Nam thanh niên bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển tiền với nội dung thưởng năng suất

25-10-2025 - 16:02 PM | Kinh tế số

Có 879 lượt chuyển tiền vào tài khoản nam thanh niên với số tiền lên đến hơn 650 triệu đồng kèm nội dung "THUONG NANG SUAT CN QUY 3 2025"

Ngày 25-10, Công an xã Lìa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiến hành xác minh, hoàn trả hơn 650 triệu đồng sau 879 lượt chuyển tiền vào tài khoản của nam thanh niên 19 tuổi trên địa bàn.

Trước đó, ngày 21-10, anh Hồ Minh Khanh (19 tuổi, ngụ thôn A Quan, xã Lìa) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng mình bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển tiền với số tiền hơn 650 triệu đồng.

Nam thanh niên bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển tiền với nội dung thưởng năng suất- Ảnh 1.

Anh Hồ Minh Khanh (thứ 2, từ trái sang) đã hoàn tất thủ tục chuyển trả hơn 650 triệu đồng nhận được từ 879 lượt chuyển tiền nhầm vào tài khoản cá nhân

Kiểm tra kỹ tài khoản, 879 lượt chuyển tiền trong khoảng thời gian từ 10 giờ 51 phút đến 17 giờ 47 ngày 21-10. Các lượt chuyển tiền có nội dung “THUONG NANG SUAT CN QUY 3 2025”.

Ngay lập tức, anh Hồ Minh Khanh đã chủ động đến trụ sở Công an xã Lìa trình báo vụ việc, và xác định số tiền anh nhận được do Công ty TNHH CJ VINA AGRI có địa chỉ tại chi nhánh Bình Dương (cũ) chuyển nhầm.

Công an xã Lìa đã liên hệ phía đại diện công ty để xác minh và đã hoàn tất các thủ tục để hỗ trợ 2 bên trao trả lại đầy đủ số tiền.

Theo Đức Nghĩa

Người lao động

