Xóa 98 'điểm nóng' chợ cóc, xử phạt qua camera

Giải tỏa đến đâu, đường thông thoáng đến đó

Những ngày cuối tháng 1/2026, dù lưu lượng phương tiện và nhu cầu mua sắm Tết Bính Ngọ tăng cao, song nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp giải tỏa, trật tự giao thông tại nhiều “điểm nóng” chợ cóc, chợ tạm đã được cải thiện rõ rệt.

Phố Cầu Mới thông thoáng sau khi dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm.

Ghi nhận tại phố Cầu Mới (phường Đống Đa), trái ngược với cảnh ùn ứ thường thấy những năm trước khi tiểu thương tràn xuống lòng đường, hiện vỉa hè khu vực này đã thông thoáng, sạch sẽ. Các hộ kinh doanh lùi vào đúng chỉ giới quy định giúp giảm áp lực cho dòng phương tiện, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại và mua sắm dịp Tết.

Về giải pháp lâu dài, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, để xóa bỏ chợ cóc một cách bền vững, cần giải quyết bài toán hạ tầng thông qua việc xây dựng các chợ thay thế. Thành phố yêu cầu Sở Công Thương rà soát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư chợ mới theo hướng xã hội hóa; đồng thời ban hành quy chế quản lý rõ ràng và chính sách hỗ trợ tiểu thương yên tâm kinh doanh ổn định. Bên cạnh đó, các chợ truyền thống cũng cần được đổi mới, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao tính văn minh, tiện lợi, thu hút người tiêu dùng và từng bước giảm thói quen mua bán tại các điểm tự phát.

Đại diện UBND phường Đống Đa cho biết, để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm tại phố Cầu Mới, địa phương triển khai lộ trình 3 bước. Sau giai đoạn tuyên truyền, vận động tiểu thương và người dân thay đổi thói quen kinh doanh, lực lượng chức năng tổ chức chốt trực, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Để tránh tình trạng lực lượng rút đi thì chợ lại họp, từ ngày 1/2, phường dự kiến đưa hệ thống camera giám sát tại khu vực này vào hoạt động. Thay vì duy trì nhân lực chốt trực 24/24 giờ, cơ quan chức năng sẽ sử dụng hình ảnh từ camera để theo dõi và xử phạt nguội, bảo đảm tính răn đe lâu dài.

Song song với các phường nội thành, công tác giải tỏa chợ cóc cũng được triển khai đồng bộ tại khu vực ngoại thành. Tại xã Đa Phúc, địa phương vừa hoàn thành việc giải tỏa 8 điểm chợ cóc thuộc nhóm 1 - những điểm tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, như tại thôn Đức Hậu, Kim Thượng, Tiên Tảo, sân đình thôn Xuân Dương, ngã tư Thá thôn Ba Hàng và khu vực gần cầu phao trục đê thôn Lương Phúc.

Bà Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc, cho biết việc giải tỏa các điểm chợ cóc tác động không nhỏ đến thói quen sinh hoạt của người dân. Do đó, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là dẹp bỏ mà còn phải duy trì để tránh tái diễn.

“Nhu cầu mua bán dịp cận Tết rất lớn, nguy cơ tái lấn chiếm luôn thường trực. Xã vẫn duy trì các tổ kiểm tra thường xuyên, vừa nhắc nhở người dân không tràn ra lòng đường gây mất an toàn giao thông, vừa bảo đảm việc mua sắm nhu yếu phẩm diễn ra trật tự, an toàn”, bà Hà nói.

Ðã giải tỏa 98 điểm chợ tự phát

Hiện nay, Hà Nội có 468 chợ chính thống (gồm 16 chợ hạng 1, 59 chợ hạng 2, 346 chợ hạng 3 và 47 chợ chưa phân hạng) cùng 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. Số lượng chợ cóc lớn chủ yếu xuất phát từ tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu tiêu dùng ngày càng gia tăng.

Để xử lý tình trạng này, Thành phố đã phân loại các điểm vi phạm thành 4 nhóm, xây dựng lộ trình xử lý cụ thể. Mục tiêu trước mắt là giải tỏa 75 điểm thuộc nhóm “điểm nóng”, những nơi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, hoàn thành trước ngày 30/1/2026. Các nhóm còn lại sẽ được xử lý cuốn chiếu đến ngày 30/6/2027.

Theo báo cáo từ các địa phương, đến nay toàn Thành phố đã sắp xếp, giải tỏa 98/231 điểm chợ tự phát. 133 điểm còn lại đang tiếp tục được đưa vào diện xử lý theo tinh thần kiên quyết nhưng không cực đoan, tránh nóng vội. UBND Thành phố khẳng định, việc giải tỏa phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu lập lại trật tự đô thị với việc ổn định sinh kế và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng chính đáng của người dân.