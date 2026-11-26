Sự nghiệp rực rỡ

Ở tuổi 90, NSND Trần Hiếu phải đối diện với nhiều bệnh tật, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Nam nghệ sĩ đã lập di chúc, dặn dò vợ về những điều quan trọng, trong đó có nguyện vọng được ở Hà Nội đến cuối đời. Hiện ông sống cùng vợ trong căn hộ thuê, được người thân và học trò quan tâm, chăm sóc.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Ông là anh trai nhạc sĩ Trần Tiến, cha của ca sĩ Trần Thu Hà. Tên tuổi nam nghệ sĩ gắn liền với giọng nam trầm đặc biệt, được đánh giá là một trong những giọng hát hiếm có của âm nhạc Việt Nam.

Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau đó, ông trở thành ca sĩ đơn ca tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương. Ông từng có ba năm học tập tại Nhạc viện Sofia (Bulgaria).

Từ năm 1986 đến 1991, NSND Trần Hiếu công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Trong sự nghiệp biểu diễn, ông ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như "Con voi" của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, "Hò kéo pháo" của nhạc sĩ Hoàng Vân, "Tôi là Lê Anh Nuôi", "Anh quân bưu vui tính"...

Không chỉ nổi tiếng trên sân khấu, NSND Trần Hiếu còn là người thầy thanh nhạc của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Những học trò của ông có thể kể đến NSND Thanh Hoa, NSND Y Moan, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn...

Năm 2016, ông được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là Nghệ sĩ Nhân dân cao tuổi nhất còn tham gia biểu diễn trên sân khấu ca nhạc. Đến năm 2022, nam nghệ sĩ ra mắt cuốn sách "Sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam", đúc kết kinh nghiệm giảng dạy và biểu diễn sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật thanh nhạc.

NSND Trần Hiếu và vợ.

Cuộc hôn nhân với người vợ kém 18 tuổi

Về đời tư, NSND Trần Hiếu trải qua nhiều cuộc hôn nhân. Người vợ hiện tại của ông là bà Minh Ngà, kém nam nghệ sĩ 18 tuổi. Hai người gặp nhau tại TP.HCM năm 2002 và kết hôn năm 2006.

Bà Minh Ngà từng làm giáo viên. Sau khi nên duyên với nam nghệ sĩ, bà trở thành người đồng hành, chăm sóc ông trong cuộc sống cũng như những giai đoạn sức khỏe gặp biến cố. NSND Trần Hiếu từng gọi vợ là "vị cứu tinh" của cuộc đời mình.

Năm 2001, sau 65 năm sinh sống tại Hà Nội, NSND Trần Hiếu chuyển vào TP.HCM. Ông có khoảng 20 năm gắn bó với thành phố này nhưng vẫn duy trì nếp sống của người Hà Nội, thường xuyên trở về thăm bạn bè, người thân.

Năm 2020, ông trở lại Hà Nội sinh sống trong khoảng 2 năm rồi lại vào TP.HCM. Đến khoảng đầu năm 2024, NSND Trần Hiếu lại ra Hà Nội sống cho đến hiện tại. Chia sẻ với báo chí thời điểm đó, nam nghệ sĩ cho biết càng lớn tuổi, ông càng muốn được sống ở nơi mình sinh ra và trưởng thành. Ông ví quyết định này như "chim bay về tổ, lá rụng về cội".

Trong cuộc phỏng vấn với Dân trí, NSND Trần Hiếu cũng kể rằng vợ và con gái Trần Thu Hà đều ủng hộ quyết định trở về thủ đô của ông.

Đối diện nhiều bệnh tật, từng nhiều lần nhập viện cấp cứu

Những năm gần đây, sức khỏe NSND Trần Hiếu suy giảm sau nhiều biến cố. Năm 2014, ông gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vợ chồng ông phải bán căn hộ từng góp tiền mua tại TP.HCM để trang trải chi phí.

