Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam thanh niên cho người phụ nữ vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 2.190%/1 năm

14-10-2025 - 06:54 AM | Xã hội

2 người phụ nữ đã trình báo Quách Đức Anh có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên tới 2.190%/1 năm.

Tối 13-10, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố Quách Đức Anh (SN 1996, trú tại phường Lê Chân) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quách Đức Anh đã cho 2 phụ nữ vay với lãi suất lên tới 2.190%/1 năm.

Nam thanh niên cho người phụ nữ vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 2.190%/1 năm- Ảnh 1.

Quách Đức Anh

Theo tài liệu điều tra, ngày 16-9, Công an phường Gia Viên nhận được đơn trình báo của 2 người phụ nữ trên địa bàn phường Gia Viên và Đông Hải về việc Quách Đức Anh có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất "cắt cổ"

Khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, Công an phường Gia Viên đã triệu tập Quách Đức Anh để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận do không có công việc làm ổn định nên từ đầu năm 2025 đã cho một số khách vay tiền lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo đó, từ ngày 1-3 đến ngày 25-3, Quách Đức Anh cho chị P.T.V.H. (SN 1989, trú tại phường Gia Viên) vay tiền dưới hình thức vay họ góp 5 triệu đồng. Mỗi ngày, chị H. phải trả 500 ngàn đồng. Hết thời gian vay, ngoài số tiền gốc, Đức Anh thu của chị H. 7,5 triệu đồng tiền lãi, tương đương lãi suất 2.190%/1 năm. Số tiền thu lợi bất chính Đức Anh có được từ khoản tiền cho chị H. vay là 7,4315 triệu đồng.

Cũng thủ đoạn trên, từ ngày 2-1 đến 28-7, Đức Anh còn cho chị T.T.H.N. (SN 1988, trú tại phường Đông Hải) vay tiền dưới hình thức vay họ góp, liên tục 8 bát họ, lần lượt 3 bát 20 triệu đồng, 3 bát 30 triệu đồng và 2 bát 40 triệu đồng.

Mỗi bát họ, chị N. phải trả cho Đức Anh lần lượt 1 triệu đồng, 1,5 triệu đồng và 2 triệu đồng trong 26 ngày. Số tiền lãi Quách Đức Anh thu được từ chị N. tổng là 69 triệu đồng với lãi suất 421,1%/1 năm. Số tiền thu lợi bất chính Đức Anh có được từ khoản cho chị N. vay là 65,7235 triệu đồng. Hằng ngày, khoảng 18 giờ, Đức Anh sẽ đến nhà 2 phụ nữ trên để thu tiền mặt trực tiếp.

Theo Tr. Đức

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sẽ mưa to nhiều ngày liên tiếp

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sẽ mưa to nhiều ngày liên tiếp Nổi bật

Trước khi bị bắt, Ngân 98 giàu có thế nào?

Trước khi bị bắt, Ngân 98 giàu có thế nào? Nổi bật

Công an làm việc với ca sĩ Lương Bằng Quang, chồng của Ngân 98 về nội dung gì?

Công an làm việc với ca sĩ Lương Bằng Quang, chồng của Ngân 98 về nội dung gì?

21:04 , 13/10/2025
Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

21:01 , 13/10/2025
TP HCM: Sở GD-ĐT đề xuất cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trọn 2 tuần

TP HCM: Sở GD-ĐT đề xuất cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trọn 2 tuần

20:46 , 13/10/2025
Ngân 98 bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” có thể đối mặt với hình phạt nào?

Ngân 98 bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” có thể đối mặt với hình phạt nào?

19:46 , 13/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên