Năm nay, hơn 33.000 lao động sẽ nhận quà lớn

Ngày 29/01/2026, chương trình “Xây Tết 2026” đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là hoạt động do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons thực hiện, dành riêng cho hơn 1.100 công nhân xây dựng đang làm việc tại các dự án trọng điểm của Thủ đô.

Chương trình “Xây Tết 2026” tại Hà Nội tập trung vào lực lượng lao động tại hai công trình: Dự án Nhà hát Ngọc trai và Công viên văn hóa Nghệ thuật chuyên đề; cùng Dự án Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới Khu nhà khách Hồ Tây.

Hoạt động này góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 366/NQ-CP của Chính phủ về việc chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại đây, hơn 1.100 công nhân đã được trải nghiệm một ngày hội với các hoạt động chăm lo thiết thực và miễn phí như: cắt tóc, chụp ảnh kỷ niệm, và thăm khám sức khỏe.

Đặc biệt, chương trình còn có các hoạt động tuyên truyền văn hóa an toàn lao động thông qua các trò chơi trải nghiệm. Công nhân được hướng dẫn và nâng cao nhận thức về việc phòng tránh rủi ro khi làm việc trên cao, phòng chống cháy nổ, an toàn điện và vận hành máy móc. Đây là nỗ lực nhằm đảm bảo mỗi người lao động không chỉ có một cái Tết ấm áp mà còn có một môi trường làm việc an toàn bền vững.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Quản trị Nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, đã có những chia sẻ về vai trò của người xây dựng. Bà khẳng định rằng đằng sau những tòa nhà cao tầng và các cột mốc tiến độ chính là sự hy sinh thầm lặng của những con người đang trực tiếp cầm bay, cầm thước trên công trường.

Phát biểu về ý nghĩa nhân văn của chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Hương nhấn mạnh: “Với Coteccons, sự an toàn và hạnh phúc của anh chị em công nhân không phải là khẩu hiệu, mà là điều chúng tôi thật lòng mong muốn gìn giữ và xây dựng một văn hóa an toàn. Nếu hôm nay công trình tiến bộ, nếu mỗi bước đi của dự án đều chắc chắn, đó là nhờ vào sự tận tâm của anh chị em – những người thợ xây đã thực sự là trái tim của công trường”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Quản trị Nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Bà Hương cũng chia sẻ thêm rằng “Xây Tết” được tổ chức với mong muốn nhỏ bé là dành một khoảnh khắc để tri ân, giúp người lao động cảm thấy những nỗ lực của mình luôn được ghi nhận và trân trọng. Đối với Coteccons, sự an toàn của công nhân chính là hạnh phúc của doanh nghiệp.

Tham dự và phát biểu tại chương trình, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã đánh giá rất cao mô hình chăm lo cho người lao động mà Báo Nhân Dân và Coteccons đã bền bỉ thực hiện trong suốt 4 năm qua. Ông khẳng định đây là một sáng kiến đầy ý nghĩa nhân văn, thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc của doanh nghiệp và cơ quan báo chí chủ lực.

Ông Phan Văn Anh nhận định: “Chủ đề năm nay – ‘Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc’ – là một thông điệp sâu sắc. Bởi hạnh phúc của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và của xã hội được xây dựng từ sự an toàn, bền bỉ và tận tụy của người lao động trong suốt 365 ngày làm việc. Một cái Tết trọn vẹn chỉ thực sự có ý nghĩa khi được ‘xây’ từ những ngày làm việc an toàn, khỏe mạnh và yên tâm”.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đặc biệt ấn tượng khi chương trình được tổ chức ngay tại công trường, kết hợp giữa phúc lợi Tết và văn hóa an toàn lao động. Ông mong muốn mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng sang nhiều lĩnh vực khác, gắn liền với các chính sách lâu dài về sức khỏe và an toàn cho người lao động.

Năm 2026 là năm thứ tư chương trình “Xây Tết” được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Đến nay chương trình đã đạt được những kết quả nhất định: có mặt tại 22 tỉnh thành, 145 công trường, trao tặng 48.000 phần quà và thăm khám sức khỏe cho hơn 25.000 công nhân. Năm 2024, chương trình cũng đã vinh dự nhận giải thưởng Human Act Prize tại hạng mục ý tưởng vì cộng đồng.

Quy mô của “Xây Tết 2026” đã được mở rộng đáng kể, không chỉ dừng lại ở ngành xây dựng mà còn hướng tới công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và ngành đường sắt. Chương trình năm nay sẽ chăm lo cho hơn 33.000 công nhân tại 73 công trường và đơn vị trên cả nước.