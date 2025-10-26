Nam thanh niên 30 tuổi bất ngờ suy thận: 5 thói quen hủy hoại thận nhiều người đang làm mỗi ngày

Kết quả khám sức khỏe của Tiểu Viễn (30 tuổi, Trung Quốc) cho thấy chỉ số creatinin trong máu tăng cao tới 587 μmol/L , axit uric 540 μmol/L , cystatin C 1,21 mg/L , huyết áp lên tới 145/90 , và tốc độ lọc cầu thận chỉ còn 20 , dấu hiệu rõ ràng của suy thận mạn kèm bệnh thận do tăng huyết áp .

Tiểu Viễn không tin nổi: “Tôi chẳng có triệu chứng gì cả, vẫn khỏe mạnh bình thường. Sao lại bị suy thận được?”. Nhưng các bác sĩ cho biết, thận là cơ quan “rất biết chịu đựng” , nên khi cơ thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rõ ràng thì bệnh đã tiến triển khá nặng .

Thận nằm hai bên cột sống, có nhiệm vụ lọc bỏ chất độc, cân bằng nước và điện giải. Bên trong thận có vô số mạch máu nhỏ như tấm lưới, hoạt động như một “bộ lọc tự nhiên” . Máu đi qua thận, các chất có kích thước lớn như tế bào máu, tiểu cầu, protein sẽ được giữ lại; còn nước, muối, ure, đường… sẽ được lọc ra, hình thành nước tiểu. Nếu “bộ lọc” này bị tổn thương, các chất độc sẽ tích tụ, khiến thận dần mất khả năng làm việc và hậu quả là suy thận .

Theo số liệu y tế tại quốc gia tỉ dân Trung Quốc, cứ 10 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh thận mạn tính , và chỉ 1/8 trong số đó biết mình đang bệnh . Phần lớn là người trẻ, tưởng khỏe mạnh, nhưng lại đang âm thầm “tàn phá thận” mỗi ngày với những thói quen sau:

1. Ăn quá nhiều thịt, nạp dư đạm

Cơ thể cần protein, nhưng nếu ăn quá nhiều thịt, trứng, hải sản... lượng đạm dư thừa sẽ làm thận phải làm việc quá tải để lọc chất thải nitơ. Lâu dần, “bộ lọc” này sẽ mòn đi và mất chức năng.

2. Uống nhiều nước hầm, nước dùng đặc

Nhiều người rất thích uống “canh hầm bổ”. Nhưng loại nước này chứa nhiều purin , khiến axit uric tăng cao , dễ gây bệnh gút và tổn thương thận .

3. Thường xuyên nhịn tiểu, uống ít nước

Nhiều người vì bận công việc hoặc ngại đi vệ sinh mà nhịn tiểu. Thói quen này làm tăng áp lực bàng quang , khiến nước tiểu trào ngược lên thận, dễ gây viêm thận, sỏi thận .

4. Ăn mặn

Khoảng 95% lượng muối nạp vào phải được thận xử lý . Khi ăn mặn, natri tích tụ khiến cơ thể giữ nước, làm tăng gánh nặng cho thận và gây tăng huyết áp, vòng luẩn quẩn dẫn đến suy thận mạn .

5. Tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc giảm đau và kháng sinh

Không ít bệnh nhân suy thận bắt nguồn từ việc lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt hoặc kháng sinh . Những loại thuốc này có thể gây tổn thương ống thận , làm thận viêm, thậm chí suy thận cấp .

5 dấu hiệu cảnh báo thận đang kêu cứu

- Nước tiểu nhiều bọt, lâu tan : Dấu hiệu của protein niệu , chứng tỏ màng lọc cầu thận đã tổn thương.

- Huyết áp tăng : Thận bị tổn thương khiến nước và muối ứ lại, gây tăng huyết áp.

- Phù nề : Mặt, chân tay hoặc mí mắt sưng nhẹ vào buổi sáng là dấu hiệu ứ nước do thận lọc kém .

- Tiểu đêm nhiều, lượng nước tiểu giảm ban ngày : Cảnh báo suy giảm chức năng lọc và tái hấp thu của thận .

- Cảm giác mệt mỏi, yếu sức, không rõ nguyên nhân : Khi thận yếu, chất độc không được thải ra ngoài, gây suy nhược toàn thân.

Các chuyên gia khuyến cáo thận không biết “kêu đau” , nên khi có dấu hiệu bất thường, dù rất nhỏ, cũng không nên bỏ qua. Đặc biệt với những người ăn mặn, ăn nhiều thịt, uống canh hầm, lạm dụng thuốc hoặc thường xuyên nhịn tiểu , việc kiểm tra chức năng thận định kỳ là cực kỳ cần thiết bởi khi đã đến giai đoạn suy thận, việc điều trị sẽ rất tốn kém và phức tạp .

