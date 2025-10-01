Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam sinh bị “bắt cóc qua Zoom”, gia đình suýt mất 350 triệu đồng để chuộc con

01-10-2025 - 17:22 PM | Kinh tế số

Công an Đà Nẵng vừa kịp thời ngăn chặn chiêu lừa thao túng tâm lý sinh viên để dựng màn “bắt cóc online”.

Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo bằng thủ đoạn "bắt cóc online" nhằm mục đích chiếm đoạt 350 triệu đồng.

Nam sinh bị “bắt cóc qua Zoom”, gia đình suýt mất 350 triệu đồng để chuộc con- Ảnh 1.

Nam sinh viên bị nhóm lừa đảo thao túng tâm lý, may mắn được Công an Đà Nẵng ngăn chặn kịp thời

Trước đó, gia đình một nam sinh viên 18 tuổi trình báo việc con mất tích, nghi bị bắt cóc. Chỉ sau thời gian ngắn truy xét, lực lượng công an đã tìm thấy nạn nhân trong một nhà nghỉ.

Qua xác minh, nam sinh đã tự chặn định vị và liên lạc theo chỉ đạo của nhóm lừa đảo. Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm lừa đảo lợi dụng tâm lý hoang mang, buộc sinh viên cung cấp tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo.

Sau đó, nhóm lừa đảo điều khiển nạn nhân dựng cảnh bị bắt cóc qua Zoom, chiếm quyền truy cập và gửi video giả mạo cho gia đình, yêu cầu chuyển 350 triệu đồng với lý do "chứng minh thu nhập đi du học".

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, truy tìm nhóm lừa đảo đứng sau vụ việc; đồng thời khuyến cáo phụ huynh, sinh viên nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi "bắt cóc online"

Theo Hải Định

Người Lao động

