Nam Long ADC chọn Cen Land phân phối độc quyền dự án An Zen Residences

Thị trường khan hiếm nhà ở vừa túi tiền

Những năm gần đây, thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam chứng kiến sự biến động mạnh mẽ cả về nguồn cung lẫn cơ cấu sản phẩm. Nếu như giai đoạn 2016–2018, căn hộ bình dân từng chiếm 30–35% tổng nguồn cung, thì đến nay, phân khúc này gần như biến mất tại hai thành phố lớn.

Theo Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS), ở Hà Nội, tỷ lệ căn hộ phổ thông mở bán mới đã giảm xuống dưới 4%. Tại TP.HCM, con số này chỉ khoảng 0,5% vào năm 2020 và biến mất từ 2021. Ngược lại, nguồn cung chủ yếu đến từ các sản phẩm cao cấp, với mức giá trung bình tại thời điểm cuối quý II/2025 đạt khoảng 79 triệu đồng/m² thông thủy, tăng tới 33% so với cùng kỳ năm trước.

Sự dịch chuyển cơ cấu nguồn cung đã tạo nên khoảng trống lớn ở phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực. Hệ quả là việc giá nhà tăng cao vượt tầm với của phần đông người dân sẽ gây áp lực lên an sinh xã hội. Đặc biệt, nhóm khách hàng trẻ, các gia đình có thu nhập trung bình hoặc ổn định khó tiếp cận sản phẩm phù hợp, buộc phải chọn phương án vay vượt khả năng hoặc di chuyển ra các khu vực xa trung tâm.

Từ thực tế này, giới chuyên gia kinh tế nhận định, BĐS vừa túi tiền không chỉ đáp ứng nhu cầu bức thiết của xã hội, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng cung–cầu, tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường. Việc khơi thông lại phân khúc này đòi hỏi sự tham gia của những doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, sẵn sàng chia sẻ lợi ích để mang lại giá trị cho số đông.

Vì sao Nam Long ADC chọn Cen Land làm đối tác chiến lược phân phối độc quyền cho An Zen Residences?

Nam Long ADC – một thành viên chủ lực của Tập đoàn Nam Long, với 32 năm kiên định triết lý "phát triển bền vững vì cộng đồng" – đã khẳng định vị thế tiên phong trong phân khúc nhà ở vừa túi tiền qua 5 dự án EHome tại miền Nam. Xuất phát từ nỗi lo an cư của người trẻ trước giá nhà leo thang, EHome được Nam Long ADC phát triển với cam kết mang đến những căn hộ chất lượng, tối ưu công năng và tiện ích, nhưng vẫn đảm bảo mức giá phù hợp khả năng chi trả. Triết lý 3E (Economy – Kinh tế, Efficiency – Hiệu quả, Ecology – Sinh thái) trở thành nền tảng để mỗi dự án EHome không chỉ là chốn ở, mà còn nâng tầm chất lượng sống và tạo dựng cộng đồng bền vững.

Phối cảnh căn hộ 3 phòng ngủ thuộc dự án An Zen Residences - căn hộ EHome vừa túi tiền đầu tiên của Nam Long ADC ra mắt tại Hải Phòng.

Trong khi đó, Cen Land – với hơn 23 năm kinh nghiệm – được biết đến là đơn vị phân phối hàng đầu miền Bắc, kiên định với triết lý "giải quyết nỗi đau của thị trường, của xã hội". Không chạy theo xu hướng cao cấp hóa, Cen Land tập trung tìm kiếm và phân phối những dự án có mức giá hợp lý, chất lượng đảm bảo và tiện ích đầy đủ, nhằm mang lại cơ hội an cư thực sự cho hàng triệu người dân có thu nhập trung bình.

Sự đồng điệu trong triết lý và mục tiêu đã khiến Nam Long ADC lựa chọn Cen Land trở thành đối tác chiến lược phân phối độc quyền An Zen Residences tại Hải Phòng – một trong những đô thị năng động bậc nhất miền Bắc, nơi nhu cầu nhà ở vừa túi tiền đang ngày càng bức thiết. Với kinh nghiệm phát triển dự án của Nam Long ADC cùng thế mạnh phân phối của Cen Land, An Zen Residences được kỳ vọng sẽ mở ra lựa chọn an cư mới cho hàng nghìn gia đình trẻ, cán bộ, công nhân viên… vừa phù hợp khả năng chi trả, vừa đảm bảo chất lượng sống.

An Zen Residences thể hiện nỗ lực đưa nhà ở vừa túi tiền ra miền Bắc của Nam Long ADC.

Đây không chỉ là bước đi chiến lược khơi thông nguồn cung nhà ở vừa túi tiền còn khan hiếm tại miền Bắc, mà còn là sự khởi đầu cho hành trình dài hạn kiến tạo những chuẩn mực sống nhân văn, nơi chất lượng và giá trị cộng đồng song hành cùng mức giá hợp lý. Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Nam Long ADC và Cen Land cho dự án An Zen Residences dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/08/2025 tại Hải Phòng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đưa dòng sản phẩm EHome ra thị trường miền Bắc.

