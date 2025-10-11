Nam sinh 14 tuổi đạt 8.5 IELTS sau 3 tháng ôn luyện

Bắt đầu ôn thi từ tháng 7, tham gia thi vào tháng 10, Nguyễn Lê Minh Hiếu nhận kết quả thi IELTS với 8.0 Listening (Nghe), 9.0 Reading (Đọc), 8.0 Writing (Viết), 8.0 Speaking (Nói). Tổng thể, Minh Hiếu đạt 8.5 IELTS.

Minh Hiếu bất ngờ vì kết quả cao hơn mong đợi. (Ảnh: NVCC)

Minh Hiếu đam mê ngoại ngữ từ nhỏ và được gia đình tạo điều kiện tiếp xúc với tiếng Anh qua xem video YouTube và đọc sách truyện nước ngoài. Điều này giúp em xây dựng nền tảng về khả năng nghe, phát âm, nói.

Nhận thấy sự căng thẳng của kỳ thi chuyển cấp, mẹ của Minh Hiếu động viên em thi lấy chứng chỉ IELTS để có thêm lợi thế. Đây là thời điểm Minh Hiếu nhận thức rõ mục tiêu và bắt đầu ôn luyện có định hướng.

Minh Hiếu dành 3 tháng hè để học tập và rèn luyện các kỹ năng, em tự ôn tại nhà, không tham gia học tại trung tâm và không theo học thầy cô chuyên dạy IELTS.

Quá trình học, em nhờ sự hỗ trợ của AI, tìm kiếm tài liệu trên mạng, tham gia khoá học online và tập luyện cùng giáo viên người Philippines. Mỗi ngày, Hiếu dành 2 tiếng để hoàn thành một đề thi thử IELTS với đủ bốn kỹ năng.

Phần Writing là thử thách lớn đối với Minh Hiếu vì khả năng đọc thông tin từ biểu đồ còn hạn chế và nhiều chủ đề học thuật ngoài tầm hiểu biết. Em chủ động tìm kiếm khoá học online, làm các dạng bài theo hướng dẫn và luyện tập viết bài theo tài liệu tham khảo trên mạng. Khi hoàn thành, em nhờ AI kiểm tra kết quả và hỗ trợ sửa bài.

Khi nhận kết quả thi IELTS, em vô cùng bất ngờ vì điểm phần Writing cao hơn dự tính.

Thông thường, phần Reading được làm theo chiến lược là làm Matching Headings sau cùng, khoanh vùng đáp án. Hiếu có thói quen đọc tiếng Anh từ nhỏ, em “xử lý” dạng bài theo cách riêng: Đọc văn bản từ đầu đến cuối và lần lượt trả lời các câu hỏi.

Đối với kỹ năng Speaking, Hiếu học cùng cô giáo người Philippines đã dạy em 8 năm. Khi Hiếu lên kế hoạch thi IELTS, cô tiếp tục đồng hành, chuyển sang luyện kỹ năng Speaking theo format kỳ thi.

Minh Hiếu không gặp nhiều áp lực trong quá trình học IELTS. (Ảnh: NVCC)

Thời điểm là học sinh lớp 8, Hiếu tham gia kỳ thi vượt lớp, cùng anh chị khoá trên vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh quận Cầu Giấy. Cô Mai Hiên, giáo viên chủ nhiệm của Minh Hiếu cho biết, em là học sinh duy nhất tại trường được chọn đi thi. Sau nhiều ngày ôn luyện, em giành giải Ba cấp quận với 13,9 điểm.

" Hiếu có niềm đam mê với môn tiếng Anh và học vì niềm đam mê nên khả năng tư duy ngôn ngữ linh hoạt, phát âm tốt, phản xạ tự nhiên. Đây là điểm nổi bật so với các bạn trong lớp ", cô giáo chia sẻ.

Sắp tới, Minh Hiếu tập trung ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và hướng đến thực hiện ước mơ trở thành một thầy giáo dạy tiếng Anh. “Từ đam mê với môn tiếng Anh và sự ngưỡng mộ dành cho thầy giáo, em mong muốn tương lai trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh” , Minh Hiếu chia sẻ.