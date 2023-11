Nam sinh 16 tuổi nôn đầy máu tươi, tình trạng nguy kịch do thói xấu của nhiều người trẻ

Ngày 3/11 vừa qua, khoa Ngoại tồng quát – Bệnh viện thành phố Thủ Đức cấp cứu thành công bệnh nhân N.B.M (2007) thường trú tại Dĩ An – Bình Dương nhập viện trong tình trạng ói ra máu tươi lượng nhiều, tụt huyết áp và được chẩn đoán sốc mất máu do xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng/ loét dạ dày.

Trước đó, ở nhà bệnh nhân ói ra máu, mẹ cháu đưa vào bệnh viện gần nhà nội soi chẩn đoán là loét hang vị gây biến chứng chảy máu, điều trị không đỡ nên người nhà xin chuyển lên bệnh viện thành phố Thủ Đức điều trị.

Ngay sau vào viện, bệnh nhân được thăm khám và thực hiện cận lâm sàng, nội soi dạ dày can thiệp cầm máu, nhưng do ổ loét sâu và ăn vào mạch máu gây chảy máu ồ ạt nên bác sĩ quyết định phẩu thuật cắt dạ dày để cấm máu. Ekip phẫu thuật ổ bụng cấp cứu nhanh chóng được thiết lập do bác sĩ Mai Hóa – Trưởng khoa Ngoại tổng quát mổ chính.

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện thành phố Thủ Đức)

Quá trình phẫu thuật bác sĩ quan sát thấy ổ loét 1,5cm nằm ở mặt sau hang vị dạ dày, xâm lấn động mạch vị tá tràng và mặt trước tụy gây chảy máu. Đánh giá tình trạng bệnh nhân nguy kịch, ekip phẫu thuật quyết định cắt bán phần dưới dạ dày nhằm mục đích kiểm soát ổ chảy máu. Sau mổ bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt, toàn diện, hội chẩn đa chuyên khoa nâng đỡ tổng trạng.

“Hiện bệnh nhân đã có thể ăn uống đường miệng, tự chăm sóc bản thân, vết mổ lành tốt. Dự kiến sẽ được ra viện khoảng 9 ngày sau mổ” – bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, bác sĩ trực tiếp chăm sóc điều trị cho bệnh nhân cho biết.

Ảnh: Bệnh viện thành phố Thủ Đức

Chị T.T.V mẹ của bệnh nhân M. cho biết ở nhà em M thường có thói quen ăn uống không điều độ, bỏ bữa thường xuyên, hay thức khuya để học bài. Thỉnh thoảng em kêu có triệu chứng đau vùng bụng nhưng chỉ thoáng qua nên gia đình cũng không chú ý. Khoảng 1 tháng trở lại đây, các cơn đau trở nên nặng hơn và kéo dài nên gia đình mới đưa em đi thăm khám.

Bác sĩ Mai Hóa – Trưởng khoa Ngoại tổng quát cho biết thêm: “Loét dạ dày – hành tá tràng nếu không được chẩn đoán, xử trí sớm sẽ dẫn đến những biến chứng đe dọa tính mạng người bệnh như chảy máu tiêu hóa, thủng gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng, nhiễm độc. Hiện nay, loét hành tá tràng đang có xu hướng trẻ hóa độ tuổi mắc bệnh do stress, áp lực học tập và lao động, thói quen thức khuya, ăn uống thiếu khoa học (ăn không đúng giờ, ăn nhiều đồ chua, cay…) gây nên các ổ viêm loét dạ dày – tá tràng biến chứng rất nguy hiểm”

Khi có các dấu hiệu đau bụng thượng vị, ợ hơi, ợ chua… người bệnh cần phải đến cơ sở y tế thăm khám để phát hiện sớm bệnh lý viêm loét dạ dày tá tràng, để điều trị tránh biến chứng nguy hiểm như thủng ổ loét, chảy máu dạ dày, ung thư…