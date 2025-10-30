Nâng hạng thị trường chứng khoán là cơ hội lớn để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính thế giới

Vừa qua, FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới của thị trường chứng khoán Việt Nam, mở ra giai đoạn hội nhập sâu hơn vào sân chơi tài chính toàn cầu với những tiêu chuẩn cao hơn.

FTSE Russell : Việt Nam đã sẵn sàng cho danh sách mới

Phát biểu tại sự kiện Emerging Vietnam “Beyond the Upgrade” do Chứng khoán SSI tổ chức, bà Wanming Du, Giám đốc Chính sách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của FTSE Russell, cho biết trong suốt thập kỷ qua, bà đã chứng kiến nhiều thị trường chuyển mình từ cận biên lên mới nổi, song không quốc gia nào có thể so sánh với Việt Nam về tốc độ và quy mô cải cách.

“Việc Việt Nam được nâng hạng là một thay đổi ngoạn mục. Chúng tôi nhận thấy những cải cách sâu rộng, cùng khả năng chống chịu và thích ứng vượt trội của thị trường. Trong quá trình làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn khẳng định: “Chúng tôi có thể làm được”, bà chia sẻ.

Theo bà Wanming Du, FTSE Russell đánh giá cao nỗ lực phối hợp và cam kết cải cách mạnh mẽ của Việt Nam, thể hiện qua sự đồng bộ giữa chính sách, hạ tầng và khung pháp lý. Những thay đổi tích cực này đã giúp Việt Nam được đưa vào cấp độ đánh giá mới của FTSE Russell, mở đường cho các quỹ đầu tư toàn cầu tiếp cận thị trường trong tương lai gần.

“Việc nâng hạng không chỉ là một đích đến mới, mà còn là một hành trình mới – hành trình khẳng định năng lực hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu” bà nhấn mạnh

Cột mốc khẳng định vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam

Cũng tại sự kiện của Chứng khoán SSI, ô ng Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, kết quả đạt được hôm nay là thành quả của quá trình nỗ lực suốt hai thập kỷ, đồng thời là nền tảng vững chắc để TTCK Việt Nam sẵn sàng tiến lên những vị thế cao hơn trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Theo ông Hải, thị trường chứng khoán đã phát triển ổn định và tích cực tạo động lực mạnh mẽ hỗ trợ cho nền kinh tế. Năm 2024, tổng giá trị đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt khoảng 50 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Việc nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi thứ cấp sẽ tạo cú hích lớn, thúc đẩy dòng vốn và nguồn quỹ quốc tế đổ vào Việt Nam.

Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, đây là dấu mốc quan trọng khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đạt giá trị vốn hóa hàng tỷ USD được niêm yết trên TTCK, cùng với sự tăng trưởng mạnh của giá trị trái phiếu, cổ phiếu và tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp. “Đây là cơ hội lớn để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính thế giới. Tính minh bạch và hiệu quả trong vận hành TTCK sẽ giúp tối ưu chi phí đầu tư, thúc đẩy phát triển thị trường vốn và hỗ trợ đạt được các mục tiêu của Chính phủ,” ông Hải nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng việc nâng hạng thị trường không chỉ mở rộng cơ hội về dòng vốn mà còn thúc đẩy thực hành quản trị tiên tiến, nâng cao tiêu chuẩn ESG, củng cố văn hóa tuân thủ và hướng tới phát triển bền vững. Điều này giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao sức chống chịu dài hạn, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sáp nhập – mua bán (M&A) và giúp doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả hơn từ thị trường.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro từ thương mại, tài chính, lạm phát và biến đổi khí hậu, Việt Nam vẫn được xem là điểm sáng nổi bật của khu vực. Nhờ sự lãnh đạo quyết liệt, cải cách thể chế và ổn định vĩ mô, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực và trở thành động lực thúc đẩy thị trường tài chính phát triển.

Các nghị định và chính sách của Nhà nước đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ổn định vĩ mô, tận dụng động lực tăng trưởng từ tiêu dùng, xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm. Những nỗ lực này đồng thời được lan tỏa thông qua thị trường vốn, thị trường bất động sản.

Nhờ những nỗ lực này, nền kinh tế Việt Nam duy trì sự ổn định trong 9 tháng đầu năm, GDP tăng 7,85% và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, thậm chí có thể đạt mức hai con số. Đặc biệt, vào 26/10 vừa qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký kết thỏa thuận thương mại cân bằng, theo đó Mỹ giảm thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Thỏa thuận này khẳng định thành công của chính sách đối ngoại độc lập và tái khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Nhờ đó, GDP năm 2025 dự kiến đạt mức 8,1 – 8,5%, tạo đà cho giai đoạn tăng trưởng bền vững 2026–2030.

6 định hướng trọng tâm cho thị trường chứng khoán

Theo ông Bùi Hoàng Hải, việc nâng hạng thị trường mở ra chương mới, cánh cửa bước vào giai đoạn phát triển theo tiêu chuẩn cao hơn, kỷ cương hơn. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, đảm bảo tính minh bạch và phát triển bền vững cho TTCK.

Những nỗ lực này tập trung vào 6 định hướng trọng tâm: (1) Cải thiện khung pháp lý, tăng cường minh bạch, thúc đẩy thị trường vốn và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. (2) Giải quyết các rào cản hiện tại, xây dựng cơ chế rõ ràng hướng tới mục tiêu 2027, minh bạch thông tin, đảm bảo giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, tăng cường trao đổi dữ liệu giữa doanh nghiệp và khách hàng. (3) Hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo vận hành hiệu quả, phù hợp chuẩn mực quốc tế, đáp ứng quy mô lớn của dòng vốn. (4) Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ đầu tư, thúc đẩy quản trị rủi ro, mở rộng TTCK, khuyến khích doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững nhằm thu hút dòng vốn quốc tế. (5) Khuyến khích nhà đầu tư cá nhân tham gia chuyên nghiệp hơn, giảm rủi ro và tăng hiệu quả đầu tư. (6) Tăng cường giám sát, bảo đảm sự ổn định, minh bạch và phát triển bền vững của thị trường.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính cùng cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp theo hướng bền vững, hoàn thiện chiến lược kinh doanh, đầu tư vào công nghệ và quản trị rủi ro, nhằm nâng cao năng lực nội tại và chất lượng dịch vụ.

“Việt Nam luôn đảm bảo tính minh bạch và môi trường đầu tư bình đẳng, nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khi bước vào nhóm thị trường mới nổi, chúng ta có cơ sở vững chắc để tin rằng TTCK Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế,” ông Hải khẳng định.