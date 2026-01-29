Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau 1/7, cơ quan Thuế sẽ ấn định số thuế phải nộp với 9 trường hợp sau

29-01-2026

Luật Quản lý thuế 2025 (Luật số 108/2025/QH15) chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7 tới quy định rõ các trường hợp mà cơ quan quản lý thuế ấn định số tiền thuế phải nộp.

Sau 1/7, cơ quan Thuế sẽ ấn định số thuế phải nộp với 9 trường hợp sau - Ảnh 1.

Tại Điều 24, Mục 7 của Luật Quản lý thuế 2025 (Luật số 108/2025/QH15) quy định chi tiết về vấn đề ấn định thuế.

Theo luật, ấn định thuế phải dựa trên các nguyên tắc quản lý thuế, căn cứ tính, phương pháp tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về hải quan.

Cơ quan quản lý thuế ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ấn định từng yếu tố, căn cứ tính thuế để xác định số tiền thuế phải nộp.

Luật Quản lý thuế 2025 quy định rõ các trường hợp ấn định thuế của cơ quan thuế gồm:

- Không đăng ký thuế; không khai thuế; không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không đầy đủ, trung thực, chính xác về căn cứ tính thuế;

- Hồ sơ khai thuế đã nộp nhưng không xác định được các yếu tố làm cơ sở xác định căn cứ tính thuế hoặc có xác định được các yếu tố làm cơ sở xác định căn cứ tính thuế nhưng không tự tính được số tiền thuế phải nộp;

- Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ nộp thuế;

- Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp trong thời hạn quy định;

- Không chấp hành quyết định kiểm tra thuế theo quy định;

- Mua, bán, trao đổi và hạch toán, kê khai thuế theo giá trị hàng hóa, dịch vụ không đúng với giá thực tế thanh toán hoặc không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường làm giảm nghĩa vụ nộp thuế;

- Mua, trao đổi hàng hóa sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ mà hàng hóa, dịch vụ là có thật theo xác định của cơ quan có thẩm quyền và đã được kê khai doanh thu tính thuế;

- Sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để làm giảm nghĩa vụ thuế. Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thu;

- Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết hoặc không cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với doanhnghiệp có phát sinh giao dịch liên kết.

Ngoài ra, Chính phủ quy định các nội dung sau: căn cứ ấn định thuế; phương pháp ấn định thuế; thẩm quyền, thủ tục ấn định thuế; trách nhiệm của người nộp thuế, người khai thuế, cơ quan thuế trong việc ấn định thuế.

Đã đăng ký hộ kinh doanh nhưng không hoạt động có bị truy thu thuế không? Cơ quan Thuế làm rõ

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

