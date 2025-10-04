Nam NSND là Giám đốc Nhà hát: Tôi hỏi thẳng "sao chú lại mời cháu? Thanh Lam đâu, Tùng Dương đâu?"

Tại liveshow "Cửa sổ âm nhạc số 5 – Bài hát Thu" sắp tới của nhạc sĩ Dương Thụ, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long – NSND Tấn Minh – cũng sẽ góp mặt với vai trò ca sĩ khách mời.

Chia sẻ về âm nhạc của nhạc sĩ Dương Thụ và cơ duyên được mời tham gia chương trình, NSND Tấn Minh bộc bạch.

Nhạc sĩ Dương Thụ và NSND Tấn Minh.

"Tuổi thanh xuân của tôi lớn lên cùng âm nhạc của không quá hai bàn tay những người nhạc sĩ như Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Trần Tiến, Thanh Tùng, Phú Quang… trong đó có cả chú Dương Thụ.

Thời ấy, âm nhạc không có truyền thông, không có gì cả, chỉ có hay và không hay thôi. Chúng tôi – những cậu bé 13, 14, 15 tuổi – đi tìm thứ âm nhạc mà mình cảm nhận được, và từ khi ấy tôi đã nghe nhạc của chú Dương Thụ rồi".

Nam nghệ sĩ kể thêm, anh từng nhiều lần "ngấm ngầm" hát nhạc Dương Thụ ở các chương trình khác.

"Gần như bài hát nào của chú phát hành, tôi đều đã nghe và thuộc tương đối nhiều, chỉ là chưa có cơ hội được kết hợp cùng chú.

Lần đầu tiên nhận được lời mời của chú, tôi rất vui và chỉ mong mình làm được điều gì đó để chú không thất vọng. Trong số các nhạc sĩ cùng thế hệ ấy, tôi đã từng hợp tác với hầu hết, và chú Dương Thụ là người cuối cùng tôi được đứng chung sân khấu" – NSND Tấn Minh chia sẻ.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương và Tấn Minh.

Tuy nhiên, ngoài niềm háo hức, NSND Tấn Minh cũng kể lại một kỷ niệm thú vị liên quan đến cố nhạc sĩ Phó Đức Phương, qua đó khéo léo bày tỏ quan điểm nghệ thuật của mình.

"Trước đây, khi được chú Phó Đức Phương mời tham gia chương trình, tôi hỏi thẳng "sao chú lại mời cháu? Thanh Lam đâu, Tùng Dương đâu, mọi người đâu mà lại mời cháu?".

Chú bảo: "Tôi nghiên cứu về cậu rồi, cậu hát đi". Tôi đáp rằng: Nếu chú mời cháu thì cho cháu được tự do tư duy, tự cảm nhận về tác phẩm nhé. Nếu chú bắt cháu hát y hệt, không sai một nốt, không lệch một dấu phẩy, dấu chấm thì cháu xin phép không tham gia – vì như thế cháu sẽ thành bản sao của người khác".

Theo Tấn Minh, chính cách tiếp cận tự do ấy giúp anh có được một "diện mạo mới" và mang đến cho khán giả cảm nhận khác biệt, bất ngờ hơn khi thưởng thức các tác phẩm quen thuộc.

Quay sang nhạc sĩ Dương Thụ, anh nói tiếp với sự trân trọng: "Cháu mong show này của chú Dương Thụ cũng vậy. Dù chú Thụ khác chú Phương – chú Phương mà hát sai nửa nốt là chú mất ngủ ba đêm – nhưng chú Thụ lại tiếp cận giới trẻ rất nhiều. Dù đã ở tuổi này rồi, chú vẫn luôn đón nhận mọi điều mới mẻ và hay ho nhất".