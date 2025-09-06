Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam nhân viên tư vấn bảo hiểm, thu về 1,76 tỷ đồng, 2 tháng sau bị công an khởi tố

06-09-2025 - 07:45 AM | Sống

Nhận nhiệm vụ tư vấn và thu phí bảo hiểm định kỳ của khách hàng cho công ty, nhưng nam thanh niên lại giữ tiền làm của riêng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, sáng 05/9, xác nhận, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang (SN 1987, ngụ phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Nam nhân viên tư vấn bảo hiểm, thu về 1,76 tỷ đồng, 2 tháng sau bị công an khởi tố- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Minh Quang.


Theo điều tra, ngày 06/6/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ ChubbLife ký hợp đồng với Nguyễn Minh Quang và ủy quyền cho Quang thay mặt công ty thu phí bảo hiểm, tư vấn khách hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ, nay là TP Đà Nẵng).

Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 18/4/2025, Quang thu tiền phí bảo hiểm định kỳ của 151 khách hàng và tiền nợ thẻ tín dụng với tổng số tiền hơn 1,76 tỷ đồng. Tuy nhiên, Quang không nộp tiền về Công ty ChubbLife theo quy định mà chiếm đoạt để sử dụng tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 20/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (trước sáp nhập) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Quang về tội “Tham ô tài sản” nhưng đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua truy tìm, ngày 04/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát hiện và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh

