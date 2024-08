Nắng nóng trên 40 độ C, Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốc nhiệt

Các dịch vụ khẩn cấp tại Thâm Quyến, thành phố 18 triệu dân ở tỉnh Quảng Đông, cho biết, từ ngày 1 - 6/8, họ đã nhận được 88 cuộc gọi cấp cứu tại nhà do các vấn đề sức khỏe liên quan đến nhiệt độ. Hai người đàn ông, một người ngoài 50 tuổi và một người ngoài 60 tuổi, đã tử vong, theo thông tin công bố vào cuối ngày 7/8.

Sau khi trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử hiện đại, Trung Quốc đã phải hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt, đặc biệt là ở miền Đông và miền Nam nước này. Thành phố Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 41,9 độ C trong ngày 3/8.

Dự báo trong 3 ngày tới, hầu hết các khu vực phía Nam sông Dương Tử, nơi đổ ra biển ở Thượng Hải, sẽ ghi nhận nhiệt độ 37 - 39 độ C. Nền nhiệt ở một số khu vực của các tỉnh An Huy, Giang Tô và Chiết Giang có thể vượt quá 40 độ C.

Năm 2022, Trung Quốc đã chứng kiến đợt nắng nóng tồi tệ nhất kể từ năm 1961, trong đó nhiều khu vực phải chịu đựng đợt nắng nóng kéo dài 79 ngày, từ ngày 13/6 đến ngày 30/8.