Khoảng năm 2020, nam nghệ sĩ còn gặp tai nạn gãy xương sườn, phải điều trị trong thời gian dài. Từ đó, sức khỏe của ông yếu đi, thường xuyên phải đến bệnh viện thăm khám.

Đến năm 2025, tình trạng bệnh tật của NSND Trần Hiếu trở nên nghiêm trọng hơn. Tháng 9/2025, ông phải nhập viện cấp cứu vì ung thư giai đoạn 4 di căn xương, gây áp-xe và nhiễm trùng vùng xương hàm. Sau đó, ông được phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 rồi chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để điều trị các vấn đề về thận.

Đầu tháng 10/2025, nam nghệ sĩ được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, ông vẫn phải tiếp tục uống thuốc và điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ung thư di căn, ông còn mắc tiểu đường, suy tim và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Tháng 1/2026, NSND Trần Hiếu tiếp tục phải nhập viện do các ổ áp-xe ở hàm và lợi tái phát. Theo chia sẻ của bà Minh Ngà với VnExpress, thể trạng của ông khi đó không đủ điều kiện để tiếp tục can thiệp phẫu thuật, các bác sĩ điều trị bằng kháng sinh liều cao.

Đến tháng 5/2026, nam nghệ sĩ tiếp tục phải nhập viện một tuần do áp-xe răng di căn vào xương hàm, chân phù, các chỉ số bệnh tim mạch và tiểu đường chưa ổn định. Sau khi xuất viện, ông phải di chuyển bằng xe lăn.

Tháng 10/2026, NSND Trần Hiếu một lần nữa nhập viện cấp cứu do ung thư di căn lên xương hàm gây nhiễm trùng, mưng mủ và sưng mặt. Vợ ông cho biết sức khỏe nam nghệ sĩ sau đó tạm thời ổn định.

Hình ảnh nam nghệ sĩ hiện tại.

Đã lập di chúc, mong muốn được ở Hà Nội đến cuối đời

Thông tin mới nhất về cuộc sống của NSND Trần Hiếu được bà Minh Ngà chia sẻ với báo Tiền Phong ngày 25/11. Theo đó, ở tuổi 90, nam nghệ sĩ đã giảm từ 82 kg xuống còn 57 kg. Ông phải di chuyển bằng xe lăn, cần người hỗ trợ trong sinh hoạt và từng nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch, có lúc hôn mê.

Bà Minh Ngà cho biết chồng vẫn nhớ nhiều chuyện cũ nhưng đôi khi không nhớ những việc vừa xảy ra. Dù vậy, tình yêu âm nhạc của ông vẫn còn, vẫn đòi đi thu âm.

Đáng chú ý, bà Minh Ngà tiết lộ NSND Trần Hiếu đã lập di chúc. Bà cũng ghi âm lại những điều chồng căn dặn, trong đó có nguyện vọng được ở Hà Nội đến cuối đời.

"Chồng tôi nhất định đòi về Hà Nội, chết cũng phải ở Hà Nội. Tôi giữ sức khỏe cho ông từng ngày", bà Minh Ngà chia sẻ trên tờ Tiền Phong.

Hiện vợ chồng nam nghệ sĩ sống trong một căn hộ thuê tại Hà Nội. Theo bà Minh Ngà, khoản lương hưu khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng của chồng không đủ chi phí điều trị và chăm sóc. Hai vợ chồng nhận được sự hỗ trợ từ các cháu của NSND Trần Hiếu trong giai đoạn khó khăn.

Dù sức khỏe không còn như trước, nam nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp và học trò. Dịp 20/11 vừa qua, NSND Tấn Minh và ca sĩ Trọng Tấn... đã đến thăm thầy. Trong đoạn video được chia sẻ, NSND Trần Hiếu dù ngồi xe lăn vẫn hát vô cùng rõ lời và hào sảng.

Ngày 22/11, NSND Trần Hiếu cũng tham dự lễ tôn vinh 50 văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho văn học, nghệ thuật. Ông được người hỗ trợ đưa lên sân khấu bằng xe lăn.