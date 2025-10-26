Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam thanh niên 30 tuổi bất ngờ suy thận: 5 thói quen hủy hoại thận nhiều người đang làm mỗi ngày

26-10-2025 - 04:59 AM | Sống

Nam thanh niên 30 tuổi bất ngờ suy thận: 5 thói quen hủy hoại thận nhiều người đang làm mỗi ngày

30 tuổi, vốn khỏe mạnh, ít khi ốm đau, nhưng trong lần khám sức khỏe định kỳ gần đây, kết quả khiến anh sững sờ khi phát hiện bị suy thận mạn kèm bệnh thận do tăng huyết áp.

Kết quả khám sức khỏe của Tiểu Viễn (30 tuổi, Trung Quốc) cho thấy chỉ số creatinin trong máu tăng cao tới 587 μmol/L , axit uric 540 μmol/L , cystatin C 1,21 mg/L , huyết áp lên tới 145/90 , và tốc độ lọc cầu thận chỉ còn 20 , dấu hiệu rõ ràng của suy thận mạn kèm bệnh thận do tăng huyết áp .

Tiểu Viễn không tin nổi: “Tôi chẳng có triệu chứng gì cả, vẫn khỏe mạnh bình thường. Sao lại bị suy thận được?”. Nhưng các bác sĩ cho biết, thận là cơ quan “rất biết chịu đựng” , nên khi cơ thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rõ ràng thì bệnh đã tiến triển khá nặng .

Nam thanh niên 30 tuổi bất ngờ suy thận: 5 thói quen hủy hoại thận nhiều người đang làm mỗi ngày- Ảnh 1.

Thận nằm hai bên cột sống, có nhiệm vụ lọc bỏ chất độc, cân bằng nước và điện giải. Bên trong thận có vô số mạch máu nhỏ như tấm lưới, hoạt động như một “bộ lọc tự nhiên” . Máu đi qua thận, các chất có kích thước lớn như tế bào máu, tiểu cầu, protein sẽ được giữ lại; còn nước, muối, ure, đường… sẽ được lọc ra, hình thành nước tiểu. Nếu “bộ lọc” này bị tổn thương, các chất độc sẽ tích tụ, khiến thận dần mất khả năng làm việc và hậu quả là suy thận .

Theo số liệu y tế tại quốc gia tỉ dân Trung Quốc, cứ 10 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh thận mạn tính , và chỉ 1/8 trong số đó biết mình đang bệnh . Phần lớn là người trẻ, tưởng khỏe mạnh, nhưng lại đang âm thầm “tàn phá thận” mỗi ngày với những thói quen sau:

1. Ăn quá nhiều thịt, nạp dư đạm

Cơ thể cần protein, nhưng nếu ăn quá nhiều thịt, trứng, hải sản... lượng đạm dư thừa sẽ làm thận phải làm việc quá tải để lọc chất thải nitơ. Lâu dần, “bộ lọc” này sẽ mòn đi và mất chức năng.

2. Uống nhiều nước hầm, nước dùng đặc

Nhiều người rất thích uống “canh hầm bổ”. Nhưng loại nước này chứa nhiều purin , khiến axit uric tăng cao , dễ gây bệnh gút và tổn thương thận .

3. Thường xuyên nhịn tiểu, uống ít nước

Nhiều người vì bận công việc hoặc ngại đi vệ sinh mà nhịn tiểu. Thói quen này làm tăng áp lực bàng quang , khiến nước tiểu trào ngược lên thận, dễ gây viêm thận, sỏi thận .

4. Ăn mặn

Khoảng 95% lượng muối nạp vào phải được thận xử lý . Khi ăn mặn, natri tích tụ khiến cơ thể giữ nước, làm tăng gánh nặng cho thận và gây tăng huyết áp, vòng luẩn quẩn dẫn đến suy thận mạn .

5. Tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc giảm đau và kháng sinh

Không ít bệnh nhân suy thận bắt nguồn từ việc lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt hoặc kháng sinh . Những loại thuốc này có thể gây tổn thương ống thận , làm thận viêm, thậm chí suy thận cấp .

5 dấu hiệu cảnh báo thận đang kêu cứu

- Nước tiểu nhiều bọt, lâu tan : Dấu hiệu của protein niệu , chứng tỏ màng lọc cầu thận đã tổn thương.

- Huyết áp tăng : Thận bị tổn thương khiến nước và muối ứ lại, gây tăng huyết áp.

- Phù nề : Mặt, chân tay hoặc mí mắt sưng nhẹ vào buổi sáng là dấu hiệu ứ nước do thận lọc kém .

- Tiểu đêm nhiều, lượng nước tiểu giảm ban ngày : Cảnh báo suy giảm chức năng lọc và tái hấp thu của thận .

- Cảm giác mệt mỏi, yếu sức, không rõ nguyên nhân : Khi thận yếu, chất độc không được thải ra ngoài, gây suy nhược toàn thân.

Các chuyên gia khuyến cáo thận không biết “kêu đau” , nên khi có dấu hiệu bất thường, dù rất nhỏ, cũng không nên bỏ qua. Đặc biệt với những người ăn mặn, ăn nhiều thịt, uống canh hầm, lạm dụng thuốc hoặc thường xuyên nhịn tiểu , việc kiểm tra chức năng thận định kỳ là cực kỳ cần thiết bởi khi đã đến giai đoạn suy thận, việc điều trị sẽ rất tốn kém và phức tạp .

Nguồn và ảnh: Shen.39.net

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỡ máu cao vút bất ngờ hạ về mức bình thường: Bác sĩ thốt lên "5 thói quen này rất đáng học hỏi”

Mỡ máu cao vút bất ngờ hạ về mức bình thường: Bác sĩ thốt lên "5 thói quen này rất đáng học hỏi” Nổi bật

Lương hơn 44 triệu đồng/tháng, tôi vẫn từ chối mời sếp đi ăn để tiết kiệm tiền, 1 tháng sau bất ngờ được thăng chức

Lương hơn 44 triệu đồng/tháng, tôi vẫn từ chối mời sếp đi ăn để tiết kiệm tiền, 1 tháng sau bất ngờ được thăng chức Nổi bật

Loài cá xấu nhất Việt Nam

Loài cá xấu nhất Việt Nam

03:09 , 26/10/2025
“Em bé khổng lồ” 16 tuổi vẫn được bảo mẫu bón cơm, cắt móng chân, tiêu vặt gần 200 triệu đồng/ngày hiện giờ ra sao?

“Em bé khổng lồ” 16 tuổi vẫn được bảo mẫu bón cơm, cắt móng chân, tiêu vặt gần 200 triệu đồng/ngày hiện giờ ra sao?

23:54 , 25/10/2025
Lại có 1 thủ đoạn lừa đảo mới nhắm tới phụ huynh học sinh: Ai có con đi học phải cảnh giác

Lại có 1 thủ đoạn lừa đảo mới nhắm tới phụ huynh học sinh: Ai có con đi học phải cảnh giác

23:11 , 25/10/2025
CHÍNH THỨC: Lộ diện 4 điểm cầu đặc biệt của Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025

CHÍNH THỨC: Lộ diện 4 điểm cầu đặc biệt của Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025

22:30 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên