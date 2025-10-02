Diễn viên đắt giá nhất Tây Du Ký, lên sóng có 180 giây mà ngốn đoàn phim cả bộn tiền!

Bên cạnh thành công vang dội thì đoàn phim Tây Du Ký còn khiến dân tình bàn tán suốt nhiều năm về việc khuyết thiếu tài chính, các diễn viên phải chịu cảnh thiếu thốn, kiêm nhiều vai để tiết kiệm kinh phí. Thậm chí, "Đường Tăng" Từ Thiếu Hoa còn "bỏ gánh giữa đường" vì cát-xê quá đỗi bèo bọt. Thế nhưng, có một người chỉ xuất hiện vỏn vẹn 180 giây trên màn ảnh nhưng lại nhận được mức lương trên trời, cao gấp vài chục lần so "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng, được đạo diễn sắp xếp phi cơ riêng đưa đón trong ngày. Đó là Mã Lan – người sắm vai tiểu thư Ân Ôn Kiều – mẹ của Đường Tăng trong siêu phẩm Tây Du Ký.

Trang QQ cho biết, năm 1984, đoàn phim Tây Du Ký suýt phải ngừng quay vì mãi không tìm được người vào vai mẹ Đường Tăng. Nhân vật này dù không có nhiều suất diễn nhưng lại vô cùng quan trọng, được miêu tả tỉ mỉ trong nguyên tác: "Mặt như trăng tròn, mắt như nước hồ thu, miệng nhỏ xinh, thắm như anh đào, eo thon mềm mại tựa liễu xanh". Hơn nữa, những cảnh quay của nhân vật này hoàn toàn không có lời thoại nên diễn viên cần phải thể hiện cảm xúc hết sức tinh tế quay từng biểu cảm, động thái, khiến đạo diễn Dương Khiết phải suy nghĩ, cân nhắc hồi lâu.

Đến một ngày, khi vô tình xem vở kịch Hoàng mai (1 loại hình sân khấu nghệ thuật của Trung Quốc) Nữ Phò Mã, "mẹ đẻ" Tây Du Ký đã chấm ngay nữ nghệ sĩ Mã Lan cho vai diễn đặc biệt này.

Khi xem màn biểu diễn của Mã Lan, đạo diễn Dương Khiết phải thốt lên rằng: "Chính là cô ấy".

Được biết, Mã Lan dấn thân vào sân khấu nghệ thuật từ năm 13 tuổi và nhanh chóng nổi đình nổi đám.Cô giành được giải thưởng Hoa Mai và là trụ cột của đoàn kịch Hoàng mai tỉnh An Huy (Trung Quốc). Thậm chí năm đó, đoàn phim Hồng Lâu Mộng từng nhiều lần mời cô góp mặt trong phim nhưng đều bị từ chối.

Dẫu biết lịch trình của Mã Lan cực kỳ bận rộn, đạo diễn Dương Khiết vẫn quyết tâm muốn hợp tác cùng người đẹp, thậm chí sẵn sàng thuê máy bay trực thăng đến đưa đón cô trong ngày. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử Cbiz thời bấy giờ. Trước sự nhiệt tình của đạo diễn Tây Du Ký, Mã Lan đã gật đầu đồng ý, dù phía đoàn kịch tỉnh An Huy không mấy hài lòng vì sợ làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của nghệ sĩ.

Kết quả là tháng 11/1984, ngay khi Mã Lan vừa kết thúc màn trình diễn ở Hợp Phì (Trung Quốc), còn chưa kịp tẩy trang đã phải vội vã lên máy bay di chuyển đến đoàn phim để kịp thời gian ghi hình. Sau 5 tiếng đồng hồ quay chụp, Mã Lan đã hoàn thành xuất sắc 3 phân cảnh "Ném tú cầu chọn chồng", "Thả con trên sông" và "Mẹ con gặp lại". Người đẹp này chỉ xuất hiện 3 phút ngắn ngủi trên màn ảnh, chẳng hề có bất cứ câu thoại nào.

Sau khi kết thúc công việc, Mã Lan lại lập tức bay trở về để chuẩn bị lên sân khấu theo đúng lịch trình. Cứ như vậy, nữ diễn viên thậm chí còn không kịp xem lại cảnh quay do mình thực hiện.

