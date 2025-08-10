Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam NSND U90 gọi vợ 3 là "bà tiên", được chăm như em bé, dính nhau như hình với bóng

10-08-2025 - 22:40 PM | Lifestyle

Ở tuổi gần 90, NSND Trần Hiếu vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bên cạnh ông luôn có người vợ trẻ kém 18 tuổi ân cần chăm sóc từng ly từng tí, cả hai quấn quýt không rời.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Ông là một trong những giọng ca gạo cội của âm nhạc Việt Nam, nổi tiếng với chất giọng nam trầm truyền cảm và giàu cảm xúc và là bố ruột của diva Trần Thu Hà, anh trai Trần Tiến.

Ông được khán giả yêu mến qua nhiều thể loại âm nhạc như opera, nhạc đỏ và nhạc trữ tình. Với tính cách hào sảng, vui tươi, yêu đời, NSND Trần Hiếu được đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng quý mến.

Trải qua hai cuộc hôn nhân, ông đang sống hạnh phúc bên người vợ thứ ba – bà Nguyễn Thị Minh Ngà – kém ông 18 tuổi. Câu chuyện tình của họ gây chú ý không chỉ vì sự gắn bó bền chặt mà còn bởi khởi nguồn đặc biệt.

Năm 2002, trong một buổi họp đồng hương Hà Nội tại TP.HCM, ông gặp lại bà Minh Ngà – người từng sống cùng phố thời thơ ấu. Tình cảm nhanh chóng nảy nở, gắn liền với "41 chiếc lá sa kê": mỗi ngày xa bà, ông để lại một chiếc lá ở ghế đá nơi bà thường ngồi, như lời nhắn gửi yêu thương.

Nam NSND U90 gọi vợ 3 là "bà tiên", được chăm như em bé, dính nhau như hình với bóng- Ảnh 1.

Sau khi kết hôn, họ sống ở TP.HCM gần 20 năm trước khi quyết định chuyển ra Hà Nội từ hơn một năm nay để gần gia đình, bạn bè và học trò. Ở tuổi U90, NSND Trần Hiếu vẫn giữ thói quen luyện thanh và sẵn sàng biểu diễn khi có lời mời. Luôn đồng hành cùng ông là bà Minh Ngà – người ông trìu mến gọi là "bà tiên" vì sự chăm sóc chu đáo từ gỡ xương cá, chuẩn bị từng bữa ăn, chọn trang phục, lo chu toàn mọi chuyến đi, đến hỗ trợ ông hoàn thiện cuốn sách đầu tay và quản lý công việc.

Khi ông trải qua những trận ốm nặng, bà luôn túc trực, chăm sóc tận tình để ông vượt qua những lần "thập tử nhất sinh". Nam nghệ sĩ từng chia sẻ trên Dân trí : "Tôi lấy 3 người vợ. May mắn là tôi gặp được bà xã Minh Ngà, vợ chồng tôi đã có gần 20 năm bên nhau, trải qua nhiều vui buồn. Tôi vẫn gọi vợ là 'bà tiên' vì mình được chăm sóc như em bé".

Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng NSND Trần Hiếu giản dị nhưng tràn đầy tiếng cười. Trong căn nhà nhiều cây xanh ở Hà Nội, họ cùng nhau ca hát, tiếp đón bạn bè và tận hưởng tuổi già bình yên. Với ông, niềm vui lớn nhất mỗi ngày là được ở bên người vợ luôn "dính như hình với bóng", tiếp thêm cho ông tinh thần trẻ trung và sức sống mạnh mẽ, bất chấp tuổi tác và bệnh tật.

Cuộc đời Nam NSND nguyên giám đốc 2 nhà hát hàng đầu Việt Nam: U80 viên mãn bên vợ kém 32 tuổi

Theo Li La

Thanh niên Việt

