Nam sinh đại học ở Hà Nội mất hơn nửa tỷ đồng thế nào?

Ngày 11/11, Công an xã Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận trình báo của anh L (sinh năm 2005, trú tại địa phương, hiện là sinh viên đại học) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tường trình, ngày 9/11, anh L nhận được cuộc điện thoại từ một đối tượng giả danh công an. Người này thông báo anh L có liên quan đến một đường dây rửa tiền và yêu cầu anh hợp tác điều tra. Kẻ lừa đảo liên tục đe dọa, yêu cầu nam sinh phải giữ bí mật tuyệt đối.

Do lo sợ và thiếu kinh nghiệm, anh L đã làm theo hướng dẫn, chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản do kẻ lừa đảo cung cấp để "phục vụ công tác điều tra". Sau đó, gia đình phát hiện số tiền lớn trong tài khoản của anh L "biến mất" nên gặng hỏi. Lúc này, anh L mới kể lại sự việc và gia đình lập tức đưa anh đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP Hà Nội đang thụ lý vụ việc và tiến hành điều tra. Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, cần nâng cao cảnh giác. Cơ quan công an khẳng định không bao giờ làm việc, yêu cầu người dân chuyển tiền hay cài đặt phần mềm lạ qua điện thoại.