Về phía đạo diễn Dương Khiết, dù phải bỏ ra chi phí cực khủng, tổng cộng lên tới gần 50.000 NDT (185,5 triệu đồng) nhưng bà vẫn hết sức hài lòng. Nữ đạo diễn chia sẻ: "Cô ấy không nói một câu, chỉ dựa vào ánh mắt, dáng vẻ nhưng lại tỏa ra ánh hào quang còn mạnh hơn rất nhiều diễn viên chính. Không ngờ cảnh quay ngắn nhất, hao phí nhiều tiền bạc nhất lại đáng đồng tiền bát gạo đến vậy".

Quả thực, sự khi phim lên sóng, nhân vật do Mã Lan thể hiện đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Dù nhiều người không biết cô là ai nhưng vẫn mãi thương nhớ hình ảnh nàng tiểu thư xinh đẹp, nề nã này.

Mã Lan được đạo diễn Tây Du Ký khen ngợi hết lời về nhan sắc cũng như diễn xuất.

Mã Lan tập trung vào việc sự nghiệp sân khấu và là người Trung Quốc duy nhất được trao tặng "Giải thưởng thành tựu trọn đời cho nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á". Dù vậy, trong những lần hiếm hoi lấn sân trong mảng phim ảnh, cô đều ghi được dấu ấn vang dội. Năm 1988, Mã Lan đã lên ngôi Thị hậu Phi Thiên nhờ bộ phim Nghiêm Phương Anh. Tiếc thay, sau khi thành vợ người ta, Mã Lan dần rời khỏi ánh đèn sân khấu, tập trung cho sự nghiệp đào tạo thế hệ sau và dành thời gian cho gia đình.

Sự nghiệp miễn chê nhưng đời tư của Mã Lan lại gây khá nhiều tranh cãi. Nữ diễn viên chấp nhận mang danh "bé ba" để ở bên tác giả văn xuôi đình đám hơn mình 16 tuổi Dư Thu Vũ – chồng của cô bây giờ. Cặp đôi "chồng già vợ trẻ" đã gặp phải nhiều lời dị nghị từ dư luận trong suốt 1 thời gian dài.

Được biết, mối duyên nợ của họ bắt đầu vào năm 1986, khi 1 vị chuyên gia trong giới nghệ thuật đã tặng cho Mã Lan 1 cuốn sách do Dư Thu Vũ sáng tác. Cả hai phải lòng nhau từ lần gặp gỡ đầu tiên, bất chấp việc Dư Thu Vũ đã có người vợ tào khang từng đồng cam cộng khổ với ông trong suốt nhiều năm trời là nữ diễn viên Lý Hồng.

Dư Thu Vũ quyết tâm muốn ở bên người tình trẻ, còn Mã Lan thì cho rằng mình đã tìm được tri kỷ, người đồng điệu trong tâm hồn. Cuối cùng, nhà văn họ Dư đã viết một bức thư tay cho vợ, giãy bày cảm xúc và quyết muốn ly hôn.





Năm 1992, Dư Thu Vũ, lúc đó 45 tuổi, đã kết hôn với Mã Lan ở tuổi 29 tuổi. Trang QQ cho biết, có lẽ cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương chính thất nên Dư Thu Vũ và Mã Lan quyết định cả đời không sinh con. Dù vậy, cặp đôi vẫn phải hứng chịu nhiểu chí trích từ dư luận và nữ diễn viên Tây Du Ký thì ê chề mang danh "con giáp thứ 13".

Hiện tại, sau hơn 3 thập kỷ bên nhau, Mã Lan và Dư Thu Vũ vẫn đang hạnh phúc bền chặt dù không có con cái. Đặc biệt, cặp đôi này chưa từng xảy ra cãi vã, tình cảm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Về phía Mã Lan, dù đã ở độ tuổi 62, cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung, khí chất xuất chúng hơn người khiến dân tình phải trầm trồ khen ngợi. Khán giả cũng mừng thay cho mỹ nhân Tây Du Ký vì có được cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, đầy đủ cả về vật chất vẫn tinh thần.

Mã Lan vẫn giữ được vẻ trẻ trung, xinh đẹp, khí chất thanh tao.

Cô và ông xã vẫn hạnh phúc bên nhau.

Nguồn: QQ