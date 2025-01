Năm 2024 có thể nói là một năm đặc biệt đối với ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) khi ông tròn 60 tuổi và là năm tuổi của mình.

Tuy vậy, ông đã tạo ra một dấu ấn lớn khi mời thành công The Trump Organization - tập đoàn của gia đình tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tư vào Việt Nam.

Cụ thể, vào ngày 25/9/2024, tập đoàn Trump Organization và CTCP Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên - công ty con của Đô thị Kinh Bắc (KBC) - đã công bố sự hợp tác thực hiện tổ hợp dự án tổ hợp khách sạn 5 sao, sân golf theo tiêu chuẩn quốc tế, khu dân cư sang trọng và các tiện ích đẳng cấp tại Việt Nam. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD.

Tổ hợp bao gồm hệ thống sân golf Vvip 54 hố đồng bộ resorts cao cấp và hệ thống villa, để phục vụ cho những sự kiện đặc biệt, các hội nghị cấp cao. Ngoài ra còn có sân golf 54 hố phục vụ đại chúng và quần thể đô thị, nhà ở hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa tỉnh Hưng Yên lên thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai không xa.

Đây có thể nói là một thành tựu lớn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài của ông Đặng Thành Tâm. Trước khi mời gọi The Trump Organization, vị doanh nhân này cũng đã từng thuyết phục thành công nhiều "đại bàng" lớn của thế giới đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là tại các KCN của Đô thị Kinh Bắc. Trong đó có thể kể đến Foxconn, LG, Goertek, Cannon…

Ông Đặng Thành Tâm sinh năm 1964, tốt nghiệp kỹ sư tại trường đại học Hàng Hải (Hải Phòng) và có bằng cử nhân luật, cử nhân quản trị kinh doanh, bằng Diploma of Business Management của Trường Henley - Anh Quốc.

Từ năm 1988 đến 1996, ông công tác tại Công ty vận tải biển Sài Gòn, sau đó làm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo từ năm 1997. Nhờ thành công trong quá trình xây dựng KCN Tân Tạo vào những năm khủng hoảng châu Á, ông được biết đến là người đi tiên phong trong lĩnh vực phát triển KCN.

Ông Tâm cũng từng là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam vào năm 2007 với khối tài sản sản 6.300 tỷ đồng khi niêm yết thành công CTCP Đầu tư và Khu công nghiệp Tân Tạo (ITA).

Hiện vị doanh nhân này đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của một số doanh nghiệp niêm yết trên sàn như Kinh Bắc, Saigontel. Ông còn nắm giữ hơn 138,6 triệu cổ phiếu KBC; 10 triệu cổ phiếu SGT và hơn 29 triệu cổ phiếu ITA. Như vậy, khối tài sản ông Đặng Thành Tâm đang nắm giữ rơi vào khoảng gần 4.400 tỷ đồng.

Tên tuổi của ông Đặng Thành Tâm gắn liền sự thành công của Đô thị Kinh Bắc. Doanh nghiệp được thành lập vào năm 2002 bởi ông Đặng Thành Tâm , hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN), khu đô thị và các công trình dân dụng.

Công ty này được biết đến là một "ông lớn" trong ngành bất động sản khu công nghiệp tại Việt Nam. Theo KBSV, doanh nghiệp này đang sở hữu là 6.611 ha, chiếm 5,1% quỹ đất KCN của cả nước. Hơn 90% khách hàng tại các KCN công nghệ cao là các doanh nghiệp nước ngoài lớn đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc như Canon, Foxconn, LG, Ingrasys.

Công ty sở hữu các khu công nghiệp lớn như Tân Phú Trung - TP HCM (590 ha), Quế Võ – Bắc Ninh (600 ha), Nam Sơn Hạp Lĩnh – Bắc Ninh (402 ha), Quang Châu – Bắc Giang (426 ha), Đại Đồng Hoàn Sơn (400 ha), Tràng Duệ – Hải Phòng (600 ha), Phương Nam – Quảng Ninh (569 ha)...

Ngoài các khu công nghiệp, hiện tại Kinh Bắc đang sở hữu quỹ đất là 1.413,3 ha đất KĐT ở các tỉnh/thành phố lớn trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam và quỹ đất khác để xây dựng nhà máy sản xuất là 117,7 ha.

Về tình hình kinh doanh, hàng năm Kinh Bắc vẫn thu về hàng nghìn tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận. Trong đó, mảng cho thuê bất động sản khu công nghiệp vẫn chiếm phần lớn doanh thu.

Ngay đầu năm 2025 (cuối năm Giáp Thìn), TP. Hải Phòng trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án của KBC là Dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ 3.

Đây là 2 dự án trọng điểm được đặt kỳ vọng lớn nhất trong việc đem lại nguồn doanh thu mới cho KBC, nhưng đã bị chậm tiến độ hơn dự kiến. 

Theo đó, Dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát (là công ty con của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - KBC) làm chủ đầu tư sẽ tăng vốn thêm 62.746 tỷ đồng (tổng thành 69.087 tỷ đồng).

Dự án vốn đã được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt quy hoạch tổng thể vào năm 2010 với tổng diện tích đất 584,94 ha, tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ 3, do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (SHP- công ty con của KBC) làm chủ đầu tư. Quy mô dự án là 652,73 ha, được thực hiện tại các xã Trường Thọ, Trường Thành, An Tiến, Bát Trang (huyện An Lão) với vốn đầu tư là 8.094,4 tỷ đồng.

