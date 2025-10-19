Nâng cấp bí quyết chăm “nàng” đúng chuẩn cùng Saforelle

Phụ nữ Việt: Yêu bản thân, nhưng đã chăm "nàng" đủ chưa?

Thế nhưng, giữa "biển thông tin" về sức khỏe phụ khoa, câu hỏi làm sao để chăm "nàng" thật đúng cách, thật dịu êm vẫn khiến nhiều chị em băn khoăn.

Ở bất kỳ độ tuổi hay ngành nghề nào, phụ nữ Việt ngày nay đều chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, với vùng kín – khu vực nhạy cảm nhất – không phải ai cũng hiểu rõ cách chăm sóc để vừa sạch sẽ, vừa giữ được cân bằng tự nhiên.

Sau một ngày dài làm việc, nhiều người có thói quen ngâm mình trong nước nóng hoặc tắm bằng vòi sen quá lâu để thư giãn. Cảm giác dễ chịu ấy đôi khi khiến "nàng" phải chịu áp lực: lớp xà phòng mạnh, nhiệt độ cao hay việc chà rửa quá kỹ có thể làm mất đi độ pH cân bằng, khiến vùng kín khô rát, dễ viêm nhiễm. Trong những ngày lạnh, nhiều chị em dùng nước quá nóng, khiến "nàng" "chới với" khi môi trường thay đổi đột ngột. Hệ vi sinh bị phá vỡ, hàng rào bảo vệ tự nhiên bị tổn thương – đó là khi các vi khuẩn, nấm men dễ dàng xâm nhập.

Một môi trường âm đạo khỏe mạnh vốn có tính acid nhẹ, với độ pH lý tưởng từ 3,8 đến 4,5. Khi độ cân bằng này bị phá vỡ bởi xà phòng có tính tẩy mạnh hoặc nước quá nóng, vùng kín mất đi khả năng tự bảo vệ, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Năm điều chăm "nàng" chuẩn khoa học

Để "nàng" luôn khỏe mạnh, điều đầu tiên là vệ sinh đúng cách với nước ấm khoảng 37 – 38 độ C, tránh thụt rửa sâu vào trong. Khi dùng dung dịch vệ sinh, nên chọn sản phẩm có độ pH phù hợp, không chứa xà phòng hay hương liệu, và luôn lau khô nhẹ bằng khăn sạch, mềm mịn.

Trang phục cũng đóng vai trò quan trọng. Quần lót nên làm từ chất liệu cotton thoáng khí, không bó sát, nhất là khi phải ngồi làm việc lâu hoặc vận động nhiều. Sau khi tập luyện, cần thay đồ sớm để "nàng" không bị ẩm ướt kéo dài.

Trong kỳ kinh nguyệt, việc thay băng vệ sinh đều đặn mỗi 4 giờ giúp hạn chế bí hơi. Sau "chuyện ấy", chị em nên vệ sinh nhẹ bằng nước ấm, rửa từ trước ra sau, không quá lâu và không thụt rửa sâu để giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Và cuối cùng, khi có các dấu hiệu bất thường như ngứa rát kéo dài, khí hư đổi màu hoặc có mùi, đau khi quan hệ hay chảy máu bất thường, phụ nữ cần đến bác sĩ chuyên khoa để được kiểm tra và tư vấn thay vì tự ý dùng thuốc.

Vệ sinh đúng cách cho "nàng" sạch thoáng

Dịu êm mỗi ngày với Saforelle đồng hành

Được phát triển bởi các chuyên gia Pháp, Saforelle ra đời dựa trên triết lý "khoa học tôn trọng tự nhiên". Công thức sản phẩm xoay quanh chiết xuất rễ ngưu bàng – thảo mộc được biết đến với khả năng làm dịu, giảm kích ứng và hỗ trợ bảo vệ da nhạy cảm.

Hoa ngưu bàng với đặc trưng cánh tím và đài gai - biểu tượng thảo mộc của Saforelle.

Mỗi sản phẩm Saforelle đều được kiểm nghiệm, có độ pH phù hợp. Sự dịu nhẹ này giúp làm sạch mà không phá vỡ cân bằng tự nhiên, phù hợp cho việc sử dụng hằng ngày, đặc biệt trong những giai đoạn "nàng" dễ bứt rứt do nội tiết, thời tiết hoặc trang phục bó sát.

Tại Việt Nam, Saforelle hiện có nhiều dòng sản phẩm phù hợp cho từng nhu cầu khác nhau: Saforelle Gentle Soothing Cleansing Care làm sạch dịu êm hàng ngày; Saforelle Intensive hay Ultra Hydratant dành cho phụ nữ có vùng da khô, cần tăng cường độ ẩm.

Tất cả đều hướng đến mục tiêu duy nhất: mang lại cảm giác sạch thoáng, dễ chịu và an toàn tuyệt đối cho "nàng" mỗi ngày.

Sử dụng ngoài da; tạo bọt nhẹ, rửa sạch, thấm khô. Không thụt rửa. Tránh mắt. Nếu kích ứng kéo dài, liên hệ bác sĩ

Biocodex Việt Nam – đồng hành cùng phụ nữ Việt

Thuộc tập đoàn dược phẩm Biocodex của Pháp, Saforelle được công nhận là thương hiệu chăm sóc vùng kín hàng đầu châu Âu, được khuyên dùng bởi các chuyên gia da liễu. Tại Việt Nam, Biocodex mong muốn lan tỏa tinh thần "hiểu và yêu bản thân" qua chiến dịch "Kết nối – Đồng hành cùng Phụ nữ Việt trong chăm sóc sức khỏe phụ khoa."

Sự kiện ra mắt nhân dịp 20/10 sẽ tập trung vào ba giá trị chính: chuẩn hóa kiến thức về vệ sinh phụ nữ; hướng dẫn quy trình chăm sóc dịu êm trong từng giai đoạn, từ sinh hoạt hằng ngày đến "tuần dâu" hay sau vận động thể thao; đồng thời tổ chức giao lưu, hỏi đáp cùng chuyên gia để giúp chị em cởi mở và hiểu hơn về sức khỏe phụ khoa.

Thấu hiểu "nàng" thăng hạng kiêu hãnh

Bởi chăm "nàng" đúng chuẩn không hề cầu kỳ hay phức tạp, chỉ cần yêu thương và thấu hiểu cơ thể mình. Saforelle và Biocodex Việt Nam mong muốn đồng hành cùng mỗi người phụ nữ trên hành trình ấy, để mỗi ngày đều là một ngày dịu êm, nhẹ tênh và kiêu hãnh.

Thông tin chi tiết về thương hiệu Saforelle:

Tên tổ chức: Công ty TNHH Biocodex Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 921, Tòa nhà Miss Áo Dài, số 21, đường Nguyễn Trung Ngạn, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://vn.saforelle.com/

Facebook: https://www.facebook.com/the.saforelle.vietnam/