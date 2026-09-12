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Nam NSƯT từ Mỹ về: "Không có tiền nửa ngày thôi là khóc ngay"

| | Lifestyle

"Tôi không giàu nhưng có cái phước được mọi người thương, được khán giả yêu mến, đi đâu cũng được người ta chăm lo cho mình" – NSƯT Kim Tiểu Long nói.

Mới đây, tại buổi đi ăn với các Youtuber, NSƯT Kim Tiểu Long đã chia sẻ về quan điểm sống của mình. Anh nói: "Thời buổi bây giờ, giàu để làm gì. Giàu là cái phước của mỗi người được sống trên thế gian này, là cái phước từ kiếp trước của tất cả mọi người.

Họ biết làm việc thiện, giúp đỡ mọi người trong gia đình và xã hội thì kiếp này họ được giàu sang. Đó là cái phước của những người anh, người chị của tôi.

Nam NSƯT từ Mỹ về: "Không có tiền nửa ngày thôi là khóc ngay" - Ảnh 1.

Đừng hỏi tiền nhiều để làm gì? Không có tiền thì sống sao được? Trong cuộc sống này, nhiều tiền cũng khổ mà không có tiền cũng khổ. Chỉ cần không có tiền chừng nửa ngày thôi là khóc ngay.

Có thực mới vực được đạo, nên phải sống thực tế một chút. Xin lỗi, tôi không giàu nhưng đi tới đâu cũng được mọi người thương, từ các anh các chị tới khán giả. Mọi người ăn thịt thì tôi ăn rau để sống.

Tôi có phước đi đâu cũng được người ta chăm lo cho mình. Đó là phước tôi tu từ nhiều đời nhiều kiếp. Chắc kiếp trước tôi sống cũng tốt, làm nhiều việc tốt đẹp cho xã hội nên kiếp này tôi mới được cho, được mời.

Nhiều người thấy tôi đi vào căn biệt thự dát vàng ở thì hỏi sao giàu quá vậy. Tôi không giàu, đó là tôi hưởng ké, ngủ ké người ta. Nhưng chỉ ngủ ké như vậy cũng là tốt lắm rồi.

Nam NSƯT từ Mỹ về: "Không có tiền nửa ngày thôi là khóc ngay" - Ảnh 2.

Đó là nhà ông anh chơi với tôi, anh tôi cho ngủ ké thì tôi hưởng ké cái giàu sang đó của anh. Tôi không giàu tiền bạc nhưng giàu tình nghĩa, nên tôi có phước quen những người anh chị giàu có.

Ở đời này không nên sống ghen tị, thấy người ta có thì mình phải mừng cho họ. Giàu nghèo là cái số, có muốn cũng không được, nên cứ sống bình yên, sống tốt đi, được tới đâu nhận tới đó.

Bước ra đời, ai chửi mắng, nói xấu gì mình thì đừng cãi lại, cứ cười đi, ai nói tôi khủng điên cũng được, tôi cứ cười. Làm được như thế thì phước lớn lắm".

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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