Nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam sẽ cùng phối hợp chặt chẽ để triển khai lộ trình trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên Việt Nam. Hai bên sẽ cùng đẩy mạnh các hoạt động, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên phát triển kiến thức, kỹ năng số, tiếp cận và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn; qua đó hướng tới việc xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của nền kinh tế số.

Đồng thời, hai bên cũng sẽ phát huy vai trò và tiềm năng của học sinh, sinh viên, sử dụng nền tảng số như công cụ để tạo thêm nhiều giá trị của nền kinh tế số, qua đó mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

Chi tiết các lĩnh vực hợp tác chính bao gồm:

Tạo điều kiện để sinh viên và thanh niên tiếp cận, khai thác ứng dụng công nghệ, thúc đẩy quá trình số hóa trong đời sống

Hai bên sẽ triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và sự quan tâm của thế hệ trẻ về các chủ đề giao thông thông minh, giao thông xanh, chuyển đổi số, nền kinh tế số, phát triển bền vững, đổi mới, sáng tạo...

Với sự đồng hành của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Grab Việt Nam sẽ cung cấp các dịch vụ tiện ích và giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm hỗ trợ tối ưu cho sinh viên và thanh niên trong sinh hoạt, học tập và làm việc hàng ngày.

Nâng cao kiến thức số và kỹ năng số cho thế hệ trẻ Việt Nam, chuẩn bị hành trang bước vào nền kinh tế số

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức các buổi hội thảo, trò chuyện định hướng nghề nghiệp, kỹ năng cần thiết và hiểu biết về môi trường làm việc thực tế trong ngành công nghệ. Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức cho sinh viên các ngành thương mại điện tử, công nghệ, kinh doanh… tham gia trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại Grab Việt Nam.

Với nội dung này, hai bên đặt mục tiêu tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên tiếp cận nguồn kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh.

Đồng hành cùng sinh viên và thanh niên trong các hoạt động thể chất, kỹ năng và văn hoá

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ và đồng hành, tạo sân chơi và giao lưu cho sinh viên vào các dịp đặc biệt như ngày tựu trường, tiếp sức mùa thi, và các sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí.

Đồng thời, hai bên sẽ hợp tác triển khai các hoạt động và chiến dịch tình nguyện, tạo điều kiện cho sinh viên và thanh niên có cơ hội được đóng góp và chung tay tạo ra giá trị chung cho cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: “Hội Sinh viên Việt Nam xác định đồng hành, hỗ trợ sinh viên là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng nhiều mô hình, giải pháp để giúp sinh viên có môi trường học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện, có điều kiện sinh hoạt đảm bảo và có thể chất khỏe mạnh, đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh. Trong hành trình ấy, sự đồng hành của các doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao là vô cùng quan trọng và cần thiết. Việc ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty TNHH Grab giai đoạn 2025 - 2028 mang ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ mang lại lợi ích thiết thực, mà còn góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của thế hệ trẻ, giúp sinh viên Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu bản lĩnh, tự tin và hội nhập, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.”

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam chia sẻ: “Grab cam kết hướng đến một tương lai mà mọi người dân Việt Nam đều có thể tiếp cận với những cơ hội tốt hơn trong nền kinh tế số. Hơn 11 năm qua tại Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực giúp các dịch vụ số ngày càng dễ tiếp cận với mọi người dân Việt. Hợp tác hôm nay với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam là lời cam kết đồng hành dài hạn của Grab cùng thanh niên và sinh viên Việt Nam trên con đường chuyển đổi số, góp phần giúp họ trở thành lực lượng tiên phong trong nền kinh tế số. Hơn thế nữa, chúng tôi tin rằng hợp tác giữa hai bên cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội để góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế tri thức và xây dựng một Việt Nam số vững mạnh trong tương lai.”

Trong thời gian qua, Grab luôn tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ giáo dục nhằm tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam. Mới đây nhất, Grab đã công bố chương trình học bổng GrabScholar nhằm mang đến cơ hội nhận học bổng toàn phần và hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên, góp phần tiếp thêm động lực để các em vững vàng chinh phục tri thức và nắm bắt tương lai. Chương trình sẽ trao tặng 300 suất hỗ trợ học tập và 06 suất học bổng toàn phần trong suốt 4 năm đại học cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam. Đồng thời, Grab cũng tham gia tư vấn về chuyên môn và tài trợ cho các cuộc thi về kinh doanh - tiếp thị tại các trường đại học, đồng hành cùng sinh viên trong mùa tựu trường, mùa thi.