Nam sinh đỗ Harvard, Yale, Princeton tiết lộ: Bí quyết nằm ở 3 điều bố mẹ làm từ sớm, tạo nên sự khác biệt

Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả Salman Chowdhury được đăng tải trên CNBC:

Mùa xuân vừa rồi, tôi nhận được thư báo trúng tuyển từ 10 trong số 25 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, trong đó có Harvard, Yale, Princeton, Columbia và Đại học Pennsylvania. Mùa thu này, tôi sẽ chính thức nhập học tại Đại học Harvard.

Trong số những trường chấp nhận tôi, Đại học Washington còn trao tặng suất học bổng toàn phần danh giá. Tôi cũng nhận được danh hiệu Likely Scholar từ chương trình C.P. Davis Scholar của Đại học Columbia.

Vậy điều gì đã tạo nên khác biệt? Tất cả bắt đầu từ rất lâu trước khi tôi vào trung học, với cách mà bố mẹ nuôi dạy tôi. Chúng tôi không có điều kiện thuê chuyên gia tư vấn hay tham gia các chương trình luyện thi tốn kém. Thay vào đó, bố mẹ tôi chú trọng vào những thói quen nhỏ nhưng kiên trì, đặt nền móng cho thành công sau này.

Ảnh minh hoạ.

1. Bố mẹ chú trọng giấc ngủ, dinh dưỡng và sức khỏe

Các nghiên cứu luôn cho thấy, giấc ngủ đầy đủ và chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp cải thiện thành tích học tập. Bố mẹ tôi hiểu điều đó rất rõ.

Để tôi ngủ thêm được một giờ mỗi sáng, bố tôi dậy sớm và chở tôi đến trường trước khi đi làm. Mẹ tôi cũng thường dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dưỡng chất.

Bố mẹ còn sắp xếp công việc để tôi không bao giờ phải trở về một căn nhà trống vắng. Ngay sau khi tôi tan học, họ cũng đã về đến nhà.

Salman Chowdhury đã trúng tuyển vào nhiều trường đại học danh tiếng. Ảnh: CNBC

2. Bố mẹ khuyến khích tôi tìm kiếm và trải nghiệm cơ hội

Trong cuốn “Những kẻ xuất chúng”, Malcolm Gladwell viết rằng thành công không chỉ đến từ tài năng và nỗ lực, mà còn từ việc tìm thấy cơ hội để phát triển sở thích. Điều đó thực sự để lại dấu ấn trong tôi.

Lúc mới vào trung học, tôi chỉ chú trọng học tập. Nhưng bố mẹ lại động viên tôi tham gia các câu lạc bộ. Họ bảo rằng, nếu không thích thì tôi có thể dừng.

Tôi dần trở thành một trong những học sinh năng nổ nhất trường, và thật bất ngờ là tôi thấy rất vui. Tôi còn góp mặt trong các dự án kỹ thuật thực tế, như tối ưu mô hình toán học cho các sáng kiến ở trường.

Bố mẹ đã dạy tôi rằng, tài năng có thể rèn luyện, nhưng cần cơ hội để phát huy tài năng ấy.

Ảnh minh hoạ.

3. Bố mẹ nuôi dạy tôi với nền tảng đạo đức và mục tiêu sống rõ ràng

Bố mẹ tôi luôn nhấn mạnh rằng thành công không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở nhân cách. Họ truyền cho tôi những giá trị gắn liền với sự tò mò với thế giới, tính trung thực, lòng biết ơn và sự kiên trì. Điều này đã khơi dậy niềm đam mê khoa học trong tôi.

Những giá trị này đã định hình cách tôi học tập và ứng xử với thầy cô, bạn bè. Khi đến lúc xin thư giới thiệu, thầy cô không chỉ viết về điểm số của tôi, mà còn viết về con người tôi. Điều đó bắt nguồn từ cách mà bố mẹ nuôi dạy tôi.

Điều quan trọng nhất với tôi là được cống hiến, cho bố mẹ, cho cộng đồng và cho tất cả những người đã giúp tôi trên hành trình này. Tôi tin rằng, đó mới là cách tôi tận dụng trọn vẹn cơ hội khi bước vào Harvard.