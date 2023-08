Nàng dâu hào môn viên mãn bên chồng thiếu gia nhờ áp dụng quy tắc 2 không, nghe dễ mà làm khó!

Cuộc sống ở tuổi 28 của Ca nương Kiều Anh gói gọn trong 5 chữ "có trong tay mọi thứ". Ngoài xuất thân từ gia đình có truyền thống ca trù, sự nghiệp ca hát được chú ý, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ Kiều Anh còn bởi vì cô có cuộc sống viên mãn bên cạnh chồng đại gia.

Ca nương Kiều Anh và cuộc sống viên mãn bên cạnh chồng thiếu gia.

Sau khi gác lại sự nghiệp để kết hôn cùng Văn Quỳnh - cháu trai cố giáo sư Văn Như Cương, con trai nhà giáo Văn Thùy Dương - Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), Kiều Anh liền khẳng định "lấy chồng là hướng đi đúng đắn".



Kết hôn được 9 năm, cuộc sống của Kiều Anh được ví như "bà hoàng" khi gia đình chồng không chỉ giàu có mà còn rất yêu thương nàng dâu xinh đẹp. Anh chồng thiếu gia cũng hết mực cưng chiều, thường xuyên tặng đồ hiệu, đi du lịch cùng nhau và biết cách "nịnh vợ". Đến mức Ca nương Kiều Anh còn phải tự đặt ra câu hỏi: "Kiếp trước đã làm gì để kiếp này được chồng chiều và yêu thương rất nhiều".

Những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thường xuyên được Kiều Anh cập nhật trên MXH.

Trong những chia sẻ mới đây nhất trên MXH, nàng dâu hào môn này cũng đã tiết lộ một vài quan điểm cực kỳ tinh tế để giữ lửa hạnh phúc gia đình. Trong đó có một lỗi sai mà nhiều chị em phụ nữ rất hay mắc phải.

Đầu tiên là việc "không bao giờ kiểm tra điện thoại của chồng". Hành động duy nhất của Kiều Anh khi cầm vào máy điện thoại của Văn Quỳnh là airdrop ảnh. Ca nương còn bật mí rằng trực giác của phụ nữ rất mạnh, chỉ cần cảm nhận cũng biết được chồng mình có "gì" không, đâu phải kiểm tra điện thoại. Nếu đến cái tầm bị thôi thúc phải xem điện thoại thì tức là có "gì" rồi đấy, "super red flag" (dấu hiệu cảnh báo không tốt về mối quan hệ).

Thêm một điều nữa, là "không bao giờ so sánh chồng, chồng là duy nhất". Khi được hỏi rằng có bao giờ so sánh chồng với người khác không, Kiều Anh lập tức cho rằng đây là hành động tiêu cực có thể khiến cho người đàn ông cảm thấy không còn động lực phấn đấu. Cô cũng cho biết bản thân sẽ không bao giờ làm như thế vì đây là cách nhanh nhất phá hủy sự nỗ lực của một người. Với Kiều Anh, chồng luôn là duy nhất, động viên chứ không so sánh thừa thãi bao giờ.

Cuộc sống như "bà hoàng" của Ca nương Kiều Anh sau khi lấy chồng, được chiều chuộng hết mực.

Có thể thấy rằng đây đều là những hành động nhỏ nhưng thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối mà Kiều Anh dành cho nửa kia của mình. Không những thế, mỗi khi khắc về chồng thì cô đều thể hiện vô cùng khéo léo, tinh tế khiến nửa kia cảm thấy dễ chịu.



Nguồn: Ảnh từ Instagram nhân vật