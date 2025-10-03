Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam sinh 16 tuổi suy thận vì ăn món ngon này mỗi đêm

03-10-2025 - 19:20 PM | Sống

Bác sĩ đo huyết áp cho nam sinh thấy lên tới 180mmHg, vượt xa mức bình thường 130mmHg. Kết quả chụp chiếu cho thấy thận đã bị mỡ bao phủ, chức năng suy giảm rõ rệt.

Một nam sinh 16 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) nặng tới 120kg đã được chẩn đoán cao huyết áp kèm suy thận sau thời gian dài duy trì thói quen ăn uống vô độ. Theo chia sẻ, cậu thường xuyên ăn liền 8 chiếc đùi gà nướng trong một buổi tối, cộng thêm việc “nghiện” gà rán, gà chiên giòn. Hậu quả, thận bị tổn thương nghiêm trọng, chức năng suy giảm nhanh chóng.

Trường hợp này được bác sĩ Trần Tuấn Vũ, Phó khoa Thận, Bệnh viện Trường Canh Cơ Long (Đài Loan, Trung Quốc) tiết lộ trong chương trình Bác sĩ Hảo Lạt . Nam sinh chỉ cao 1m60, nhưng trong lần kiểm tra sức khỏe ở trường đã phát hiện có protein niệu, nước tiểu sủi bọt. Đến bệnh viện, bác sĩ đo huyết áp thấy lên tới 180mmHg, vượt xa mức bình thường 130mmHg. Kết quả chụp chiếu cho thấy thận đã bị mỡ bao phủ, chức năng suy giảm rõ rệt.

Nam sinh 16 tuổi suy thận vì ăn món ngon này mỗi đêm- Ảnh 1.

Mẹ của nam sinh cho biết, con trai mình chỉ cần có tiền là lập tức đi mua đồ chiên rán như gà rán, gà chiên bột. Cơn thèm ăn gần như không thể kiểm soát, đỉnh điểm là nhiều hôm ăn tới 8 chiếc đùi gà nướng một lúc. Dù không có tiền sử bệnh thận trong gia đình, nhưng chính chế độ ăn nhiều dầu mỡ, muối và cân nặng khổng lồ đã khiến cậu rơi vào vòng xoáy nguy hiểm: béo phì làm mỡ bao quanh thận, trong khi muối khiến cơ thể tích nước, cả hai cùng lúc phá hủy cơ quan lọc máu này.

Ban đầu, dù được bác sĩ theo dõi, nam sinh vẫn không thay đổi được thói quen, khiến chỉ số chức năng thận rơi xuống mức 30 (người bình thường dao động 100-120). Đến khi hai chân sưng phù, không thể xỏ giày, cậu mới hoảng hốt. Sau khi được đội ngũ y bác sĩ nhiều chuyên khoa hỗ trợ, chỉ trong 6 tháng, cậu giảm được 25kg, xuống còn 95kg. Nhờ vậy, chỉ số chức năng thận đã cải thiện lên 50, một bước tiến lớn so với trước đó.

Bác sĩ Trần Tuấn Vũ nhấn mạnh, khi chỉ số BMI vượt 25, nguy cơ suy thận tăng thêm 20%. Nếu vượt 30, rủi ro có thể vọt lên hơn 50%. Ông cảnh báo: “Giảm cân không chỉ để đẹp dáng, mà còn là chìa khóa sống còn để bảo vệ thận. Một chế độ ăn uống sai lầm có thể phá hỏng sức khỏe của bạn nhanh hơn tưởng tượng”.

Nguồn và ảnh: HK01

5 giây kiểm tra ở chân có thể cứu mạng: Dấu hiệu âm thầm của bệnh tim, suy gan, suy thận

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
suy thận

