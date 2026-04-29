Nam Long đặt mục tiêu doanh số gấp đôi, công bố HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031

Nam Long 2025: Doanh số kỷ lục và hiệu quả từ hợp tác chiến lược

Đại hội diễn ra trong bối cảnh Nam Long vừa khép lại năm 2025 với nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực, tiếp tục củng cố mô hình Tập đoàn đô thị tích hợp, duy trì kỷ luật tài chính và chuẩn hóa quản trị theo định hướng dài hạn.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Tập đoàn Nam Long, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025

Kết thúc năm 2025, Tập đoàn Nam Long ghi nhận những con số ấn tượng. Trong đó, doanh số bán hàng: Đạt 11.855 tỷ đồng, mức cao kỷ lục trong lịch sử hơn 30 năm của tập đoàn. Doanh thu hợp nhất đạt 5.645 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 701 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cũng tại đại hôi, tập đoàn cấu trúc vốn, duy trì nợ vay ở mức an toàn 5.522 tỷ đồng, chiếm 37% tổng nguồn vốn, giảm 21% so với năm 2024.

Động lực tăng trưởng chính đến từ chiến lược và tầm nhìn đúng đắn, tính kỷ luật của Nam Long trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, biến động. Trong đó, thành tích kinh doanh năm 2025 cũng được củng cố nhờ sự vận hành đồng bộ của các đơn vị thành viên chủ lực.

Nam Long tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác đáng tin cậy của các định chế tài chính và các tập đoàn quốc tế. Trong hoạt động M&A và hợp tác chiến lược, năm 2025 đánh dấu 10 năm hợp tác chiến lược với các đối tác Nhật Bản như Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad. Đồng thời, nổi bật trong năm 2025 là thương vụ chuyển nhượng 15,1% vốn tại dự án Izumi City cho Tokyu Corporation, mang lại hiệu quả tài chính tích cực.

Những nỗ lực của Tập đoàn được thị trường ghi nhận với các vinh danh: Top 2 Chủ đầu tư bất động sản uy tín nhất Việt Nam (Vietnam Top10); Top 4 Thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam 2025 (Brand Finance); Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes); ông Nguyễn Xuân Quang được tạp chí Property Report trao tặng danh hiệu "Nhân vật bất động sản của năm 2025" vì đóng góp tích cực cho nhà ở vừa túi tiền và kiến tạo đô thị đáng sống; Mô hình nhà ở xã hội của Nam Long được ghi nhận là mô hình phát triển hiệu quả; Bộ Xây dựng lựa chọn Nam Long vào top 18 chủ đầu tư uy tín phát triển nhà ở xã hội trên cả nước; cùng nhiều nhiều giải thưởng về phát triển bền vững…

Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Long phát biểu tại sự kiện

Công bố Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, xác định chiến lược "Giữ đà - Vững tiến"

Năm 2026, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn duy trì tích cực; hoạt động đầu tư hạ tầng diễn ra mạnh mẽ; xu hướng đô thị hóa tăng tốc, cùng nhu cầu nhà ở bền vững. Thị trường bất động sản năm 2026 được kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, theo hướng thận trọng và bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, Nam Long xác định trọng tâm trong năm 2026 rất rõ ràng: "Giữ đà - vững tiến", tập trung vào thực thi, củng cố nền tảng và tối ưu hiệu quả vận hành với tinh thần kỷ luật và chuẩn mực cao hơn.

Các cổ đông biểu quyết đồng thuận

Nam Long đặt mục tiêu doanh số bán hàng năm 2026 dự kiến đạt 23.460 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất 7.630 tỷ đồng (tăng 35% so với 2025), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 720 tỷ đồng (tăng 3% so với 2025). Để hiện thực hoá mục tiêu, Nam Long tập trung vào các định hướng chiến lược quan trọng. Cụ thể:

Thực thi dự án trọng điểm: Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và khơi thông nguồn cung tại các khu đô thị tích hợp sẵn có, đáp ứng nhu cầu ở thực của thị trường.

Tối ưu hóa nền tảng tài chính: Tiếp tục duy trì kỷ luật tài chính nghiêm ngặt, thắt chặt mối quan hệ với các đối tác chiến lược để đảm bảo nguồn vốn dồi dào cho các hoạt động phát triển quỹ đất và M&A chọn lọc.

Nâng tầm hệ sinh thái: Chuyển đổi từ một đơn vị phát triển nhà ở đơn thuần sang nhà phát triển khu đô thị tích hợp, tập trung vào công tác Placemaking (tạo điểm đến) nhằm gia tăng giá trị tài sản cho cư dân và nhà đầu tư.

Cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ mới

Cùng với đó, việc kiện toàn HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là bước đi then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược. Đội ngũ lãnh đạo mới được xây dựng trên nguyên tắc kết hợp giữa kinh nghiệm bản địa dày dạn và tư duy quản trị quốc tế, nhằm tăng cường năng lực quản trị trong chu kỳ phát triển mới.

Năng lực nội địa: Những nhà sáng lập và chuyên gia am hiểu tường tận thực tế thị trường, pháp lý Việt Nam tiếp tục đóng vai trò định hướng, đảm bảo sự ổn định và kế thừa các giá trị cốt lõi của Tập đoàn.

Tầm nhìn toàn cầu: Sự tham gia của các nhân tố mới từ các tổ chức quốc tế lớn và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, phát triển đô thị từ Mỹ, Anh, Singapore và Malaysia mang đến năng lực quản trị chuẩn mực toàn cầu. Đây là cơ sở để Nam Long tiếp cận các nguồn vốn ngoại, áp dụng các mô hình vận hành hiện đại và minh bạch hóa hoạt động theo thông lệ quốc tế.

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới

Với nền tảng vững chắc từ kết quả năm 2025 và sự dẫn dắt của HĐQT nhiệm kỳ mới, Nam Long sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo với trọng tâm là tăng trưởng ổn định, bền vững, hiện thực hoá tầm nhìn năm 2030 trở thành Tập đoàn bất động sản tích hợp hàng đầu và sáng tạo của Việt Nam và khu vực, đồng thời duy trì sứ mệnh "Chung tay kiến tạo môi trường sống, sản phẩm giá trị vì cộng đồng".