“Nam thần màn ảnh Việt” mở nhà hàng nhưng doanh thu… bằng 0, gồng gánh thua lỗ vài tỷ vì 1 lý do

Hiếu Nguyễn sinh năm 1990 tại Nam Định, được biết đến với danh hiệu Siêu mẫu triển vọng 2010 trước khi bén duyên với diễn xuất. Sở hữu ngoại hình nam tính, gương mặt góc cạnh và thân hình rắn rỏi, Hiếu Nguyễn nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá trên màn ảnh Việt.

Anh ghi dấu ấn với loạt vai diễn mạnh mẽ, gai góc trong những bộ phim đình đám như Hương Ga, Quyên, Chuyện Ba Cô Nàng, Lật Mặt 2... Không chỉ đóng khung ở hình tượng "soái ca cơ bắp", Hiếu Nguyễn còn cho thấy sự lăn xả trong các cảnh hành động nguy hiểm và khả năng hóa thân đa dạng ở cả tuyến chính diện lẫn phản diện. Sau hơn một thập kỷ làm nghề, anh được xếp vào nhóm những diễn viên thực lực của điện ảnh Việt. Ngoài vai trò diễn viên, Hiếu Nguyễn còn làm host, dẫn dắt nhiều cuộc thi nhan sắc.

Hiếu Nguyễn sở hữu ngoại hình ấn tượng, lấn sân tham gia cả diễn xuất, host, người mẫu...

Hiếu Nguyễn kể từ giữa năm 2018, anh từ chối lời mời của một số đạo diễn, nhà sản xuất có tiếng. Nam diễn viên chia sẻ sau nhiều năm lăn lộn trên phim trường, thử sức ở nhiều vai diễn, anh muốn dừng lại để lấy cảm hứng trong công việc cũng như làm mới bản thân. Khi đó, Hiếu Nguyễn rẽ hướng sang lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Anh mở nhà hàng và thương hiệu bánh ngọt với mong muốn thử sức, đồng thời tìm nguồn thu nhập ổn định ngoài diễn xuất.

Nam diễn viên chia sẻ: "Nhờ có thời gian tĩnh tâm, tôi nhận ra mình muốn gì, làm gì và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, công việc. Trong thời gian này, tôi cũng đăng ký học thêm về quản trị kinh doanh và tập tành khởi nghiệp ở một lĩnh vực mới mẻ. Tôi chung vốn cùng bạn bè mở một nhà hàng và thương hiệu bánh ngọt tại TP.HCM".

Hiếu Nguyễn từng có thời gian kinh doanh nhưng thua lỗ vài tỷ đồng

Tuy nhiên việc kinh doanh bị thua lỗ nặng khi đại dịch Covid-19 ập tới. Đây là lý do bất khả kháng bởi không chỉ Hiếu Nguyễn mà nhiều doanh nhân, sao Việt cũng gặp khó khăn trong thời điểm đối mặt với dịch bệnh, công việc kinh doanh bị hạn chế. Trong giai đoạn đó, nam diễn viên phải chi trả tiền mặt bằng, lương nhân viên, trong khi doanh thu gần như bằng 0. Anh cho biết đã phải dùng tiền tiết kiệm trong nhiều năm để gồng gánh. Hiếu Nguyễn thừa nhận anh đã thua lỗ, gồng gánh khoảng vài tỷ đồng.

Hiếu Nguyễn cho biết anh coi thất bại trong kinh doanh như một "cú ngã cần thiết" để học cách đứng vững: "Tôi buồn nhưng bình tĩnh để đón nhận mọi chuyện. Tôi coi như mình có thêm nhiều bài học khi thử sức ở lĩnh vực mới, học cách xoay xở lúc khó khăn và xem đó là trải nghiệm trong hành trình trưởng thành".

Dù mất tiền nhưng nam diễn viên cho biết đã rút ra được nhiều bài học khi tập tành kinh doanh

Ở tuổi 35, Hiếu Nguyễn hiện có cuộc sống kín tiếng, ít phô trương. Trên mạng xã hội, anh chỉ chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị, tập trung vào tập luyện thể hình, giữ gìn phong độ và chuẩn bị cho những vai diễn mới. Mới đây nhất, Hiếu Nguyễn xác nhận góp mặt trong phim lịch sử Mưa đỏ.

Hiếu Nguyễn góp mặt trong phim điện ảnh Mưa Đỏ

Vào ngày mùng 1 Tết 2025, nam diễn viên đăng khoảnh khắc ngọt ngào, khoe chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út để thông báo đã cầu hôn thành công. Nam diễn viên toát ra niềm hạnh phúc thấy rõ, lần đầu công khai dung mạo bạn gái bí mật. Vợ của Hiếu Nguyễn là người nước ngoài, có công việc luật sư. Nam diễn viên từng thổ lộ: "Nghề luật sư khiến em bị cuốn vào guồng quay công việc, đôi lúc em chẳng có có thời gian chăm sóc chính mình. Giờ đây, anh xin được làm một nửa của em, san sẻ khó khăn, hướng đến những điều đẹp đẽ. Tình yêu của chúng ta không chỉ là những chặng bay, cung đường phiêu lưu đầy kỷ niệm, nơi đó còn đong đầy tình cảm ta dành cho nhau. Cảm ơn em - người con gái tuyệt vời khiến mỗi chặng đường anh đi đều trở nên ý nghĩa".

Trong một cuộc trò chuyện vào cuối năm 2023, nam diễn viên từng nói về cuộc sống nếu kết hôn: "Có thể trong cách nói chuyện của tôi, mọi người cảm nhận tôi cứng nhắc nhưng thật ra không phải như thế. Tôi hoàn toàn chấp nhận việc người phụ nữ của mình có thể đi làm và giỏi hơn cả mình. Khi về nhà, cô ấy không cần phải nấu cơm mỗi ngày mà chỉ cần nấu 1-2 bữa trong tháng là quá đủ. Nếu như người yêu của tôi muốn thì cô ấy nấu cơm, tôi rửa bát vì tôi đã làm những việc đó trước đây rồi. Ngoài ra, tôi cũng không ngại làm việc nhà như quét nhà, lau nhà, phơi đồ".

Hiếu Nguyễn đã cầu hôn bạn gái nhưng chưa tiết lộ thời điểm làm đám cưới







