Nam MC dẫn trước 40 nghìn khán giả, nói thẳng một điều

Mới đây, chương trình Kính đa chiều đã lên sóng, với sự tham gia của MC Quốc Quân với trên 20 năm sự nghiệp.

MC Quốc Quân

Nam MC bày tỏ: "Phải nói là tôi khá may mắn. Tính đến thời điểm này, tôi đã có gần 20 năm gắn bó với nghề MC và trong suốt hành trình đó, tôi có cơ duyên được trải nghiệm nhiều trên các sân khấu khác nhau.

Từ những ngày đầu gắn bó với các sân khấu ca nhạc ngoài trời mỗi đêm, tôi dần có cơ hội được nâng cấp bản thân qua những chương trình lớn hơn, quy mô hơn ở nhiều địa điểm đặc biệt.

Có những nơi mà tôi cảm thấy thật sự may mắn khi được đứng trên sân khấu, như Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Phố đi bộ Hà Nội, Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn Hà Nội hay Sân vận động Mỹ Đình - tất cả đều là những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi.

Trong một sự kiện gần đây tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ban đầu chương trình dự kiến bắt đầu lúc 19h, nhưng do thời tiết xấu, mưa kéo dài, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh sớm hơn, vào lúc 18h.

Điều đó có nghĩa là 15h tôi đã phải có mặt tại địa điểm. Phải đến sớm để khuấy động không khí, giúp kéo khán giả lại gần hơn với chương trình và giữ họ ở lại, dù trời mưa lớn.

Trong các sự kiện ngoài trời, yếu tố quan trọng nhất không chỉ là kịch bản hay dàn dựng mà chính là năng lượng của khán giả.

Có lẽ những ai từng xem tôi dẫn chương trình sẽ hiểu, nếu bầu không khí bị chùng xuống, khán giả sẽ không còn hứng thú. Khán giả phải đã. Tức là họ phải thật sự vui, thật sự cuốn vào chương trình cùng mình.

Khi dẫn dắt những sự kiện ngoài trời với hàng ngàn khán giả, việc giữ cho không khí sôi động và kết nối được với người xem là yếu tố vô cùng quan trọng. Trong những chương trình như thế, người dẫn chương trình không chỉ là người giới thiệu, mà còn là linh hồn của sân khấu, quyết định cảm xúc của cả đám đông.

Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất của một người dẫn chương trình chính là sự chân thành. Thật ra, điều đầu tiên mà tôi luôn nói với các bạn, đặc biệt là những bạn trẻ đi sau là, làm một người MC, trước hết phải chân thật. Sự chân thành khi bạn đứng trước khán giả là điều vô cùng quan trọng. Khi mình nói chuyện với họ, không được phép diễn hay giả tạo, mà phải nói bằng cả tấm lòng của mình, giống như đang trò chuyện thật sự với khán giả vậy.

Ở mỗi chương trình mà tôi đảm nhận, số lượng khán giả thường rất lớn, có khi lên đến 12 nghìn người, thậm chí 40 nghìn người trong những đêm Countdown chào năm mới.

Đứng giữa biển người ấy, cảm xúc đầu tiên dĩ nhiên là choáng ngợp và hạnh phúc, nhưng với tôi, điều quan trọng hơn cả là làm sao để kết nối và hòa nhịp với khán giả.

Nếu khán giả đứng ngoài mưa, thì MC cũng phải sẵn sàng đứng ngoài mưa, không cầm dù, không né tránh. Khi họ thấy mình chân thành, đồng cảm và hết mình như vậy, khán giả sẽ tự nhiên gắn kết và mở lòng với mình".