Tăng tốc triển khai trục metro kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

Thông tin từ UBND TPHCM cho biết, phương án kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành thông qua metro số 2 (đoạn Tham Lương - Bến Thành và Bến Thành - Thủ Thiêm) cùng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai sớm.

Hiện nay, dự án metro số 2 TPHCM đoạn Bến Thành - Tham Lương đã chính thức khởi công ngày 15/1, dự kiến hoàn thành vào cuối quý IV/2030. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, là dự án đầu tư công do Ban Quản lý Đường sắt đô thị (đơn vị thuộc UBND TPHCM) làm chủ đầu tư.

Tại khu vực ga Bà Quẹo của tuyến metro số 2, các trục đường Trường Chinh và Tân Kỳ - Tân Quý cũng đang được nghiên cứu mở rộng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Khi hoàn tất, khu vực này sẽ trở thành điểm trung chuyển quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất tiếp cận hệ thống metro.

Phối cảnh metro số 2 TPHCM.

Đối với đoạn metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, dài khoảng 6 km, UBND TPHCM vừa chấp thuận giao công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải tổ chức nghiên cứu và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Theo quy hoạch, tuyến dài khoảng 6,2 km, toàn bộ đi ngầm, xuất phát từ ga Bến Thành, chạy dọc đường Hàm Nghi, vượt sông Sài Gòn sang khu đô thị mới Thủ Thiêm và tiếp tục theo trục Mai Chí Thọ đến ga Thủ Thiêm.

Phương án tuyến đi ngầm theo lộ giới các trục giao thông lớn như Hàm Nghi và Mai Chí Thọ được đánh giá thuận lợi về giải phóng mặt bằng, cho phép triển khai nhanh các bước đầu tư tiếp theo.

Song song đó, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được định hướng đi dọc theo hành lang cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TPHCM, những khu vực đã được quản lý quy hoạch, chủ yếu là đất trống. Trên địa phận tỉnh Đồng Nai, tuyến dự kiến đi trong dải phân cách giữa dọc tỉnh lộ 25B, nhìn chung thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và có thể triển khai sớm.

UBND TPHCM đánh giá, trục kết nối trên có ưu thế đặc biệt khi gắn trực tiếp với trung tâm thành phố thông qua ga Bến Thành - nơi hội tụ các tuyến metro số 1, 2, 3 và 4, từ đó hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, liên thông.

Đáng chú ý, khi metro số 6 giai đoạn 1 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) được triển khai, tuyến này sẽ kết nối trực tiếp ba nhà ga T1, T2, T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời giao với metro số 2 tại ga Bà Quẹo và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Qua đó, hành khách có thêm một hành lang vận tải mới, thông suốt giữa hai sân bay, giảm áp lực cho các tuyến đường bộ khu vực trung tâm.

Theo kế hoạch, các tuyến metro và đường sắt nêu trên đều được dự kiến khởi công trong năm nay và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2030. Khi hoàn thiện, mạng lưới này sẽ tạo nên diện mạo mới cho giao thông đô thị TPHCM, hình thành trục kết nối nhanh, ổn định và hiện đại giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.