp lực cuộc sống, công việc ngày càng gia tăng trong những năm gần đây.

Hình ảnh meme nổi tiếng của Ge You

Các công ty vi phạm bản quyền hình ảnh của Ge You khi sử dụng meme của anh ấy để quảng cáo cách kiếm tiền ngay cả khi "nằm dài". Một công ty ô tô quảng cáo ghế sau thoải mái, nơi mọi người có thể "nằm bẹp" như Ge You và một cửa hàng mát-xa cổ truyền Trung Quốc dùng hình ảnh của Ge You để cảnh báo về tác hại của lối sống "tang ping"….



Ge You đã thắng 542/544 vụ kiện và nhận được khoản tiền bồi thường khổng lồ. Ngoài khoản tiền bồi thường từ vài nghìn đến vài chục nghìn nhân dân tệ, các công ty còn được yêu cầu phải xin lỗi nam diễn viên.

Vụ việc này đã khiến mọi người đồng ý rằng, Ge You đã dạy mọi người ý nghĩa thực sự của việc "kiếm tiền khi nằm im". Một số người cho rằng, khoản bồi thường đó cũng chỉ là 1 phần nhỏ tiền quảng cáo mà lẽ ra các công ty phải trả để thuê người nổi tiếng.