Nam NSƯT cả nước biết mặt xin lỗi khán giả

Vừa qua, tại chương trình Antrich phần hai nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã chia sẻ về cách giáo dục con cái của mình.

Kim Tử Long

Anh nói thẳng: "Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ giới thiệu Mai Ka (con gái trưởng với vợ đầu) cho một chương trình nào. Tôi cũng chưa bao giờ đặt con tôi vào show nào để nhờ vả người khác. Tôi không bao giờ nhờ ai lăng xê con mình lên.

Tôi luôn dạy con rằng, muốn là một diễn viên tốt thì con phải đi từ đôi chân của con, khối óc, tư duy của con đi lên. Tôi chỉ là người góp ý, xây dựng cho con có kiến thức về nghề. Tự con phải trau dồi, học hỏi để trở thành một diễn viên giỏi.

Từ đó, con sẽ biết trân trọng nghề nghiệp, trân trọng từng cơ hội để con nắm được mọi thứ, mạnh mẽ bước trên con đường nghề nghiệp.

Cơ hội đến quá nhanh, quá dễ dàng sẽ khiến con không đủ sự kiên quyết, quyết liệt với nghề".

Kim Tử Long tiết lộ thêm, anh chưa bao giờ dạy con bằng đòn roi: "Tôi có 5 đứa con nhưng chưa bao giờ tôi đánh con mình dù chỉ là một cái tát. Mẹ nó còn đánh chứ tôi là không. Thậm chí, mẹ nó đánh mạnh quá nó còn chạy tới tôi khóc.

Tôi chưa bao giờ dám đánh con vì nó còn nhỏ quá, đâu biết gì mà đánh. Dẫu nó có lớn hơn nữa cũng không thể từng trải bằng mình, nên không thể lấy mình ra đo vào con được.

Tôi chỉ ngồi góp ý, giảng giải cho con hiểu. Lúc 10 tuổi tôi khác, 15 tuổi khác, 20 tuổi khác. Tôi hiểu một con người ai cũng vậy, cần có quá trình lớn lên, thay đổi nhận thức dưới sự chỉ dạy của gia đình, rồi từ từ cũng đều trưởng thành hết, tiếp thu cái tốt về cho mình. Vai trò của gia đình rất quan trọng.

Nếu gia đình không có gốc, cứ ẩu đả, chửi bới nhau, đánh con thì tự nhiên con cái sẽ bị ảnh hưởng.

Tôi luôn dạy con không đánh lộn, không chửi bới, không hại người. Muốn làm gì thì làm, gia đình là trên hết. Xã hội có làm gì mình cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân mình xem mình có sai ở đâu không, có như thế hay không".

Tiếp đó, nam nghệ sĩ gửi lời tới khán giả: "Trong quá trình tôi làm việc, sự nghiệp của tôi, nếu tôi có gì sai sót, có lỗi lầm gì do tôi gây ra, vô tình hay cố ý làm ảnh hưởng tới khán giả thì cho tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi khán giả rất nhiều.

Tôi mong mọi người hiểu, những nghệ sĩ như tôi luôn muốn nhận được sự yêu thương của khán giả và họ luôn ao ước có những tác phẩm hay. Mong rằng trong thời gian sắp tới, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn, nỗ lực hơn để có những tác phẩm, vai diễn hay gửi tới khán giả".