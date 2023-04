'Nàng dâu bị đế chế Samsung ruồng bỏ' gây sốc visual tuổi 52, nhìn lại quá khứ mới thấy lột xác cỡ nào

Không chỉ là diễn viên từng đạt danh hiệu Á hậu Hàn Quốc, Go Hyun Jung còn được biết đến nhiều hơn với danh xưng 'Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ'. Cô từng giã từ sự nghiệp diễn xuất để về làm dâu hào môn, sau khi sinh 2 đứa con đã bị đế chế Samsung ruồng bỏ bắt ép ly hôn và không cho gặp con của mình.

Sau bao năm sóng gió qua đi, Go Hyun Jung hiện giờ đã có sự nghiệp riêng đồng thời trở về với màn ảnh. Nữ diễn viên ở tuổi 52 liên tục gây sốc với visual ''lão hóa ngược'' như được thời gian bỏ quên. Loạt ảnh ghi lại nhan sắc Go Hyun Jung trong một hoạt động dưới đây đang nhận về rất nhiều quan tâm từ phía dân tình. So với quá khứ, Go Hyun Jung quả thực đã lên hương ngỡ ngàng.

Ngày 3/4 vừa qua, công ty giải trí IOK Company - đế chế riêng do Go Hyun Jung và anh trai sáng lập đã đăng tải clip ghi lại cảnh cô quay chụp quảng cáo. Chiếm trọn spotlight là visual đẹp phát sốc của Go Hyun Jung ở tuổi 52. Nữ diễn viên sở hữu làn da đẹp mĩ mãn, vừa trắng mịn vừa căng bóng không để lộ quá nhiều dấu hiệu tuổi tác.

Go Hyun Jung ăn vận vô cùng giản nhị nhưng vẫn đẹp phát sáng trong buổi quay quảng cáo. Cô để tóc đen tuyền tự nhiên, makeup nhẹ nhàng khoe nhan sắc tươi trẻ đáng ngưỡng mộ. Nhìn visual của Go Hyun Jung ai mà nghĩ cô đã bước sang tuổi ngũ tuần cơ chứ!

Cuối năm ngoái, Go Hyun Jung cũng từng gây sốt nhan sắc khi đi sự kiện. Dù khoác lên mình váy đen trơn nhưng cô vẫn chiếm trọn sự chú ý nhờ sắc vóc trẻ trung khiến người ta phải ghen tị. Dáng váy trễ vai giúp nữ diễn viên khoe được nước da trắng sáng, kết hợp với lối makeup nhạt càng tôn lên visual ''không tuổi''

Go Hyun Jung đẹp từ sự kiện, quảng cáo cho đến cả đóng phim, lên bìa tạp chí. Sau cuộc hôn nhân sóng gió, nữ diễn viên ngày càng lên hương về mặt nhan sắc và từng bước lấy lại ánh hào quang trên màn ảnh

Để có được vẻ ngoài đẹp đỉnh như hiện tại, Go Hyun Jung quả thực đã nỗ lực rất nhiều. Ngược về khoảng 15 - 20 năm trước đây, nữ diễn viên quả thực kém nổi bật và thiếu khí chất hơn hẳn hiện tại. Ngay cả thời điểm bước chân vào gia tộc Samsung, Go Hyun Jung tuy trẻ trung nhưng vẫn không thể nào so với bây giờ.

Go Hyun Jung hồi thiếu nữ có gương mặt bầu bĩnh, hiền lành. Nữ diễn viên ngày thường gắn liền với lối makeup nhạt, nhưng trong ngày cưới và năm 1995 đã trang điểm đậm và cầu kì hơn

Năm 2015, cô từng khiến dân tình ngỡ ngàng vì tăng cân chóng mặt, đi sự kiện với vẻ ngoài xuề xòa, không còn dáng vẻ mỹ nữ năng động khỏe khoắn