Nàng hậu gen Z và bạn trai doanh nhân đã bí mật chụp ảnh cưới

11-10-2025 - 19:02 PM | Lifestyle

Hỷ sự đến gần lắm rồi!

Showbiz Việt những tháng cuối năm đang ngập tràn tin vui khi hàng loạt cặp đôi đình đám chuẩn bị về chung một nhà. Mới đây, hội cô dâu mới của Vbiz lại vừa đón thêm thành viên là Á hậu Tâm Như, mỹ nhân Gen Z từng gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2023. Theo đó, trên trang cá nhân, Tâm Như đăng tải loạt ảnh check-in cực tình trên du thuyền sang trọng. Ngay sau đó, cư dân mạng đồn đoán Á hậu Tâm Như chụp ảnh cưới trên biển để chuẩn bị cho hỷ sự trong thời gian tới. 

Không để người hâm mộ phải đoán quá lâu, Á hậu Tâm Như đích thân đăng thêm vlog ghi lại khoảnh khắc tình tứ bên chồng sắp cưới, kèm biểu tượng cô dâu chú rể. Trong clip, cả hai vô cùng tình tứ, ngọt ngào khiến ai nhìn vào cũng hạnh phúc lây. Á hậu Tâm Như ghi điểm bởi viusal thăng hạng, ánh mắt và nụ cười đều toát ra năng lượng của sự vui vẻ, viên mãn. Chồng Tâm Như cũng lên đồ sang trọng, thể hiện sự cưng chiều vợ ra mặt. 

Nàng hậu gen Z và bạn trai doanh nhân đã bí mật chụp ảnh cưới- Ảnh 1.

Nhìn sơ qua cũng biết bộ ảnh cưới của vợ chồng Tâm Như sang xịn cỡ nào

Khoảnh khắc ngập "cẩu lương" của Tâm Như và chồng 

Nàng hậu gen Z và bạn trai doanh nhân đã bí mật chụp ảnh cưới- Ảnh 2.
Nàng hậu gen Z và bạn trai doanh nhân đã bí mật chụp ảnh cưới- Ảnh 3.

Á hậu sinh năm 1999 rạng rỡ khi chụp ảnh cưới trên du thuyền 

Đặng Hoàng Tâm Như là Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2023. Người đẹp sinh năm 1999, quê Thừa Thiên Huế, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Cô được biết tới là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của ĐH Văn Lang. Tâm Như từng vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, góp mặt trong show diễn của nhiều nhà thiết kế. Tâm Như từng trải qua cuộc sống khó khăn khi quyết định từ Huế vào TP.HCM để học tập và làm việc.Thời gian gần đây, Tâm Như nhuận sắc và sang chảnh hơn hẳn, cô cũng có bộ sưu tập túi hiệu không kém gì ai.

Thời điểm mới đăng quang Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2023, Tâm Như cho biết chỉ muốn tập trung phát triển bản thân để mai sau có thể tìm được một người phù hợp. Cô mong muốn đàng trai là một người ấm áp, yêu thương gia đình, trân trọng phụ nữ và không cần quá giàu có. 

Nàng hậu gen Z và bạn trai doanh nhân đã bí mật chụp ảnh cưới- Ảnh 4.

Tâm Như đăng quang ngôi vị Á hậu 4, cuộc sống xa hoa, sang chảnh

Sau khi nhận lời cầu hôn bất ngờ từ bạn trai, Tâm Như chia sẻ: "Có một chàng trai vừa rưng rưng nước mắt vừa quỳ xuống nói lời cầu hôn em cả nhà ơi. Mặc dù bị úp sọt cũng hoảng hồn, không biết mình phải làm gì tiếp theo mà chỉ biết khóc thôi nhưng cuối cùng em cũng đã gật đầu ạ. Và thế là sắp 'chống lầy' thôi". Hôn phu của Tâm Như tên Đức Ân, sinh năm 1990, là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Cặp đôi đã tổ chức lễ dạm ngõ, ăn hỏi vào tháng 4/2025.

Về việc nhiều người tiếc nuối, thất vọng vì Tâm Như quyết định lấy chồng thay vì chinh phục cuộc thi nhan sắc lần nữa thì cô cũng lên tiếng: "Khi giấc mơ còn dang dở sẽ là giấc mơ đẹp nhất để lâu lâu mình nghĩ về. Á hậu cũng là một món quà tuyệt vời của tôi rồi. Chồng nói về làm Hoa hậu của chồng".

Nàng hậu gen Z và bạn trai doanh nhân đã bí mật chụp ảnh cưới- Ảnh 5.

Tâm Như được chồng doanh nhân hỏi cưới sau hơn 1 năm hẹn hò kín tiếng

Nàng hậu gen Z và bạn trai doanh nhân đã bí mật chụp ảnh cưới- Ảnh 6.

Cặp đôi cũng đã tổ chức lễ ăn hỏi cách đây 6 tháng

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

