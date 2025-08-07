Nam NSND ở chung cư đường Nguyễn Xiển, U70 cực phong độ, viên mãn bên vợ trẻ sau 1 lần đổ vỡ hôn nhân

NSND Trọng Trinh sinh năm 1957, tốt nghiệp lớp diễn viên khóa 1 của Nhà hát Kịch Việt Nam. Trên sân khấu, anh nổi tiếng với vai Phó Tiến sĩ Tùng trong vở “Hão”, vai Trung úy Công an Cường vở “Nhân danh công lý”.

Với điện ảnh, nam NSND ghi dấu với vai chiến sĩ công an Nam Hà, phim “Săn bắt cướp” năm 1989. Ngoài ra, anh là gương mặt quen thuộc trong các phim truyền hình như: Gió qua miền tối sáng, Tuổi thanh xuân, Mưa bóng mây…

Từ năm 1997, NSND Trọng Trinh chuyển sang làm đạo diễn với hàng loạt phim truyền hình ăn khách: Sang sông, Ban mai xinh, Cầu vồng tình yêu, Cả một đời ân oán...

Trước khi về hưu, Trọng Trinh giữ chức trưởng phòng Nội dung 3 - Trung tâm sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC).

NSND Trọng Trinh ở tuổi U70 nhưng vẫn cực kỳ phong độ, tráng kiện.

Bên cạnh sự nghiệp, Trọng Trinh cũng được khán giả chú ý về cuộc sống riêng. Báo Trí Thức Trẻ đưa tin, nam NSND từng có cuộc hôn nhân 20 năm với người vợ đầu. Anh kết hôn năm 1987 và có 2 con trai. Cuộc hôn nhân tan vỡ khi con cái khôn lớn và sự nghiệp của anh cũng ổn định, có tên tuổi.

Nam NSND nuôi 2 con vì “có kinh tế hơn”. Và cũng vì ông muốn bù đắp cho các con. Cả 2 người con của Trọng Trinh đều được cho ăn học tử tế, du học ở nước ngoài.

Trọng Trinh từng mất nhiều thời gian để vượt qua cú sốc hôn nhân tan vỡ. Anh tâm sự trên báo Trí Thức Trẻ rằng: “Đã sống với nhau 20 năm mà còn chia tay thì đau xót đến dường nào nhưng mình phải chấp nhận.

Sau khi ly hôn, tôi bị sốc một thời gian dài. Hơn 1 năm sau đó, tôi mất lòng tin vào phụ nữ. Gặp nói chuyện bình thường không sao, chỉ cần người ta có ý quý mến, rủ đi uống cà phê là tôi sợ".

Ấy vậy mà năm 2011, nam NSND lại nên duyên với người vợ thứ 2 tên Lan Phương – người Đà Nẵng, kém ông 16 tuổi, cũng từng đổ vỡ hôn nhân vì tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Báo Gia đình & Xã hội trích chia sẻ của nam nghệ sĩ về cuộc hôn nhân thứ 2 này rằng: "Phải nói thật, phụ nữ miền Trung chăm sóc chồng rất chu đáo và hết lòng. Từ chuyện ăn uống, quần áo, sức khoẻ… Mỗi lần đi làm phim, cô ấy lại tự tay chuẩn bị mọi thứ. Nhiều khi đến đoàn làm phim mọi người cứ ganh tỵ" (nguồn: Gia đình & Xã hội).

Nam NSND bên cạnh vợ 2, kém ông 16 tuổi.

Vợ chồng Trọng Trinh và 2 con riêng của ông.

Theo lời Trọng Trinh thì vợ kém 16 tuổi là người sống khép kín, nội tâm. Đặc biệt, vợ trẻ không ghen tuông mà rất tin tưởng chồng dù chồng đi quanh năm suốt tháng, chẳng mấy khi ở nhà.

Nam NSND và vợ trẻ không có con chung. Dù vậy, cả hai không quá kỳ vọng cũng không áp lực. Trọng Trinh khẳng định, chuyện con cái không ảnh hưởng tới việc anh chung thủy với vợ bởi anh luôn cần sự ổn định, êm ấm trong gia đình, có một nơi để đi về chứ không muốn chông chênh như khoảng thời gian hôn nhân tan vỡ.

Trọng Trinh giờ đã lên chức ông nội. Nam nghệ sĩ kể trên báo Dân Trí rằng, có lần bị cháu gọi nhầm là ông ngoại vì ít có thời gian chơi với cháu. Sau lần đó, ông chủ động thu xếp thời gian để qua thăm cháu nhiều hơn, cho cháu đi chơi, đi mua đồ hay đón cháu ở trường.

“Giờ hai ông cháu chơi với nhau rất vui và không bị nhận nhầm... ông ngoại nữa (cười). Tôi cũng muốn gần gũi với cháu nhiều hơn nữa”, NSND Trọng Trinh nói trên báo Dân Trí.

Dù ở tuổi U70 nhưng nam NSND vẫn giữ được phong độ, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực. Nói về cuộc sống hiện tại, Trọng Trinh chia sẻ trên Vietnamnet rằng, anh vẫn tất bật chạy show, thậm chí còn chạy show nhiều hơn lúc trước.

Nam NSND đã lên chức ông nội.

Và đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ trẻ.

Còn về cuộc sống riêng, Trọng Trinh hiện đang sống cùng vợ tại một căn chung cư nằm trên đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Cuộc sống của ông vô cùng bình yên. Ông nói: “Các con tôi đã lập gia đình, có công việc ổn định trong ngành truyền thông. Cả 2 đứa đều du học nước ngoài về, ít nhiều đạt được thành tựu nên tôi khá yên tâm.

Tôi đã lên chức ông nội nên rảnh rỗi thích chơi với cháu. Vì công việc tôi đi suốt nên ngày rảnh luôn ưu tiên ở nhà hơn. Thỉnh thoảng tôi tụ tập bạn bè cà phê, đi du lịch hay ra sân vận động cổ vũ bóng đá. Mọi thứ tuổi này đều thuận theo tự nhiên thôi” (nguồn: Vietnamnet)