Mới 30 tuổi, người phụ nữ Hà Nội bàng hoàng nhận tin suy thận giai đoạn cuối: Có duy nhất 1 dấu hiệu bệnh

Phát hiện suy thận ở tuổi 30

Đã gần 10 năm gắn bó với chiếc máy chạy thận, chị Thu Nga* (Hà Nội) vẫn chưa thể quên ngày đón nhận kết quả bị suy thận mạn tính giai đoạn cuối.

Thời điểm đó, chị mới 30 tuổi. Chỉ cảm thấy mệt mỏi đến mức đuối sức bất thường nên chị đi khám. Kết quả nhận được khiến chị chết lặng: thận đã tổn thương nặng, bác sĩ chẩn đoán chị bị suy thận mạn tính giai đoạn cuối.

“Tôi không nghĩ một người trẻ như mình lại mang bệnh nặng thế này. Khi nghe tin, tôi thật sự hụt hẫng và hoang mang", chị Nga kể lại.

Chị Nga phải bước vào hành trình chạy thận ở độ tuổi đầy ước mơ và hoài bão. “Nhiều kế hoạch, nhiều ước mơ phải gác lại giữa chừng. Nhiều điều mình mong muốn nhưng không thực hiện được nữa, đành phải buông bỏ và học cách bằng lòng với hiện tại”, chị Nga thở dài nói.

Mỗi tuần ba lần, chị Nga lại đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để lọc máu. Đó là hành trình không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn nặng nề về kinh tế.

Điều níu giữ chị trong những tháng ngày khó khăn chính là sự sẻ chia của gia đình. Chồng chị gánh thêm công việc nhà, thay vợ chăm sóc con. Bố mẹ, anh chị em luôn kề bên, động viên, hỗ trợ kinh tế và tinh thần.

Chị Nga đang điều trị Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (ảnh: N.M).

“Có những việc trước kia mình làm được, giờ không làm được thì mọi người sẵn sàng giúp. Chính sự chia sẻ ấy khiến mình thấy ấm lòng, bớt cô đơn”, chị Nga xúc động nói.

Giờ đây, thay vì oán trách, chị tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé: một bữa cơm gia đình đầm ấm, tiếng cười của con, hay chỉ là một ngày cơ thể khỏe mạnh hơn thường lệ. Mỗi khoảnh khắc được sống bên người thân trở thành động lực để chị tiếp tục kiên cường.

Chị Nga tiếc nuối vì chưa biết chăm sóc bản thân khi còn khỏe. Chị Nga muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ cần quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn.

Suy thận ngày càng trẻ hóa

Câu chuyện của chị Nga không còn là trường hợp hiếm. Theo Khoa Thận, Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trong 9 tháng đầu năm 2025, đã có tới 26 ca suy thận mạn giai đoạn cuối nhập viện, 17 ca trong số đó dưới 50 tuổi. Trong khi đó, cả năm 2024, số bệnh nhân dưới 50 tuổi được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối nhập viện là 12 (trong tổng số 25 ca bệnh). Con số này cho thấy căn bệnh vốn gắn với tuổi già đang ngày càng trẻ hóa.

TS.BS Nguyễn Văn Tuyên - Trưởng khoa Thận, Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang – cho biết: “Nhiều bệnh nhân dưới 40 tuổi tình cờ phát hiện suy thận khi khám sức khỏe định kỳ hoặc làm thủ tục tuyển dụng. Điều này phản ánh thực tế đáng lo ngại về lối sống thiếu lành mạnh đang ảnh hưởng trực tiếp đến giới trẻ”.

Một số thói quen tăng nguy cơ suy thận sớm ở người trẻ có thể kể tới như: thức khuya; ăn nhiều đồ chế biến sẵn; lạm dụng nước ngọt có ga, bia rượu, thuốc lá; kết hợp với bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường...

Đáng lo ngại, các dấu hiệu ban đầu của suy thận thường mơ hồ như mệt mỏi, phù nhẹ ở mí mắt, đi tiểu nhiều bọt,… Điều này khiến nhiều người chủ quan, chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Suy thận không chỉ đe dọa tính mạng mà còn khiến người bệnh phải gắn bó suốt đời với máy lọc máu nếu không ghép thận. Kéo theo đó là gánh nặng kinh tế và tâm lý cho cả gia đình người bệnh.

BS Tuyên nhấn mạnh: “Phát hiện sớm và thay đổi lối sống là chìa khóa kiểm soát bệnh. Ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, hạn chế bia rượu, uống nhiều nước và khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ suy thận”.

(*) Tên nhân vật đã thay đổi.