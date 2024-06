Nắng nóng chưa đỉnh điểm, sản lượng điện EVN tháng 5 đã tăng 11,3% so với cùng kỳ, dự báo tăng mạnh hơn trong tháng 6

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa công bố tình hình hoạt động tháng 5/2024. Theo đó, công suất đỉnh của toàn hệ thống đạt 47.147MW (ngày 29/5), chưa vượt qua đỉnh của cuối tháng 4, nhưng sản lượng điện tiêu thụ ngày lớn nhất (ngày 29/5) đã đạt 1,0019 tỷ kWh.

Tháng 5, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 28,09 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 5 tháng năm 2024, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 124,25 tỷ kWh, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Sản lượng và tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 5 tháng như sau:

+ Thủy điện: 19,08 tỷ kWh, chiếm 15,4%.

+ Nhiệt điện than: đạt 73,97 tỷ kWh, chiếm 59,5%.

+ Tua bin khí: 11,17 tỷ kWh, chiếm 9%.

+ Năng lượng tái tạo: 17,62 tỷ kWh, chiếm 14,2% (trong đó điện mặt trời đạt 11,64 tỷ kWh, điện gió đạt 5,38 tỷ kWh).

+ Điện nhập khẩu: 2,02 tỷ kWh, chiếm 1,6%.

Sản lượng điện truyền tải lũy kế 5 tháng năm 2024 đạt 99,4 tỷ kWh, tăng 12,84% so với cùng kỳ năm 2023.

Sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 14,67% so với cùng kỳ, trong đó điện năng cho sinh hoạt tăng 18,08%, điện năng cho công nghiệp - sản xuất tăng 12,15%, điện năng cho thương mại - dịch vụ tăng 18, 08%,...

Về công tác đầu tư xây dựng, dự án điện mặt trời Phước Thái 2, 3 đã tập kết toàn bộ tấm pin, inverter đến công trường để chuẩn bị lắp đặt, dự kiến hoàn thành phát điện cả 2 nhà máy trong quý III/2024.

Về lưới điện, trong 5 tháng năm 2024, EVN và các đơn vị đã khởi công 40 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 45 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV. Đặc biệt trong giai đoạn hiện tại, EVN đã huy động nhân lực, máy móc từ các đơn vị thành viên để hỗ trợ công tác dựng cột, kéo dây, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thi công đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối theo đúng tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, để chủ động cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô và các tháng tiếp theo của năm 2024, EVN đã cập nhật tăng trưởng nhu cầu sử dụng điện và xây dựng các phương án, kịch bản điều hành hệ thống điện, đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống.

Dự báo trong tháng 6/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,00C, riêng khu vực Trung và Nam Trung bộ có nơi cao trên 1,00C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 6 cũng là tháng cao điểm nắng nóng ở miền Bắc. Do đó, nhu cầu điện dự báo có thể tiếp tục tăng cao. Dự báo sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 6/2024 dự kiến đạt 28,1 tỷ kWh, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Công suất cực đại toàn hệ thống có thể lên tới hơn 52.000 MW, riêng miền Bắc có thể lên đến khoảng 26.000 MW.